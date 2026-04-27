Egy szívószál miatt kerülhet börtönbe a 18 éves fiú – videóra vette tettét

Egy 18 éves francia fiatal komoly bajba került Szingapúrban, miután egy sokakat felháborító videót osztott meg az Instagramon, amelyben egy italautomatából kivett szívószálat megnyalt, majd visszatette a tartóba.

A szívószálat nyalogató fiatal akár két év börtönbüntetést is kaphat.

A Didier Gaspard Owen Maximilien nevű tinédzsert azzal vádolják, hogy egy bevásárlóközpontban egy narancslé-automatából kivett szívószálat megnyalt, majd visszatette a tartóba. A március 12-én történt esetet videóra vette, és Instagram-sztoriban is megosztotta, „a város nem biztonságos” felirattal.

A felvétel gyorsan terjedni kezdett az interneten, miután egy közösségi oldalon újra közzétették, majd a helyi sajtó is átvette. A reakciók túlnyomórészt elítélőek voltak, sokan undorítónak és felelőtlennek nevezték a történteket.

Az automatát üzemeltető iJooz közölte, hogy az incidens után azonnal intézkedtek: a gépben található összes, mintegy 500 szívószálat kicserélték, emellett fertőtlenítési eljárásokat indítottak és ellenőrzéseket végeztek. A vállalat rendőrségi feljelentést is tett az ügyben.

A fiatal ellen rongálás és közrendzavarás miatt emeltek vádat. Ha bűnösnek találják, több mint két év börtönbüntetésre és jelentős pénzbírságra is számíthat.

Májusban tárgyalják az ügyét

Maximilien a szingapúri ESSEC Business School helyi campusának hallgatója. Az intézmény korábban jelezte, hogy tudnak az esetről, és belső vizsgálatot indítottak. A fiatal jogi képviselői szerint a szülei Szingapúrba utaztak, és az egyetem egyik képviselője vállalta a kezességet az eljárás idejére. Az ügy következő tárgyalását május 22-re tűzték ki – írja a BBC.

