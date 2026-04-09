Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 9., csütörtök Erhard

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelem

Heti 6 óra – Egy szakértő szerint csak ennyi kell ahhoz, hogy egy párkapcsolat ne essen szét

Simon Benedek
2026.04.09.
A szerelemben nagyon fontos, hogy hosszú távon is működjön. De vajon mi az igazi kulcsa a jól működő, hosszantartó párkapcsolatoknak? Egy szakértő szerint mindössze 6 óra szükséges hozzá.

Mi lenne, ha a kapcsolatod nem több randitól, drága utazásoktól vagy hosszú terápiáktól erősödne meg, hanem mindössze heti 6 közös órától? Charles Duhigg szerint nem a mennyiség, hanem a rendszeresség, a minőség és a szokások számítanak igazán. Mutatjuk, hogyan ápold a párkapcsolatod heti 6 órában!

Hosszú távú párkapcsolat: egy férfi és egy nő az ágyban.
Szerinted is elég heti 6 közös óra egy párkapcsolatban?
Forrás:  Getty Images
  • Nem a drága utazások vagy a hosszú terápiák, hanem a rendszeres közös idő számít igazán a hosszú távú párkapcsolatban.
  • Charles Duhigg szerint hetente csupán hat óra tudatos jelenlét már elég.
  • Az apró, ismétlődő szokások segítenek a mindennapok rohanása közepette is kapcsolódni a párunkhoz.
  • Nem a mennyiség, hanem a minőség és következetesség a kulcs.
  • Ezek az egyszerű rituálék hosszú távon stabilitást és biztonságot teremtenek a párkapcsolatban.

Heti 6 óra is elég a boldog párkapcsolathoz?

Charles Duhigg A szokás hatalma című könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy az életünk legfontosabb területeit – a munkától az egészségen át egészen a párkapcsolatokig – nem a nagy, életszóló döntések, hanem apró, ismétlődő szokások határozzák meg. Ezek azok a láthatatlan kapaszkodók, amelyek akkor is összetartanak, amikor a rohanó hétköznapok árnyékában nem látszik fény az alagút végén. 

A „hat varázslatos óra” titka

Duhigg szerint a szerelem csak dolog. Valójában a kezdeti lángolást úgyis felváltják majd idővel a rohanó mindennapok. Éppen ezért a szakértő szerint a pároknak nem kell minden idejüket együtt tölteniük. Elég, ha hetente mindössze 6 tudatos, egymásra figyelő órát szentelnek a párkapcsolatuknak. Ezeknek az óráknak az elosztása is kapcsolatonként eltérő lehet: van akik egyben „tudják le”, míg mások beosztják a hétre. A kulcs Duhigg szerint a szokásokban rejlik. 

Ezek közé tartozik például a reggeli búcsúzás: az a néhány perc, amikor valóban egymás szemébe nézünk, és nem csak félálomban motyogunk egy viszlátot. Ugyanilyen fontos az esti újratalálkozás rituáléja is, amikor nem azonnal a telefonhoz vagy a tévéhez nyúlunk, hanem hagyunk időt arra, hogy újra kapcsolódjunk és adott esetben meghallgassuk a másik napját. Szintén fontos a lefekvés előtti utolsó néhány perc, amit egymás társaságában töltenek a párok, majd egy csók kíséretében kívánnak szép álmokat. 

Miért működik ez akkor is, amikor minden más szétesik?

Az élet gyakran közbeszól és lehetetlennek tűnik hosszabb időt együtt tölteni. A túlórák, a gyerekek, a mindennap stressz és a fáradtság egyszerre van negatív hatással a kapcsolat dinamikájára. Ilyenkor azonban nem romantikus gesztusokra van szükség, hanem biztos pontokra. A rendszeres, közös szokások azt üzenik: akkor is számítunk egymásra, amikor kevés időnk van. A heti hat óra nem tökéletességet tükröz, hanem következetességet. Nem is feltétlenül nagy beszélgetéseket, hanem valódi jelenlétet. 

Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni a kapcsolatukkal, amikor már baj van. Pedig ezek az apró, szinte jelentéktelennek tűnő szokások olyanok, mint a rendszeres karbantartás: megelőzik a nagyobb problémákat. Mindössze heti 6 óra. Nem több. Nem kevesebb. Ennyi elég ahhoz, hogy a párkapcsolat ne csak sodródjon, hanem megmaradjon stabilnak, miközben mindketten biztonságban és jól érzitek magatokat benne. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu