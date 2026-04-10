Ettől leesik az állad! Kiderült mennyit keresnek a NASA űrhajósai a Hold megkerülésével

Ettől tényleg leesik az állad: a NASA űrhajósai nem éppen hollywoodi szintű fizetést kapnak azért, hogy a Holdat megkerülve történelmet írjanak az Artemis-2 holdprogram keretében. Mutatjuk a konkrét számokat!

Az Artemis–2 az első emberes Hold-küldetés az Apollo-program lezárása óta.

Az Artemis–2 küldetés a NASA egyik legfontosabb holdprogramja, mégsem jár kiemelkedő extra fizetés az űrhajósoknak.

A fizetésük akkor is ugyanannyi, ha a Hold felé tartanak, és akkor is, ha éppen a Földön dolgoznak.

A 10 napos küldetés során több mint 1 millió kilométert tesznek meg a Hold megkerülésével.

Ennyit keresnek a NASA űrhajósai az Artemis-2 fedélzetén

Bár a küldetés a NASA egyik legnagyobb presztízsű programja az Artemis-holdprogram, mégis az űrhajósok jövedelme valójában egy teljesen földi, állami bértáblához kötött. A hivatalos adatok szerint a NASA űrhajósai éves szinten nagyjából 125 000-163 000 dollárt (körülbelül 40-55 millió forintot) keresnek, de ez nem változik attól, hogy épp a Föld körül keringenek vagy a Hold felé tartanak.

A NASA hivatalos bérstruktúrája alapján az űrhajósok általában GS-13 és GS-15 (az amerikai szövetségi kormány fizetési besorolási rendszere, a General Schedule) besorolás között mozognak, ami tapasztalattól függően nagyjából 100 ezer dollár körüli kezdőszinttől 160 ezer dollár feletti éves fizetésig terjed. Ez azt jelenti, hogy a holdraszállást előkészítő, Artemis-2 négyfős legénysége – köztük Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen, valamint az első női asztronauta, aki a Holdra indult, Christina Koch – ugyanannyit keres, mint egy magas rangú amerikai szövetségi alkalmazott a szárazföldön. A küldetésért ráadásul nem jár extra „űrbéli prémium”, hanem ugyanazt a fix fizetést kapják, ami a tapasztalattól és a szolgálati időtől függ. Ez az összeg persze soknak tűnhet, de figyelembe véve a többéves kiképzést, a rendkívüli felelősséget és a történelmi jelentőségű küldetéseket, sokan inkább meglepően „átlagosnak” tartják a NASA űrhajósainak fizetését. Ha 50 millió forintot ugyanis elosztunk 12 hónappal, akkor a NASA űrhajósai mindössze 4 millió forint közel összeget keresnek havonta.