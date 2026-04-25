Így próbál normális életet élni egy diagnosztizált szociopata szépségkirálynő

A szociopata viselkedés sokszor rejtve marad, mert az érintettek megtanulják utánozni a társadalmi normákat. Kívülről akár sikeres, magabiztos személynek is tűnhetnek, miközben belső működésük teljesen eltérő és pont ez a „maszk” teszi különösen nehézzé a felismerésüket.

Kanika Batra nyíltan vállalja, hogy szociopata.

Mindennapi nehézségeiről vallott egy diagnosztizált szociopata

A 30 éves Kanika Batra első ránézésre egy gyönyörű, sikeres nő: klassz munkája van, népszerű és látszólag teljesen rendezett életet él. A felszín alatt azonban egy egészen más belső világ rajzolódik ki: a 200 ezer Instagram-követővel rendelkező egykori szépségkirálynő nemrég a LadBible-nek beszélt őszintén arról, hogy antiszociális személyiségzavarral, azaz ASPD-vel küzd.

Állítása szerint már gyerekkorában is más volt, mint a kortársai: sokszor a frászt hozta rájuk azzal, hogy elfelejtett pislogni és rengeteg erőszakos gondolata volt, amiket szűretlenül a pajtásaira zúdított.

A helyzet odáig fajult, hogy a saját édesanyja is szörnyetegnek nevezte őt és egy tucat pszichiáterrel kivizsgáltatta, mire megkapták a végső diagnózist. A fiatal nő pont a gyermekkori érzelmi elhanyagoltságát okolja az állapotáért: szerinte az anyja sosem vigasztalta, amikor sírt és nem nyújtott neki kellő érzelmi biztonságot.

Mitől lesz valaki szociopata?

A szociopata jelentése: olyan személy, aki tartósan nem képes empátiára, ignorálja a társadalmi normákat, mások jogait, sokszor manipulatív, agresszív és semmilyen megbánást nem tanúsít.

Gyakran labilis, hirtelen dönt és a környezetét kihasználja azért, hogy elérje a céljait. Kanikára szinte mindegyik jellemző passzol: állítása szerint egyáltalán nem érez megbánást, bármilyen rosszat is tesz, és egyszerűen képtelen kapcsolódni az emberekkel, vagy bármilyen mértékű empátiát érezni.

Szerinte már a szemén is látszik, hogy mentális zavarral küzd: sötétebbek és mélyebben ülnek, mint más embereké és pont ezért azt állítja, hogy képes megállapítani a többi emberről a szeme alapján, hogy szociopata vagy sem. A korábbi Miss Universe azt is beismerte, hogy többször próbált bántalmazni másokat hirtelen felindulásból és az is előfordult, hogy egy veszekedés alkalmával valakit szándékosan lelökött egy lépcsőn.