Ma már olyan kort élünk, amikor bárki kijavíthat a testén bármit, feltéve, ha van hozzá elég pénze. A természetes szépség kora sajnos teljesen odaveszett, ma a feltöltött arc, a természetellenesség és a „tökéletesség” hajkurászásának korát éljük. A plasztikai műtétek ilyen mértékű elterjedését pedig természetesen a hollywoodi óriás gépezetnek köszönhetjük, ahol szinte alig találni olyan celebet, aki ne birizgálta volna meg az arcát valamilyen beavatkozással.

Anne Hathaway is behódolt az újfajta plasztikai műtétnek.

Sztárok, akiknek plasztikai műtéttel szinte kicserélték az arcát A fillerek és a különböző szépészeti beavatkozások a fiatalok körében is elterjedtek.

A digitális világ okozta szelfidiszmorfiát és testképzavart a hollywoodi tökéletesség álcája is fokozza.

Hollywoodban egyre több sztár jelenik meg teljesen új arccal, ahol szinte alig látni a beavatkozások jeleit, mégis teljesen tökéletesre van csiszolva a sztárok arca.

Az esztétikai beavatkozások trendivé válása

Ne csodálkozz, ha egy fiatal lányon azt látod, hogy botoxoltatja magát már huszonéves korában. Vagy ha minden ötödik embernek lufiszája van. A fillerek hatalma ugyanis ha hiszed, ha nem, a fiatal generációkat is megtalálta. Hiába nincsenek ráncaik – attól még elégedetlenek a testükkel vagy az arcukkal, hiszen a digitális világnak és a közösségi médiának köszönhetően új népbetegség terjedt el: a szelfidiszmorfia.

Viszont míg a képeken ki tudod retusálni az arcod és különböző filtereket tudsz magadra tenni szelfizés közben, attól még a való életben nem változol.

Kivéve, ha nem léped meg a következő lépést ezen a lejtőn: ekkor jöhetnek a szépészeti beavatkozások és a plasztikai műtétek.

Vajon Hollywood tehet erről?

A testképzavarban az sem segít, hogy a közösségi médiát görgetve sorra azzal találkozunk, hogy a hollywoodi celebek milyen „tökéletesen néznek ki”. Tökéletesen belőtt haj, makulátlan smink, csilliárdokért vásárolt ruhák, és persze nulla ránc, cakkos száj (most már a férfiak körében is elterjedt az ajakfeltöltés) és Barbie baba-szerű test. Mondani sem kell, hogy mindezt egyáltalán nem a természet dobta az ölükbe, viszont jó sokat fizettek érte.