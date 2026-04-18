Olyan vékony a derekuk, mint a nyakuk − 7 nő , akik összeesnének, ha levennék a fűzőt

A darázsderék mindig is a nőiességet és a törékenységet szimbolizálta, manapság viszont egyre inkább azt próbálják bizonyítani általa a hölgyek, hogy képesek extrém módon is kontroll alatt tartani a testüket. Emellett van, aki a hagyományos testkép ellen lázad ily módon, van, aki a régmúlt korok esztétikáját utánozza, és olyan is, aki egyfajta performanszként, művészeti projektként tekint a vékony derékra. A legtöbben állítják: nem áll testképzavar a háttérben, a pszichológusok azonban ezt erősen vitatják.

Vékony derék régen és a modern korban is könnyen a megszállottság tárgyává vált.

Vékony derék, de milyen áron? Mi motiválja azokat, akik extrém vékonyra formálják a derekukat?

A túlzásba vitt fűzőviselésnek komoly egészségügyi következményei lehetnek.

Olyan hölgyeket mutatunk be, akik különböző okokból, de ugyanahhoz a meghökkentő végeredményhez jutottak a derekukat illetően.

Dr. Mary Jane Minkin nőgyógyász és a Yale Egyetem professzora szerint az extrém szoros fűzőviselés kifejezetten súlyos egészségügyi kockázatokkal jár, mivel a testet természetellenes pozícióba kényszeríti: a borda alsó része tartósan deformálódik, ami csökkenti a tüdőkapacitást és nehézlégzést okozhat. A belső szervek kénytelenek elmozdulni eredeti helyükről, ami krónikus emésztési zavarokhoz, akár székrekedéshez vezethet.

Mivel a has izomzata elkényelmesedik idővel a szervezet képtelenné válik a gerinc önálló megtartására a fűző nélkül. Röviden: ha valaki hosszú idő után leveszi a fűzőt, meg is halhat.

Ethel Granger férjének akart tetszeni

Ethel Granger a 20. század elején élt, aki férje ösztönzésére évekig tartó extrém fűzőviseléssel érte el a 33 centis derékbőséget. Vajon megéri egy férfi (vagy bárki) elvárásainak ilyen módon megfelelni?

Ethel Granger 1957-ben, extra vékony derékkal. Így állítólag jobban tetszett a férjének.

Sophia Vegas eltávolíttatta bordáit

A hölgy bordaeltávolító műtéten esett át, és médiaszereplései révén vált híressé. Esetében a celebkultúra és a feltűnés iránti igény kifejezetten erősen befolyásolta, hogy darázsderekat varázsoljon magának.

Bordaeltávolító műtétje után békében él testével és vékony derekával Vegas.

Pixiee Fox szerint nincs abban semmi, hogy rajzfilmfigurára akar hasonlítani

A magát testátalakító művésznek nevező nőnek orvosai szerint fűzőt kell viselnie, ha életben akart maradni. Átesett már több plasztikai műtéten, eltávolíttatta bordáit, mert saját bevallása szerint rajong a rajzfilmes karakterekért és ő maga is rajzfilmszerű, vékony derékkal érzi magát a legjobban. Nem szólt neki senki, hogy nem feltétlenül kell mindent kipróbálni, amit a tévében lát.