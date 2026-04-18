Ha fúj, ha esik: csinos átmeneti cipők, amik kihúznak a bajból

divat cipőtrend tavasz
Nagy Kata
2026.04.18.
Hivatalosan is beléptünk az évnek abba a szakaszába, amikor reggel még a pufidzseki is ránk fagy, délután pedig már nem győzzük ledobálni magunkról a rétegeket. Ilyenkor elengedhetetlen egy megbízható átmeneti cipő, ami minden időjárásviszonyban hű társunk!

Nem túl meleg, nem túl nyitott, de mégis csinos és stílusos: ezt tudja egy jól megválasztott átmeneti cipő, ami az egyik legfontosabb eleme a szezonális gardróbnak. Egyszerre segít ugyanis abban, hogy komfortosan vészeljük át a változékony időjárást és abban is, hogy közben végig magabiztosak maradjunk.

Fiatal nő talpig fekete ruhában és átmeneti cipőben
A balerina az egyik legtrendibb átmeneti cipő 2026-ban. 
5 átmeneti cipő, amikkel te leszel az aszfalt sztárja 

  • A tökéletes kapszulagardrób elengedhetetlen eleme egy átmeneti cipő. 
  • A balerinák és mokaszinok a 2026-os cipőtrendek alappillérei, de egy-két meglepő darab is színre lép idén. 

Ahogy megérkezik a jó idő, a gardróbunkkal együtt a cipősszekrényünkre is ráfér egy kis vérfrissítés.

 A 2026-os cipőtrendek pedig magukért beszélnek: többé nem kell kompromisszumot kötni a stílus és a komfort között.

Az idei szezon kulcsszava egyértelműen az egyensúly: elegáns, nőies darabok egy-két férfiasabb, robusztusabb elemmel, amelyek egész napos viselésre is tökéletesen alkalmasak. Lássuk, melyek azok a lépők, amik hamarosan mindenkit levesznek a lábáról!

Balerina 

Az idei trendek egyik nagy visszatérője a balerina. Ez a klasszikus darab újragondolt formában tér vissza: puhább anyagokkal, rugalmas talppal és finom, nőies répszletekkel. Tökéletes választás mind az irodai környezetbe, mind egy barátnős találkozóra. 

A fekete balerina igazi alapdarab.
A fekete balerina igazi alapdarab. 
Mokaszinok

A loaferek és mokaszinok elegáns, mégis kényelmes alternatívát kínálnak a magassarkúkkal szemben. Letisztult vonalaik és időtálló stílusuk miatt szinte bármilyen összeállításhoz illenek, legyen szó munkáról vagy hétvégi kikapcsolódásról. 

A mokaszinok továbbra is alapdaraboknak számítanak.
A mokaszinok továbbra is alapdaraboknak számítanak. 
Kitten heelsek 

A törpesarkú cipők virágkorukat élik, nem véletlenül: elképesztően jól mutatnak, ugyanakkor közel sem gyötrik meg annyira a lábat, mint a 10 centis társaik. Ráadásul szoknyával és farmerrel is pontosan ugyanannyira menő szettet alkotnak. 

Egy kitten heels mindig jó beruházás.
Egy kitten heels mindig jó beruházás. 
Sportcipők

A fehér sneakerek már egy ideje elengedhetetlen kellékei a ruhatárunknak és ez 2026-ban sem változik: praktikusak, mindennel jól mutatnak és még egy ilyen csinos női átmeneti cipőt egészen biztosan nem találsz!

A fehér tornacipők ismét fénykorukat élik.
A fehér tornacipők ismét fénykorukat élik. 
