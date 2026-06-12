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Családtagok szemtől szembe: 4 testvérpár is küzd egymás ellen a 2026-os foci-vb-n

rivalizálás labdarúgó-világbajnokság foci-vb testvérpár
Komáromi Bence
2026.06.12.
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Valódi testvérháborúkat láthatunk az idei világbajnokságon. Négy olyan testvérpár is játszik majd a 2026-os foci-vb-n, akik különböző nemzetek mezeit húzzák majd magukra.

Megdöbbentő adat: idén 7  testvérpárt is láthatunk egyszerre pályára lépni a 2026-os labdarúgó -világbajnokságon. Ami azonban ennél is meglepőbb, az az, hogy 4 páros tagjai akár a saját édestestvérük ellen is játszhatnak, ugyanis különböző válogatottak színeiben utaztak Amerikában. Lássuk, kik harcolhatnak a szeretteik ellen a foci-vb-n.

A 2026-os foci-vb-re 7 testvérpár kapott meghívót
A 2026-os foci-vb-re 7 testvérpár kapott meghívót
Forrás: Shutterstock

A foci-vb testvérpárjai egymás ellen is pályára léphetnek

Kezdjük az elején. Az nem annyira meglepő, hogy egy család több tagjából is profi focista váljon felnőtt korára. Így az sem, hogy akár egyszerre legyen felnőtt válogatott kettő vagy több testvér, erre Magyarországon is láthatunk példákat a Dárdai fiúk esetén. De az már jóval ritkább, hogy egy testvérpár tagjai különböző válogatottakat erősítsenek. Napjainkban azonban már ez is egyre gyakoribb. Idén 8 olyan játékos is szerepel a vb-résztvevők között, akinek a testvére másik válogatottban játszik:

  1. Inaki Williams - Ghána
  2. Nico Williams - Spanyolország
  3. John Souttar - Skócia
  4. Harry Souttar - Ausztrália
  5. Guela Doué - Elefántcsontpart
  6. Désiré Doué - Franciaország
  7. Derrick Luckassen - Ghána
  8. Brian Brobbey - Hollandia

Hogyan lehetséges ez? 

A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. Az említett játékosok szinte mindannyian kettős állampolgárok, vagy különböző országokból származnak a szüleik. Így lehetőségük volt több válogatotthoz is csatlakozniuk. Volt, aki a szülőhazájának csapatát választotta és volt, akit idősebb korában megkeresett az aktuális lakóhelyének vagy klubcsapatának országa, hogy csatlakozzon hozzájuk. Két szabálynak kell csak megfelelnie a válogatott játékosoknak: ha felnőttként csatlakoztak egy nemzeti tizenegyhez, akkor már nem játszhatnak másik válogatott mezében. Illetve rendelkezniük kell az adott ország állampolgárságával. Bár az említett sportolók a csoportkörökben nem fognak találkozni egymással, az egyeneses kieséses szakaszban szinte elkerülhetetlen, hogy egyikük-másikuk pályára lépjen a saját testvére ellen. Ez pedig rendkívül izgalmas párharcnak ígérkezik.

Az említett 4 testvérpáron kívül még hat ember mondhatja el magáról, hogy a résztvevők között ott van a testvére is. A curacaoi csapatban pályára lép Leandro Bacuna és Juninho Bacuna. A Zöld-foki Köztársaság színeiben Laros Duarte és Deroy Duarte. Franciaországban pedig az egyik legismertebb testvérpár, Lucas Hernandez és Theo Hernandez.

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