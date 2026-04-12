Hatalmas orvosi baki: rákot diagnosztizáltak Lucy Liunál

Lucy Liunál az 1990-es években diagnosztizáltak mellrákot: tévesen. A színésznő azóta a szűrések és az edukáció fontosságát hangsúlyozza, és azt, hogy ragaszkodjunk az alapos kivizsgáláshoz.

Lucy Liunak csomót találtak a mellében

Lucy Liunak a kilencvenes években csomót találtak a mellében, amelyről orvosai azt állították, rákos elváltozás. „Nem is volt időm átgondolni, hogy mi legyen, sokkolódtam. Nem is gondoltam arra, hogy más is lehet, akkoriban még nem használtunk internetet, sokkal kevesebbet tudtunk a világról, így a betegségekről is. Csak kitapintották a csomót, és azt mondták, hogy ez rák, anélkül, hogy alaposabban megvizsgáltak volna” − nyilatkozta a People-nek a színésznő. A diagnózist követően azonnali műtétet javasoltak, amelynek során eltávolították a feltételezett rákos szövetet. Liu akkor nem kérdőjelezte meg az orvosi döntést, pláne, hogy nem sokkal korábban béranya segítségével született meg a kisfia, és aggódott, hogy nem tudja felnevelni.

A színésznő téves diagnózist kapott

A beavatkozás után a citológiai vizsgálatból derült ki, hogy Liu valójában nem szenvedett daganatos betegségben, de a történtek mély nyomot hagytak benne. Jelenleg egy gyógyszercéggel közös kampány keretén belül a rákszűrések fontosságát hangsúlyozza. „Nem a megelőzésről van ez essetben szó, hanem arról, hogy valóban megértsük, miért fontos a szűrés, és hogy mit tegyünk, ha rákdiagnózist kapunk” − mondta.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: