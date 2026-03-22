Ma már olyan kort élünk, amikor bárki kijavíthat a testén bármit, feltéve, ha van hozzá elég pénze. A természetes szépség kora sajnos teljesen odaveszett, ma a feltöltött arc, a természetellenesség és a „tökéletesség” hajkurászásának korát éljük. A plasztikai műtétek ilyen mértékű elterjedését pedig természetesen a hollywoodi óriás gépezetnek köszönhetjük, ahol szinte alig találni olyan celebet, aki ne birizgálta volna meg az arcát valamilyen beavatkozással.
Sztárok, akiknek plasztikai műtéttel szinte kicserélték az arcát
- A fillerek és a különböző szépészeti beavatkozások a fiatalok körében is elterjedtek.
- A digitális világ okozta szelfidiszmorfiát és testképzavart a hollywoodi tökéletesség álcája is fokozza.
- Hollywoodban egyre több sztár jelenik meg teljesen új arccal, ahol szinte alig látni a beavatkozások jeleit, mégis teljesen tökéletesre van csiszolva a sztárok arca.
Az esztétikai beavatkozások trendivé válása
Ne csodálkozz, ha egy fiatal lányon azt látod, hogy botoxoltatja magát már huszonéves korában. Vagy ha minden ötödik embernek lufiszája van. A fillerek hatalma ugyanis ha hiszed, ha nem, a fiatal generációkat is megtalálta. Hiába nincsenek ráncaik – attól még elégedetlenek a testükkel vagy az arcukkal, hiszen a digitális világnak és a közösségi médiának köszönhetően új népbetegség terjedt el: a szelfidiszmorfia.
Viszont míg a képeken ki tudod retusálni az arcod és különböző filtereket tudsz magadra tenni szelfizés közben, attól még a való életben nem változol.
Kivéve, ha nem léped meg a következő lépést ezen a lejtőn: ekkor jöhetnek a szépészeti beavatkozások és a plasztikai műtétek.
Vajon Hollywood tehet erről?
A testképzavarban az sem segít, hogy a közösségi médiát görgetve sorra azzal találkozunk, hogy a hollywoodi celebek milyen „tökéletesen néznek ki”. Tökéletesen belőtt haj, makulátlan smink, csilliárdokért vásárolt ruhák, és persze nulla ránc, cakkos száj (most már a férfiak körében is elterjedt az ajakfeltöltés) és Barbie baba-szerű test. Mondani sem kell, hogy mindezt egyáltalán nem a természet dobta az ölükbe, viszont jó sokat fizettek érte.
A legújabb trend beavatkozások terén – Sztárok plasztika előtt és után
Az elmúlt egy évben olyan különleges plasztikai beavatkozásoknak – vagy legalábbis azok eredményeinek – lehettünk tanúi, mely során a kedvenc sztárjaink szinte teljesen újrakovácsolt arccal jelentek meg. Nem a klasszikus értelemben vett face liftingen estek túl, hanem ennél sokkal finomabbra hangolt esztétikai beavatkozásokon. Egy kicsit innen, egy kicsit onnan – és a megfelelő orvos segítségével teljesen új, szinte tökéletes arccal jelentek meg.
Ezt az új, szoborszerű trendet (melyet a közösségi médiában csak új arcként emlegetnek) egyre többet láthatjuk a vörös szőnyegen. Kiválasztottuk most az 5 legsokkolóbb esetet. Vigyázz, nem fogsz hinni a szemednek!
1.Emma Stone
A vörös hajú, kétszeres Oscar-díjas színésznő mindig a természetességéről volt híres. Ám nemrégiben teljesen megváltoztatta külsejét. Az eddig igazán helyes, de emberi, vörös hajú, szeplős és karakteres arcú nőből egy szinte szobrász által elkészített mestermű lett, akinek minden vonása tökéletes. Így viszont egyrészt teljesen beleolvad a tömegbe, hiszen nincs már saját, karakteres arcvonása, másrészt pedig enyhén űrlényszerűen néz ki rajta ez a tökéletesség.
2. Kris Jenner
Te tudod hány éves a Kardashian-Jenner család feje? Kapaszkodj meg! 70 éves! Bizony! El sem hisszük! Az új arcával lefaraghatna legalább 30 évet, hiszen teljesen úgy néz ki, mint a multimilliárdos lánya, Kim Kardashian.
3. Anne Hathaway
Anne Hathawayjel ugyanaz a helyzet, mint Emma Stone-nal. Volt egy gyönyörű, különleges arcú, szép színésznő, aki a negyvenes éveibe belépve megelégelte a fel-feltünedező ráncokat, és úgy döntött, hogy véget vet az öregedésnek. Természetesen csodásan néz ki, és mindenki odáig van az új külsejéért, hiszen alig lehet észrevenni a beavatkozásokat, mégis ugyanaz az érzésünk vele kapcsolatban, mint Emma Stone-nál. A túl nagy tökéletességből valahogy kiveszik a lélek.
4. Jim Carrey
A legnagyobb port Jim Carrey kavarta, aki február végén teljesen új külsővel jelent meg a párizsi César Awards-gálán. Egy egész sor konspirációs teória kezdett el terjedni az interneten, miszerint a képen látható férfi nem is Jim Carrey, hanem egy klónja, és Isten tudja, mit csináltak Jim Carreyvel Hollywood nagykutyái. Bár egy plasztikai sebész a színész védelmére kelt, és elmagyarázta, hogy milyen beavatkozásoknak köszönheti Jim az új külsejét, azért természetesen eléggé bizarr a helyzet.
5. Demi Moore
Demi Moore Kris Jenner nyomdokaiba lépett, hiszen az új arcával aligha néz ki 63 évesnek! Volt egy idő, míg a színésznő igencsak elfuserált plasztikai műtétek sorát élte meg, most viszont helyre lett pofozva az arca – mely egyébként abszolút természetellenes, de legalább nem ráncos. És ez neki így jó.
