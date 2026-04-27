Ezt súgta Vilmos herceg Katalinnak az esküvőjükön – Szájról olvasó leplezte le az intim beszélgetést

Noha olyan, mintha csak tegnap lett volna, Katalin és Vilmos esküvője, idén bizony a 15 éves házassági évfordulójukat ünneplik. A fényűző királyi esküvőnek a fél világ tanúja volt, ám az, hogy az ifjú pár hogyan is érezte magát pontosan az esküvőn, csak a szerencsés meghívottak tudhatták. Egészen mostanáig, ugyanis egy szájról olvasó szakértő végre megfejtette, mit mondott egymásnak a hercegi pár a grandiózus ceremóniát követően.
Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvője
Katalin és Vilmos esküvője: így érezték magukat az ifjú házasok az évszázad menyegzőjén
Ahogy Katalin hercegné csipkés menyasszonyi ruhájában végigvonult a sorok között, nem csak ikonikus divatpillanatok és mémesült kalapok születtek, de a brit királyi család újabb fénykora is beköszöntött. Azonban kevés szó esik arról, hogy a pár valójában hogyan érezte magát a világraszóló menyegzőn. Szerencsére egy szájról olvasó végre leleplezte a másfél évtizedes kérdést.
A szakértő, Nicola Hickling azt a pár perces intervallumot figyelte meg, amikor az igenek kimondása után az ifjú pár felült a nyitott hintóra, ami körbevitte őket London utcáin. A szakértő szerint Vilmos első kérdése az volt, hogy „Élvezed a szertartást?”, mire Katalin mosolyogva ezt felelte: „Igen.”
Ez talán nem tűnhet túl jelentőségteljesnek, de figyelembe véve, hogy közben két milliárd ember figyelte az új brit hercegnét, tiszteletre méltó ez a nyugalom. Utána a kesztyűjét felvevő Vilmos herceg szólt, hogy
„Egy pillanat, mindjárt felszállok [a hintóra.]” Felesége rövid „Oké” válasza után a herceg sietve hozzátette: „Örülök, hogy komfortosan érezted magad, menj előre nyugodtan.”
Miután a hercegi pár kényelmesen elhelyezkedett a hintóban, és Vilmos megkérdezte újdonsült feleségét, hogy jól érzi-e magát, hirtelen Katalin hercegné intézett kérdést férjéhez: „Boldog vagy?” Persze a brit trónörökös válasza sem maradt el: „Hogy őszinte legyek, csodálatosan nézel ki”, az iruló-piruló menyasszony erre nem mondhatott mást, minthogy „te is”.
Néhány percig a nekik integető tömeget nézték, amit a lenyűgözött Katalin így konstatált: „Nézd csak az embereket!”, mire Vilmos így helyeselt: „Igen, én is látom, integessünk hát, mint egy házaspár!” Valószínűleg ekkor üthetett szöget az ara fejébe, hogy mire is vállalkozott, mert hirtelen egy meglepő mondat bukott ki a száján.
Uram Isten, összeházasodtunk!
Persze Vilmos herceg, akit egész életében ilyen és ehhez hasonló pillanatokra készítettek fel, nem illetődött meg ilyen könnyen, hanem sietve megnyugtatta újdonsült feleségét. „Ugyan, minden rendben lesz. Integessünk mindenkinek.”
Katalin hercegné és Vilmos herceg frigye
A brit trónörökösnek végül igaza lett, hisz Katalin és Vilmos házassága 15 éve töretlenül erős, amit sem az izgága rokonok, sem betegség nem volt képes megtörni, csak megerősíteni. A 2011. április 29-i királyi esküvő valójában csak egy főpróba volt, amit Katalin hercegné parádésan teljesített. A szájról olvasó szakértő által megfejtett beszélgetés remekül jelzi, hogy a walesi hercegné már ekkor is milyen higgadtan kezelte a feladatot, amit a házassággal nyakába vett. Ez a kifogástalan viselkedés az egyik fő ok, amiért népszerűsége azóta is töretlen.
