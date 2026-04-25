Így próbál normális életet élni egy diagnosztizált szociopata szépségkirálynő

A szociopata viselkedés sokszor rejtve marad, mert az érintettek megtanulják utánozni a társadalmi normákat. Kívülről akár sikeres, magabiztos személynek is tűnhetnek, miközben belső működésük teljesen eltérő és pont ez a „maszk” teszi különösen nehézzé a felismerésüket.
Mindennapi nehézségeiről vallott egy diagnosztizált szociopata
A 30 éves Kanika Batra első ránézésre egy gyönyörű, sikeres nő: klassz munkája van, népszerű és látszólag teljesen rendezett életet él. A felszín alatt azonban egy egészen más belső világ rajzolódik ki: a 200 ezer Instagram-követővel rendelkező egykori szépségkirálynő nemrég a LadBible-nek beszélt őszintén arról, hogy antiszociális személyiségzavarral, azaz ASPD-vel küzd.
Állítása szerint már gyerekkorában is más volt, mint a kortársai: sokszor a frászt hozta rájuk azzal, hogy elfelejtett pislogni és rengeteg erőszakos gondolata volt, amiket szűretlenül a pajtásaira zúdított.
A helyzet odáig fajult, hogy a saját édesanyja is szörnyetegnek nevezte őt és egy tucat pszichiáterrel kivizsgáltatta, mire megkapták a végső diagnózist. A fiatal nő pont a gyermekkori érzelmi elhanyagoltságát okolja az állapotáért: szerinte az anyja sosem vigasztalta, amikor sírt és nem nyújtott neki kellő érzelmi biztonságot.
Mitől lesz valaki szociopata?
A szociopata jelentése: olyan személy, aki tartósan nem képes empátiára, ignorálja a társadalmi normákat, mások jogait, sokszor manipulatív, agresszív és semmilyen megbánást nem tanúsít.
Gyakran labilis, hirtelen dönt és a környezetét kihasználja azért, hogy elérje a céljait. Kanikára szinte mindegyik jellemző passzol: állítása szerint egyáltalán nem érez megbánást, bármilyen rosszat is tesz, és egyszerűen képtelen kapcsolódni az emberekkel, vagy bármilyen mértékű empátiát érezni.
Szerinte már a szemén is látszik, hogy mentális zavarral küzd: sötétebbek és mélyebben ülnek, mint más embereké és pont ezért azt állítja, hogy képes megállapítani a többi emberről a szeme alapján, hogy szociopata vagy sem. A korábbi Miss Universe azt is beismerte, hogy többször próbált bántalmazni másokat hirtelen felindulásból és az is előfordult, hogy egy veszekedés alkalmával valakit szándékosan lelökött egy lépcsőn.
Élet szociopataként
Mára Kanika megtanulta kezelni az érzéseit és igyekszik beilleszkedni a társadalomba: képes alkalmazkodni, kapcsolatokat kialakítani és egyre ügyesebben szocializálódik.
Ugyanakkor állítása szerint ezek nem ösztönösen jönnek, hanem inkább tudatosan felépített viselkedési normák. A közösségi média felületein nyíltan beszél mentális betegségéről és hangsúlyozza, hogy ez nem azt jelenti, hogy rossz ember – csupán az átélt traumák ilyenné formálták.
Az amerikai Kanika Batrénak már gyerekkorban megjelentek aggasztó viselkedési minták, például az empátia hiánya és a kegyetlenebb megnyilvánulások. Bár a környezete szerint felnőttként sikeresen beilleszkedett a társadalomba, a belső érzelmi működése jelentősen eltérhetett az átlagostól. Az eset azért is érdekes, mert rávilágít arra, mennyire nehéz felismerni a személyiségzavarokat a külsőleg rendezett élet mögött.
