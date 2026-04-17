A férfiak szex közben sokszor elgondolkoznak rajta, hogy egy valódi vagy egy színlelt orgazmussal van-e dolguk. A nők körében ugyanis általánosságban kevesebb aktus ér véget orgazmussal, mint a férfiaknál. Ez azonban nem feltétlenül probléma. A szexterapeuták döntő többsége ugyanis egyetért abban, hogy a szeretkezés akkor is lehet kielégítő, ha nem záródik női orgazmussal. Ha viszont minden áron az a célod, hogy kielégítsd a barátnődet, akkor mutatjuk, mit ne csinálj az ágyban.

A női orgazmust egy gyakori kérdés teszi a legtöbbször tönkre

Egy szexuális felvilágosítással foglalkozó weboldal 20 ezer nő bevonásával készített felmérést a szexuális egészségről és az orgazmusról. A kutatásból kiderült, hogy van egy visszatérő kérdés, amelynek ismételgetése jelentősen rontja az esélyét annak, hogy a páros női tagja eljusson a beteljesülésig. Ez nem más, mint a „közel vagy már?" kérdés. Annabelle Knight szexuálpszichológus szerint ez a mondat nyomást helyez a nőkre, ezzel pedig az ellentétét okozzák a pasik annak, amit a szerettek volna elérni vele.

„Miközben a férfiak megnyugvást keresnek, közben hajlamosak tönkretenni a pillanatot. Ahelyett, hogy hagynák, hogy a párjuk elmerüljön az élvezetekbe, áthelyezik a hangsúlyt a teljesítményre és az időzítésre. Sok nőnél az izgalom fokozatosan épül fel és biztonságérzetre, valamint térre van szükség hozzá. Ha viszont kérdésekkel siettetik őket, akkor kiesnek a saját ritmusukból" – árulta el Knights.

A szakértő szerint a férfiaknak úgy kell tekinteniük az orgazmusra, mint egy utazásra, és nem úgy, mint egy végállomásra. Ezzel a viselkedésükkel ugyanis csak azt érik el, hogy a partnerük elveszíti a lendületét és kikapcsol.

„A nő elkezdheti túlgondolni dolgokat. Annyira nyomás alatt érzi magát, hogy teljesen elillan az élvezet, és ekkor jöhet az a helyzet, amikor inkább színleli az orgazmust, hogy örömöt szerezzen a párjának." – tette hozzá a szakértő. Knights tippeket adott arra is, hogyan lehet jobb a szexuális életed.

„Ahelyett, hogy azt kérdezgetnéd, hogy mikor megy el, inkább azt kérdezd: jól érzed magad, tetszik, amit most csinálok? A válaszából elég egyértelműen tudni fogod, ha már közel jár" – zárta sorait a szexuálpszichológus.