Ettől leesik az állad! Kiderült mennyit keresnek a NASA űrhajósai a Hold megkerülésével

Simon Benedek
2026.04.10.
A holdraszállás előkészítésére szolgáló Artemis-2 legénysége 10 napot tölt az űrben, de ezért sok túlórapénzt nem fognak kapni. Mutatjuk mennyit keresnek a NASA űrhajósai!

Ettől tényleg leesik az állad: a NASA űrhajósai nem éppen hollywoodi szintű fizetést kapnak azért, hogy a Holdat megkerülve történelmet írjanak az Artemis-2 holdprogram keretében. Mutatjuk a konkrét számokat!

Az Artemis-2 legénysége, NASA űrhajósai.
Nem hiszed el, mennyit keresnek a NASA űrhajósai. 
  • Az Artemis–2 az első emberes Hold-küldetés az Apollo-program lezárása óta.
  • Az Artemis–2 küldetés a NASA egyik legfontosabb holdprogramja, mégsem jár kiemelkedő extra fizetés az űrhajósoknak.
  • A fizetésük akkor is ugyanannyi, ha a Hold felé tartanak, és akkor is, ha éppen a Földön dolgoznak.
  • A 10 napos küldetés során több mint 1 millió kilométert tesznek meg a Hold megkerülésével.

Ennyit keresnek a NASA űrhajósai az Artemis-2 fedélzetén

Bár a küldetés a NASA egyik legnagyobb presztízsű programja az Artemis-holdprogram, mégis az űrhajósok jövedelme valójában egy teljesen földi, állami bértáblához kötött. A hivatalos adatok szerint a NASA űrhajósai éves szinten nagyjából 125 000-163 000 dollárt (körülbelül 40-55 millió forintot) keresnek, de ez nem változik attól, hogy épp a Föld körül keringenek vagy a Hold felé tartanak.

A NASA hivatalos bérstruktúrája alapján az űrhajósok általában GS-13 és GS-15 (az amerikai szövetségi kormány fizetési besorolási rendszere, a General Schedule) besorolás között mozognak, ami tapasztalattól függően nagyjából 100 ezer dollár körüli kezdőszinttől 160 ezer dollár feletti éves fizetésig terjed. Ez azt jelenti, hogy a holdraszállást előkészítő, Artemis-2 négyfős legénysége – köztük Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen, valamint az első női asztronauta, aki a Holdra indult, Christina Koch – ugyanannyit keres, mint egy magas rangú amerikai szövetségi alkalmazott a szárazföldön. A küldetésért ráadásul nem jár extra „űrbéli prémium”, hanem ugyanazt a fix fizetést kapják, ami a tapasztalattól és a szolgálati időtől függ. Ez az összeg persze soknak tűnhet, de figyelembe véve a többéves kiképzést, a rendkívüli felelősséget és a történelmi jelentőségű küldetéseket, sokan inkább meglepően „átlagosnak” tartják a NASA űrhajósainak fizetését. Ha 50 millió forintot ugyanis elosztunk 12 hónappal, akkor a NASA űrhajósai mindössze 4 millió forint közel összeget keresnek havonta. 

Erről szól az Artemis-2 küldetés

A küldetés során az űrhajósok egy körülbelül 1,1 millió kilométeres (685 000 mérföldes) utat tesznek majd meg 10 nap alatt, mely során a Holdat is megkerülik, amit más néven holdrepülésnek neveznek. Az Artemis 2 űrrepülése 54 év után – az Apollo-program lezárása óta – az első, amikor űrhajó legénységgel a fedélzetén a Hold felé indult. A küldetés céljai között szerepel, hogy előkészítse az újabb holdra szállást, ami az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) tervei szerint 2028-ban következhet be. A 10 napos űrrepülés tervezett menetrendje a következő:

  • 1. nap: kilövés,
  • 2-4. nap: a Hold felé tartó utazással telik,
  • 5. nap: a Hold megkerülése,
  • 6-10. nap: utazás a Föld felé, majd belépés a Föld légkörébe (április 10-én várható a visszaérkezés).

