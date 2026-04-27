Ezt súgta Vilmos herceg Katalinnak az esküvőjükön – Szájról olvasó leplezte le az intim beszélgetést

Noha olyan, mintha csak tegnap lett volna, Katalin és Vilmos esküvője, idén bizony a 15 éves házassági évfordulójukat ünneplik. A fényűző királyi esküvőnek a fél világ tanúja volt, ám az, hogy az ifjú pár hogyan is érezte magát pontosan az esküvőn, csak a szerencsés meghívottak tudhatták. Egészen mostanáig, ugyanis egy szájról olvasó szakértő végre megfejtette, mit mondott egymásnak a hercegi pár a grandiózus ceremóniát követően.

Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvője 2011. április 29-én mondták ki a boldogító igent a Westminster-apátságban.

Katalin és Vilmos esküvője: így érezték magukat az ifjú házasok az évszázad menyegzőjén

Ahogy Katalin hercegné csipkés menyasszonyi ruhájában végigvonult a sorok között, nem csak ikonikus divatpillanatok és mémesült kalapok születtek, de a brit királyi család újabb fénykora is beköszöntött. Azonban kevés szó esik arról, hogy a pár valójában hogyan érezte magát a világraszóló menyegzőn. Szerencsére egy szájról olvasó végre leleplezte a másfél évtizedes kérdést.

A szakértő, Nicola Hickling azt a pár perces intervallumot figyelte meg, amikor az igenek kimondása után az ifjú pár felült a nyitott hintóra, ami körbevitte őket London utcáin. A szakértő szerint Vilmos első kérdése az volt, hogy „Élvezed a szertartást?”, mire Katalin mosolyogva ezt felelte: „Igen.”

Ez talán nem tűnhet túl jelentőségteljesnek, de figyelembe véve, hogy közben két milliárd ember figyelte az új brit hercegnét, tiszteletre méltó ez a nyugalom. Utána a kesztyűjét felvevő Vilmos herceg szólt, hogy

„Egy pillanat, mindjárt felszállok [a hintóra.]” Felesége rövid „Oké” válasza után a herceg sietve hozzátette: „Örülök, hogy komfortosan érezted magad, menj előre nyugodtan.”

Miután a hercegi pár kényelmesen elhelyezkedett a hintóban, és Vilmos megkérdezte újdonsült feleségét, hogy jól érzi-e magát, hirtelen Katalin hercegné intézett kérdést férjéhez: „Boldog vagy?” Persze a brit trónörökös válasza sem maradt el: „Hogy őszinte legyek, csodálatosan nézel ki”, az iruló-piruló menyasszony erre nem mondhatott mást, minthogy „te is”.