Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 12., vasárnap

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
műtét

Hatalmas orvosi baki: rákot diagnosztizáltak Lucy Liunál

Egy téves diagnózis miatt szükségtelen műtéten esett át a világsztár. Lucy Liu most először beszélt részletesen arról, hogyan derült ki, hogy valójában nem is volt rákos.

Lucy Liunál az 1990-es években diagnosztizáltak mellrákot: tévesen. A színésznő azóta a szűrések és az edukáció fontosságát hangsúlyozza, és azt, hogy ragaszkodjunk az alapos kivizsgáláshoz. 

Lucy Liu feleslegesen feküdt kés alá.
Forrás: Getty Images North America
  • Lucy Liunál az 1990-es években mellrákot diagnosztizáltak.
  • Nem vizsgálták meg alaposan, sürgősségi műtétet végeztek rajta.
  • Később kiderült, hogy nem volt rákos.
  • A színésznő ma a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet.

Lucy Liunak csomót találtak a mellében 

Lucy Liunak a kilencvenes években csomót találtak a mellében, amelyről orvosai azt állították, rákos elváltozás. „Nem is volt időm átgondolni, hogy mi legyen, sokkolódtam. Nem is gondoltam arra, hogy más is lehet, akkoriban még nem használtunk internetet, sokkal kevesebbet tudtunk a világról, így a betegségekről is.  Csak kitapintották a csomót, és azt mondták, hogy ez rák, anélkül, hogy alaposabban megvizsgáltak volna” − nyilatkozta a People-nek a színésznő. A diagnózist követően azonnali műtétet javasoltak, amelynek során eltávolították a feltételezett rákos szövetet. Liu akkor nem kérdőjelezte meg az orvosi döntést, pláne, hogy nem sokkal korábban béranya segítségével született meg a kisfia, és aggódott, hogy nem tudja felnevelni. 

A színésznő téves diagnózist kapott

A beavatkozás után a citológiai vizsgálatból derült ki, hogy Liu valójában nem szenvedett daganatos betegségben, de a történtek mély nyomot hagytak benne. Jelenleg egy gyógyszercéggel közös kampány keretén belül a rákszűrések fontosságát hangsúlyozza. „Nem a megelőzésről van ez essetben szó, hanem arról, hogy valóban megértsük, miért fontos a szűrés, és hogy mit tegyünk, ha rákdiagnózist kapunk” − mondta. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
