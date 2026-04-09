Heti 6 óra – Egy szakértő szerint csak ennyi kell ahhoz, hogy egy párkapcsolat ne essen szét

Mi lenne, ha a kapcsolatod nem több randitól, drága utazásoktól vagy hosszú terápiáktól erősödne meg, hanem mindössze heti 6 közös órától? Charles Duhigg szerint nem a mennyiség, hanem a rendszeresség, a minőség és a szokások számítanak igazán. Mutatjuk, hogyan ápold a párkapcsolatod heti 6 órában!

Heti 6 óra is elég a boldog párkapcsolathoz?

Charles Duhigg A szokás hatalma című könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy az életünk legfontosabb területeit – a munkától az egészségen át egészen a párkapcsolatokig – nem a nagy, életszóló döntések, hanem apró, ismétlődő szokások határozzák meg. Ezek azok a láthatatlan kapaszkodók, amelyek akkor is összetartanak, amikor a rohanó hétköznapok árnyékában nem látszik fény az alagút végén.

A „hat varázslatos óra” titka

Duhigg szerint a szerelem csak dolog. Valójában a kezdeti lángolást úgyis felváltják majd idővel a rohanó mindennapok. Éppen ezért a szakértő szerint a pároknak nem kell minden idejüket együtt tölteniük. Elég, ha hetente mindössze 6 tudatos, egymásra figyelő órát szentelnek a párkapcsolatuknak. Ezeknek az óráknak az elosztása is kapcsolatonként eltérő lehet: van akik egyben „tudják le”, míg mások beosztják a hétre. A kulcs Duhigg szerint a szokásokban rejlik.

Ezek közé tartozik például a reggeli búcsúzás: az a néhány perc, amikor valóban egymás szemébe nézünk, és nem csak félálomban motyogunk egy viszlátot. Ugyanilyen fontos az esti újratalálkozás rituáléja is, amikor nem azonnal a telefonhoz vagy a tévéhez nyúlunk, hanem hagyunk időt arra, hogy újra kapcsolódjunk és adott esetben meghallgassuk a másik napját. Szintén fontos a lefekvés előtti utolsó néhány perc, amit egymás társaságában töltenek a párok, majd egy csók kíséretében kívánnak szép álmokat.