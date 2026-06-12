Miért sárgul a leander levele? Így mentheted meg a kert kedvencét!

A magyar kertek egyik legkiemelkedőbb sztárja a leander, szinte mindenki imádja a mesébe illő, rózsaszín, fehér és barack színekben pompázó mediterrán növényt, de nem mindegy, hogyan gondozzuk. Még a legtapasztaltabb hobbi kertészek leanderei is sárgulhatnak, és most megmutatjuk, hogy miért.

Mutatjuk, miért sárgul a leander levele, és mit tehetsz ellene!

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A leander azonnal jelzi, ha baj van, ilyenkor sárgulni kezdenek a levelei.

Számos dolog okozhatja a levélsárgulást.

Mutatjuk a leggyakoribb okokat.

A szupersztár leander gondozása

A leander (Nerium oleander) igazi túlélő: minimális törődéssel is képes egész nyáron át bőségesen virágozni, ám olykor a leglelkiismeretesebb kertészeket is meglepheti egy-egy sárguló levél. Ha számodra is fejtörést okoz, hogy miért sárgul a leander levele, a válasz leggyakrabban a nem megfelelő leander gondozása körül keresendő. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb leander betegségei, és mit tehetsz a növényed védelmében.

A sárgulás nyomában: Mi történik a növényeddel?

A leander leveleinek elszíneződése egy segélykiáltás. Ahhoz, hogy hatékonyan segíthess rajta, először pontosan diagnosztizálnod kell, hogy mitől sárgul a leander levele.

1. Hibák az öntözésben

A helytelen locsolás a leggyakoribb oka annak, ha a leander elkezd sárgulni. Bár ez a növény köztudottan remekül bírja a szárazságot, a hosszan tartó, kánikulás időszakokban a helyes leander gondozása megköveteli a rendszeres vízutánpótlást is.

Ugyanakkor a ló túloldalára sem szabad átesni: a pangó víz és a túlöntözés legalább annyira káros lehet, mint a szomjazás, mivel a folyamatosan sárban álló gyökerek nem jutnak oxigénhez. Ha csupán öntözési hiba az oka annak, miért sárgul a leander levele, jó hírünk van: a locsolási szokások optimalizálásával a növényed hamar erőre kap.

2. A leander betegségei

Ha a vízmennyiség beállítása után is tovább sárgul a leander, sajnos egy komolyabb fertőzés, a leander-levélperzselődés állhat a háttérben. Ha a leander betegségei kerülnek szóba, ez az egyik legveszélyesebb bakteriális kór, amely mára egyre szélesebb körben terjed.

A betegséget apró, növényi nedvekkel táplálkozó kártevők terjesztik, amelyek táplálkozás közben juttatják a baktériumot a leander szárába. A baktériumok elszaporodnak a szövetekben, és szabályosan elzárják a víz, valamint a tápanyagok áramlásának útját. A levelek először sárgulni és konyulni kezdenek, majd olyan kinézetet öltenek, mintha megperzselődtek volna. A kór gyakran csak egyetlen ágon kezdődik, de a meleg időjárásban rohamtempóban terjed át az egész növényre. Ha a leander betegségei közül a levélperzselődés üti fel a fejét, az jelenleg sajnos halálos ítélet a növény számára, mert a rovarirtó szerek hatástalannak bizonyultak ellene.