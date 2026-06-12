Teljes átalakulás: Tápai Szabina megvált hosszú, szőke hajától − VIDEÓ

A kupa-győztes egykori magyar kézilabdázó meghúzta a váratlant. Tápai Szabina ugyanis hatalmas döntést hozott, és teljes frizuraváltáson esett át. Az átalakulás folyamatát ráadásul teljes egészében megosztotta követőivel, akik hozzánk hasonlóan szintén meglepődtek, de imádják a megújult külsőt.

Tápai Szabina hosszú évek óta szőkén éli világát.

Forrás: Hot!

Tápai Szabina új frizurára váltott

Tápai Szabina mindig büszke volt egészséges szőke hajára, de úgy tűnik, ez utóbbit most elengedte. A fazonigazítás mellett, sötétebb is lett a haja. Mi állhat a változás hátterében? Azt szokták mondani, ha egy nő drasztikusan megváltoztatja a haját, az bizony életében is egy új fejezet kezdetét jelöli. Vajon mi miatt döntött épp most az egykori kézilabdázó az átalakulás mellett? És mit szól a változáshoz Tápai Szabina férje? Talán hamarosan ezekre is választ kapunk.

Követői szinte kivétel nélkül dicsérték az egykori sportoló új haját. Voltak azonban olyanok is, akik szerint „a szőke jobb, a barna öregít”, egy másik kommentelő úgy véli, más árnyalatú barnát kellett volna választania, sőt olyan is akadt, aki a hajvágást ekézte, mondván „a fazon sem a legfiatalosabb”. Mindenesetre Tápai Szabina, aki nemrég még szőkén nyaralt, láthatóan nagyon boldog új külsejével, és igazán ez számít. Mondjuk mi kíváncsiak vagyunk, meddig bírja a szőke fürtjei nélkül.

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