Edd magad szépre az egyszerűen elkészíthető, ránctalanító céklás brownie-val

Igazi ráncok elleni titkos fegyver a céklás brownie, ami úgy tünteti el a barázdákat az arcról, mintha csak egy TikTok-filtert viselnél a valóságban. Ebben az egyszerű céklás brownie-ban a cékla földes íze felszívódik a csokoládéban, de a hatása maradandó lesz.
Így készítsd el a ránctalanító, egyszerű céklás brownie-t:
- A cékla betalain tartalma erős antioxidáns, ami lassítja a bőr öregedését.
- A minőségi étcsokoládé flavanoljai javítják a bőr hidratáltságát.
- A zöldség textúrája miatt a sütemény vaj nélkül is szaftos marad.
- Ez a belsőlegesen alkalmazható kozmetikum csökkenti a gyulladást és eltünteti a pattanásokat.
A cékla a zöldségek mostohagyereke: mindenki tudja, hogy egészséges, de kevesen vallanák be, hogy őszintén rajonganak érte. Pedig ha jól bánsz vele, a megfelelő társaságban csodákra képes. Ez az egyszerű céklás brownie nemcsak a véredet pezsdíti fel, hanem a kollagéntermelésed is beindítja.
Miért pont a cékla?
Ez a gumós zöldség tele van folsavval, A-vitaminnal és káliummal, de az igazi szuperereje a vérkeringést javító tulajdonságában rejlik. A jobb keringés több oxigént jelent a sejteknek, és segít visszavarázsolni a természetes pírt az arcodra. Ráadásul a cékla méregtelenítő hatása a májnak is segít lebontani a méreganyagokat, ami az arcodon is meg fog látszani. A pürésített cékla hihetetlenül szaftossá teszi a tésztát. Ha nem árulod el a családnak a titkos összetevőt, ők csak annyit fognak észrevenni, hogy ez volt életük legpuhább csokis sütije. Tökéletes módja, hogy zöldséget diktálj a válogatós gyerekedbe (és férjedbe).
Vértezd fel magad csokoládéval
Itt az ideje leszámolni a tévhittel, hogy a csoki a bőr ellensége, hiszen ez csak a cukros tejcsokira igaz. A 70% feletti étcsokoládé viszont javítja a vérkeringést, tele van antioxidánsokkal, amelyek harcolnak a ráncokért felelős szabadgyökök ellen. Ez erre a csokoládés sütire hatványozottan igaz. Amikor beleharapsz a céklás brownie-ba, gyakorlatilag egy pajzsot vonsz a bőröd köré, így csökkentheted az UV-sugárzás és a stressz hatásait. Ráadásul a csokoládé segíti az endorfintermelést, és egy boldog nő mindig fiatalabbnak tűnik, mint aki folyton csak ráncolja a szemöldökét.
Így készítsd el a szépségszérumodat
Nem kell hozzá cukrászdiploma, és az alacsony kalóriatartalmának köszönhetően a diétád se teszi tönkre. Főzz meg 3 közepes céklát, majd jöhet a simára pürésítés. Ezt a pürét aztán keverd össze olvasztott étcsokival, tojással, egy kevés kakaóporral és minimális édesítővel. Liszt alig kell bele, mandulaliszttel pedig teljesen gluténmentes. Tedd be 30 percre a sütőbe és már kész is. A részletes receptet itt találod.
Ne legyen bűntudatod, ha ebből a tepsiből repetázol
A céklás brownie az a barátnő, aki nemcsak meghallgat és megvigasztal egy nehéz nap után, hanem közben még meg is szépít. Szóval kapd elő a botmixert, és edd magad ragyogóvá!
