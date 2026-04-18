Sandra Bullock a gyerekeinek köszönheti, hogy képes volt feldolgozni a párja elvesztését

Hollywodban a sírig tartó hűség mintaképe mindenképpen Sandra Bullock, aki hosszú éveken keresztül titokban ápolta a párját, Bryan Randallt, akinek szervezét az egyik legszörnyűbb betegség, az ALS támadta meg 54 éves korában. A színésznő azonban ahelyett, hogy a felfelé ívelő karrierjére koncentrált volna ezekben az években, csendben végig támogatta a szerelmét a 2023-as haláláig. A partnere elvesztése után pedig még hátrább lépett és a közösen nevelt gyermekeikre koncentrált. Most pedig kiderült, hogyan tudta feldolgozni a gyászt a Beépített szépség sztárja.

Sandra Bullock három évvel ezelőtt veszítette el a partnerét, Bryan Randallt

Forrás: GC Images

Sandra Bullock párja a rettegett ALS-betegségben szenvedett Bryan Randall 57 éves korában hunyt el, miután titokban 3 évig ALS-sel küzdött.

A saját kérése volt, hogy ne hozzák nyilvánosságra az állapotát.

2023 augusztusában a gyógyíthatatlan idegsorvadással járó betegség elvette Bryan életét.

Sandra Bullockot maga alá temette a gyász a szerelme elvesztése után, és sokáig nem vállalt el semmilyen szerepet.

A színésznőről utólag derült ki, hogy végig támogatta a partnerét, és ő ápolta Bryant a közös otthonukban.

Sandra Bullocknak évek kellettek a talpra álláshoz

Az Oscar-díjas színésznő egyik barátja nemrég megosztotta a nyilvánossággal, hogy milyen hatalmas küzdelmen kellett keresztülmennie Bullocknak, mire újra visszatért Hollywoodba.

„Miután mindent együtt éltek át Bryannel, időre volt szüksége, hogy újra felépítse önmagát. Sok időt töltött a gyógyulással és a gyermekeivel. Otthon volt, amíg nem érezte elég erősnek magát ahhoz, hogy visszatérhessen dolgozni" – árulta el a színésznőhöz közel álló forrás. A bennfentes szerint a filmsztár továbbra is távoltartotta a magánéletétől az újságírókat és mindent megtett, hogy a családjuk a média kizárásával dolgozhassa fel a veszteségét. Ennek hála Sandra Bullock és a gyerekei is képesek voltak újra felépíteni önmagukat.

Bár Randallnak és Bullocknak nem voltak közös gyermekei, a híresség korábban örökbefogadott két gyermeket, akiket közösen neveltek a néhai párjával. A férfinak pedig a korábbi házasságából volt egy felnőtt lánya, aki sok időt töltött a házaspárral. Bullock korábban egy interjúban azt mondta, hogy csak azért nem házasodtak soha össze, mert nincs szükségük papírokra ahhoz, hogy tudják, hogy egymásnak lettek teremtve.

A színésznő korábban gyönyörű szavakkal beszélt a párjáról egy 2021-es interjújában, miközben titokban már egy éve ismerték Bryan diagnózisát: