Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 10., péntek

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kutatás

Nem szereted az állatokat? Előfordulhat, hogy pszichopata vagy!

kutatás házi kedvenc elmezavar
Bába Dorottya
2026.04.10.
Az állatokkal való bánásmód híven tükrözi az ember személyiségét. Egy nemrégiben lezajlott kutatás szerint az, aki nem szereti az állatokat jó eséllyel pszichopata.

Több tulajdonság is felfedheti, ha valaki pszichopata, az egyik legegyértelműbb jelet pedig a közelmúltban bizonyította be egy tanulmány. Ugyanis a vizsgálatok eredménye kimutatta, hogyha egy személy nem rajong az állatokért, de még szenvedésük sem szomorítja el, valószínű, hogy pszichopátiában szenved. Vajon hogy függ össze a kettő?

Minden pszichopata utálja az állatokat?
Egy kutatás összefüggést talált a pszichopata személyiség és az állatokkal való bánásmód között.
Forrás: Moment RF

Kutyabarát angyalok és állatutáló ördögök? Kutatás a pszichopata elmékről

Szerb kutatók végezték azt a vizsgálatot, mely az ún. sötét tetrád (nácizmus-machiavellizmus-pszichopátia-szciopátia), illetve az állatokkal szembeni attitűd összefüggéseit vizsgálta 369 alany részvételével. A résztvevőknek kérdőívet kellett kitölteniük az első fázisban, ahol az állatokhoz való hozzáállásukat kellett értékelniük.

Az életkor, végzettség, és nem korrigálása után arra a következtetésre jutottak a tudósok, hogy akik nem tartják egyenrangú lénynek az állatokat az emberrel, nagyobb eséllyel mutatják egy pszichopata jellemzőit.

Ezzel arra is utalnak, hogy ha valaki nem érez szomorúságot az állati szenvedés láttán, sőt, élvezi is, de még az állatkínzástól sem riad vissza, sötét pszichés képpel rendelkezik. A teszt második fele fedte fel a jószágokkal való viszony és a sötét elmét összefűző szálakat: az a 234 résztvevő, aki magas pszichopata pontszámot ért el, nagyobb valószínűséggel hitt a társadalmi és faji hierarchiákban.

Ennek állatokra kivetített válfaja a fajizmus, mely az ember erkölcsi felsőbbrendűségét hirdeti nem emberi létformák felett, mely bizonyos fajokat diszkriminál és figyelmen kívül hagyja szenvedésüket, ha abból az ember profitálhat.

Hogy gondolkodik egy pszichopata?

Egy pszichopata elme főbb jellemzői az impulzív viselkedés, közöny mások szenvedése iránt, önzés, könyörtelenség, valamint tartós antiszociális attitűd jellemzi. Az ilyen személy képtelen együttérzésre, gyakran hazudik, ahogy lelkiismeret híján a bűnbánat, tetteinek következményei is közömbösek számára, nem egyszer élvezetét leli mások szenvedésében.

A fajizmus jelensége pedig tökéletes beilleszthető ebbe a borús pszichológiai képletbe, hisz még saját embertársait sem veszi emberszámba.

Nem véletlen, hogy a pszichopátia egyik korai tünete, az állatbántalmazás már sokszor gyerekkorban is felfedi a hajlamot. Ez a jelenség számos filmben és sorozatban megjelenik, elég csak az Amerikai pszichóra, vagy a Killing Eve-re gondolni.

Tényleg minden pszichopata állatgyűlölő?

A szerb kutatók kísérlete jó támpontot nyújthat a sötét tetrád személyiségzavarainak detektálására, de a kis számú résztvevő miatt nem teljesen reprezentatív. Az eredményeket az is árnyalja, hogy a kérdőív például olyan kérdéseket is tartalmazott, hogy az illető eszik-e húst vegán alternatívák helyett. Tehát az, hogy valaki nem egy nagy állatrajongó, attól még nem következik egyenesen, hogy pszichopata is: elképzelhető, hogy egy negatív élmény miatt kerüli az állatokat.

Az sem vall egészséges lélekre, ha valaki házi kedvencét úgy kezeli, mint a saját gyerekét.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu