A férfiak szex közben sokszor elgondolkoznak rajta, hogy egy valódi vagy egy színlelt orgazmussal van-e dolguk. A nők körében ugyanis általánosságban kevesebb aktus ér véget orgazmussal, mint a férfiaknál. Ez azonban nem feltétlenül probléma. A szexterapeuták döntő többsége ugyanis egyetért abban, hogy a szeretkezés akkor is lehet kielégítő, ha nem záródik női orgazmussal. Ha viszont minden áron az a célod, hogy kielégítsd a barátnődet, akkor mutatjuk, mit ne csinálj az ágyban.
A női orgazmust egy gyakori kérdés teszi a legtöbbször tönkre
Egy szexuális felvilágosítással foglalkozó weboldal 20 ezer nő bevonásával készített felmérést a szexuális egészségről és az orgazmusról. A kutatásból kiderült, hogy van egy visszatérő kérdés, amelynek ismételgetése jelentősen rontja az esélyét annak, hogy a páros női tagja eljusson a beteljesülésig. Ez nem más, mint a „közel vagy már?" kérdés. Annabelle Knight szexuálpszichológus szerint ez a mondat nyomást helyez a nőkre, ezzel pedig az ellentétét okozzák a pasik annak, amit a szerettek volna elérni vele.
„Miközben a férfiak megnyugvást keresnek, közben hajlamosak tönkretenni a pillanatot. Ahelyett, hogy hagynák, hogy a párjuk elmerüljön az élvezetekbe, áthelyezik a hangsúlyt a teljesítményre és az időzítésre. Sok nőnél az izgalom fokozatosan épül fel és biztonságérzetre, valamint térre van szükség hozzá. Ha viszont kérdésekkel siettetik őket, akkor kiesnek a saját ritmusukból" – árulta el Knights.
A szakértő szerint a férfiaknak úgy kell tekinteniük az orgazmusra, mint egy utazásra, és nem úgy, mint egy végállomásra. Ezzel a viselkedésükkel ugyanis csak azt érik el, hogy a partnerük elveszíti a lendületét és kikapcsol.
„A nő elkezdheti túlgondolni dolgokat. Annyira nyomás alatt érzi magát, hogy teljesen elillan az élvezet, és ekkor jöhet az a helyzet, amikor inkább színleli az orgazmust, hogy örömöt szerezzen a párjának." – tette hozzá a szakértő. Knights tippeket adott arra is, hogyan lehet jobb a szexuális életed.
„Ahelyett, hogy azt kérdezgetnéd, hogy mikor megy el, inkább azt kérdezd: jól érzed magad, tetszik, amit most csinálok? A válaszából elég egyértelműen tudni fogod, ha már közel jár" – zárta sorait a szexuálpszichológus.
A valódi női orgazmus titka az érzelmi intimitás?
Tracey Cox párkapcsolati szakértő szerint az emberek túl nagy hangsúlyt fektetnek az orgazmusra. Ahelyett, hogy csak simán élveznék az együttlétet, inkább arra koncentrálnak, hogy mindenképpen beteljesüléssel érjen véget az aktus. Ez a teljesítménykényszer pedig tönkreteszi az intimitást, ami a terapeuta szerint a legfontosabb lenne.
„A befejezéssel kapcsolatos aggodalom értelmetlen szorongást kelt a felekben. Rengeteg pár emiatt szenved. A legtöbb ember elfogadja, hogy a vágy a kapcsolat elején nagyobb, és minél tovább együtt vagyunk valakivel, annál inkább csökken. De mindig megfeledkezünk arról, hogy sokkal több összetevős ez a történet. A libidót csökkentő tényezők közt megtalálhatjuk a stresszt, az egészségügyi problémákat, a szülőséget és még a pénzügyi gondokat is. Alapvetően bármi, ami negatív hatással van az életünkre, az befolyással van a hálószobánkra is. A legtöbb embernek boldognak kell lennie ahhoz, hogy legyen kedve szexelni. Ha pedig meg van a partnerével az érzelmi intimitás és az egymásra hangolódás, akkor az orgazmus is sokkal könnyebb lesz" – fejtette ki véleményét a tanácsadó.
