Az egykori Viszkis lehet a következő Nagy Ő − Ambrus Attila kegyeiért ölhetik egymást a nők kamerák előtt

Felröppent a hír, a nemrégiben facérrá vált Ambrus Attila lehet a következő Nagy Ő. A műsor producere nem cáfolta a pletykát és izgalmasnak tartja a felvetést.

Ambrus Attila lehet a következő Nagy Ő.

Forrás: Borsonline

Ambrus Attila a producer szerint is jó választás lehet

A TV2 hivatalos állítása szerint 2026-ban nem készül új évad, a Story információ szerint az egykori Viszkis rabló, azaz Ambrus Attila lehet a következő Nagy Ő. Úgy tudni, korábban Danny Blue neve is felmerült, de amikor napvilágot látott, hogy Stohl András válik, őt kérték fel a műsorra. Így merült most fel Ambrus Attila neve is. A lapnak A Nagy Ő producere is nyilatkozott, Rubin Kristóf szakmai szemmel egyáltalán nem tartotta légből kapottnak az ötletet.

„A Nagy Ő-vel kapcsolatban mindig az a nagy kérdés, hogy az embereket érdekli-e az adott szereplőjelölt szerelmi élete vagy sem. Elég hívogató, izgalmas-e ahhoz, hogy elvigyen egy főműsoridős produkciót. Ilyen szempontból szerintem csomó faktor megvan Ambrus Attilában. A múltja miatt ő a nagybetűs rossz fiú, akit egy egész ország ismer, viszont a szerelmi életéről alig tudunk bármit is. Én azt gondolom, nagyon jó jelölt lenne a Viszkis, és sok néző kíváncsi lenne arra, hogyan csajozik, udvarol, lelkizik. A Nagy Ő sikerének ugyanis ez az alapja. Hogy a főszereplő legyen annyira rendszeren kívüli, hogy megmozgassa mind a nézők, mind pedig a hölgyek fantáziáját. Az persze más kérdés, hogy Attila egyáltalán vállalná-e a szereplést, és hogy mennyire lenne alkalmas erre a feladatra. Például, hogy egy rózsaceremóniát lebonyolítson, hiszen nem könnyű húsz nő és egy komplett stáb elé kiállni és szerepelni. De aztán lehet, ezt is könnyen megugraná. Attila azért sok műsorban bizonyított. Rutinos médiaszereplő. Én személyesen még nem dolgoztam együtt vele, de úgy tudom, hogy kifejezetten együttműködő és megbízható” − nyilatkozta.

10 év és két gyerek után válik

Sokakat meglepett a hír, hogy Ambrus Attila és felesége, Réka szakítottak. A pár tíz évig volt együtt, két gyerekük született. Segítséget is kértek, de nem tudták megmenteni a kapcsolatukat. A Blikk úgy tudja, a szakítás a környezetüket is váratlanul érte, boldog családnak tűntek. Egy ismerős azt mondta, Réka már korábban visszaköltözött Bajára a családjához.