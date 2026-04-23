540 évig senki nem értette – Most végre kiderült, mi áll a világ legrégebbi szerelmes levelében

Megosztó találmány, ám olykor évtizedek kutatásait rövidítheti le a mesterséges intelligencia. Ezúttal fél évezred után sikerült eredményt hozni a régészet egyik legnagyobb talányában: mi állhatott a világ legrégebbi szerelmes levelében? A 15. században írt levél szövegét nehéz volt értelmezni, de végre az egész világ megtudhatja, mi állt benne – most pedig te is!

540 év után megfejtették a világ legrégebbi szerelmes levelét.

A világ legrégebbi szerelmes levele 1477-ben írta Margery Brews vőlegényének, III. John Pastonnak.

A nehezen érthető szöveget MI fejtette meg 540 év után.

Témája a szerelem és pénz volt.

Miért nem tudták megfejteni 540 évig?

Margery Brews 1477-ben írt vőlegényének, III. John Pastonnak egy szívhez szóló levelet, amit azóta is a világ legrégebbi szerelemes leveleként tartanak számon. Mivel a szerelmes levél szövege rendkívül informális stílusban íródott, tele van személyes megjegyzésekkel, a helyesírás szabályait sem tartja be, értelmezése 540 éve gondot okozott a levéltárosoknak. Tovább nehezítő tényező, hogy az angol nyelv egy régebbi változatát használja, számos rövidítés, elhagyott "m" betű miatti jel van benne. Az angolszász thorn betűtípus szintén nehezíti a szöveg olvasását.

Fél évezred után a levéltárosok az MI segítségét vették igénybe, a Scribe rendszerébe feltöltve pedig szinte azonnal kiderült a rejtély.

Mi állt a világ legrégebbi szerelmes levelében?

A romantikus levél tartalma a pénz körül forgott: Margery Brews arról panaszkodott vőlegényének, hogy apja nem növelte a hozományt, még anyja győzködésére sem. Jövendőbelije azonban sietve megnyugtatta, hogy még akkor is feleségül venné, ha „ korábbi életszínvonalának felén élne”. Menyasszonya külön megkérte szerelmét, hogy a levelet kezelje bizalmasan. Az MI azt is megfejtette, hogy a levél Topcroft községében íródott.

A történet végül romantikus véget ért, mivel John és Margery összeházasodtak, 1479-ben pedig egy William nevű fiuk is született, akinek révén a mai napig élnek leszármazottaik.

A szóban forgó üzenet a Paston levelek gyűjteményébe tartozik, ami összesen 400 irományt tartalmaz. Azért is fontos Margery levelének üzenete, mert híven tükrözi a kor társadalmának mobilitását, mivel a Pastonok paraszti sorból felemelkedett kisnemesek voltak.

A világ legrégebbi szerelmes levelének titka Nemcsak azért volt fontos megfejteni ezt a szerelmes levelet, mert megírása óta 540 év telt el, hanem azért is, mert betekintést enged a kor társadalmi viszonyaiba. Mindemellett remekül illusztrálja, hogy a tudománynak nem félni kell a mesterséges intelligencia térhódításától, hanem okosan felhasználni.

