Mit árulnak el személyiségedről a ráncaid?

A modern világban a fiatalság szinte kötelező elvárássá vált. A közösségi média filterei, a „légy fiatal”, a „hozd ki magadból a maximumot” jelmondatok és az orvosesztétikai beavatkozások azt sugallják, hogy az öregedés és a ráncok elkerülendő hibák. Valami, ami hátráltat, és amitől nem vagy elég jó. Pedig ezek a jelek inkább azt mutatják, hogy éltünk, nevettünk, aggódtunk, vagyis, hogy jelen voltunk a saját életünkben.

A ráncok rengeteg mindent elárulnak személyiségedről.

Személyiség és a ráncok Az arcod izmainak ismétlődő mozgása idővel „beíródik” a bőrbe, és ránccá alakul.

A ráncok mutatják, hogy éltünk, nevettünk, aggódtunk, vagyis, hogy jelen voltunk a saját életünkben.

Mutatjuk, mit árulnak el személyiségedről arcod ráncai.

Az arcodon őrzöd az életed nyomát

Az első ráncok megjelenése sokakat letaglóz, így nem csoda, ha téged is sokkol a látvány. Pedig ezek az apró barázdák nem minden esetben jelentenek rosszat – és számos praktika létezik a halványabbak eltüntetésére –, sokkal inkább lenyomatai annak, ahogyan a veled történtekre reagálsz. Az arcod izmainak ismétlődő mozgása idővel „beíródik” a bőrbe, így a mimikád hosszú távon a védjegyeddé is válik. Kár lenne hibaként tekinteni rájuk, nemde?

Csak a modern világ nem szereti a ráncokat, te ettől még szeretheted őket.

Homlokráncok, avagy az aggódó, túlgondoló személyiség

A homlokodon kialakult vízszintes ráncok azoknál jelennek meg markánsabban, akik sokat mérlegelnek, vagy hajlamosak túlgondolni a dolgokat. Ez a típus általában felelősségteljes, és úgy ragaszkodik a kontrollhoz, mint foxi a lábtörlőhöz.

Lehetséges, hogy elfelejtesz elegendő mennyiségű folyadékot fogyasztani és a cukor a mindennapjaid része? – a homlokráncok ez esetben mélyebbek, karakteresebbek.

Amennyiben megállítanád a folyamatot, csökkentsd a cukorbevitelt, állíts be folyadékfogyasztás-emlékeztetőt a telefonodon, és viselj napszemüveget, hogy ne hunyorogj a napsütésben.

Orrtól induló ráncok: kívülről erős, belül rágódik

Az orrtőtől a száj felé ívelő vonalak arról árulkodnak, hogy mélyen élsz meg mindent: az örömökkel járó nevetést és a stresszt is, illetve, hogy kifelé erősnek mutatod magad, belül viszont sok mindent elfojtasz. Nem csoda, hogy ez a kettősség idővel nyomot hagy az arcodon.