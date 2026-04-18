Olyan vékony a derekuk, mint a nyakuk − 7 nő , akik összeesnének, ha levennék a fűzőt

A darázsderék mindig is a nőiességet és a törékenységet szimbolizálta, manapság viszont egyre inkább azt próbálják bizonyítani általa a hölgyek, hogy képesek extrém módon is kontroll alatt tartani a testüket. Emellett van, aki a hagyományos testkép ellen lázad ily módon, van, aki a régmúlt korok esztétikáját utánozza, és olyan is, aki egyfajta performanszként, művészeti projektként tekint a vékony derékra. A legtöbben állítják: nem áll testképzavar a háttérben, a pszichológusok azonban ezt erősen vitatják.
Vékony derék, de milyen áron?
- Mi motiválja azokat, akik extrém vékonyra formálják a derekukat?
- A túlzásba vitt fűzőviselésnek komoly egészségügyi következményei lehetnek.
- Olyan hölgyeket mutatunk be, akik különböző okokból, de ugyanahhoz a meghökkentő végeredményhez jutottak a derekukat illetően.
Dr. Mary Jane Minkin nőgyógyász és a Yale Egyetem professzora szerint az extrém szoros fűzőviselés kifejezetten súlyos egészségügyi kockázatokkal jár, mivel a testet természetellenes pozícióba kényszeríti: a borda alsó része tartósan deformálódik, ami csökkenti a tüdőkapacitást és nehézlégzést okozhat. A belső szervek kénytelenek elmozdulni eredeti helyükről, ami krónikus emésztési zavarokhoz, akár székrekedéshez vezethet.
Mivel a has izomzata elkényelmesedik idővel a szervezet képtelenné válik a gerinc önálló megtartására a fűző nélkül. Röviden: ha valaki hosszú idő után leveszi a fűzőt, meg is halhat.
Ethel Granger férjének akart tetszeni
Ethel Granger a 20. század elején élt, aki férje ösztönzésére évekig tartó extrém fűzőviseléssel érte el a 33 centis derékbőséget. Vajon megéri egy férfi (vagy bárki) elvárásainak ilyen módon megfelelni?
Sophia Vegas eltávolíttatta bordáit
A hölgy bordaeltávolító műtéten esett át, és médiaszereplései révén vált híressé. Esetében a celebkultúra és a feltűnés iránti igény kifejezetten erősen befolyásolta, hogy darázsderekat varázsoljon magának.
Pixiee Fox szerint nincs abban semmi, hogy rajzfilmfigurára akar hasonlítani
A magát testátalakító művésznek nevező nőnek orvosai szerint fűzőt kell viselnie, ha életben akart maradni. Átesett már több plasztikai műtéten, eltávolíttatta bordáit, mert saját bevallása szerint rajong a rajzfilmes karakterekért és ő maga is rajzfilmszerű, vékony derékkal érzi magát a legjobban. Nem szólt neki senki, hogy nem feltétlenül kell mindent kipróbálni, amit a tévében lát.
Kelly Lee Dekay a fűzős közösség egyik legismertebb alakja
A „fűzős" közösségből ismert hölgy egyelőre nem feküdt kés alá azért, hogy karcsúbbnak tűnjön, főleg fűzővel formálja az alakját, ezen belül pedig a gótikus, alternatív irányt képviseli.
Aleira Avendano 17 éve visel fűzőt
Mindössze 45 centiméteres derékkal él az a népszerű influenszer, aki minden pénzét plasztikai műtétekre költötte azért, hogy a világ legvékonyabb derekát tudhassa magáénak. Napi 23 órát tölt fűzőben a 33 éves hölgy, több, mint 350 millió forintnak megfelelő összeget költött plasztikai beavatkozásokra, és alakja megtartása érdekében 17 éve fűzőt visel, amit csak zuhanyzáskor vesz le.
Su Naing tagadja, hogy photoshoppot használ
A Mianmarban élő influenszer állítja, hogy teljesen egészséges, és azt mondja, hogy nem manipulálja az internetre feltöltött képeit képszerkesztő programmal. A karcsú derék a szenvedélye, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy minél vékonyabb legyen. Derékbősége jelenleg 35 centiméter.
Cathie Jung, az ex-Guinness-rekorder
A fűzők királynőjeként is emlegetett amerikai nő tartotta évekig a Guinness-rekordot a legkisebb derékbőség tekintetében. Dereka körmérete 38,1 centiméter volt, az extrém alakot több évtizedes folyamatos fűzőviseléssel érte el, aminek köszönhetően a belső szervei és a bordái is alkalmazkodtak a szűk mérethez. 2025-ben, 88 évesen hunyt el, halálának okát a családja nem hozta nyilvánosságra.
