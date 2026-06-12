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Motorra pattanva romantikázik Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka − FOTÓKON a szerelmesek

utazás Buzsik Borka Szoboszlai Dominik
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Viva la vita! Akár ezt is kiírhatták volna az olaszországi képeikhez. A sztárpár úgy tűnik, kislányuk nélkül utazott el, hogy egy kis időt csak kettesben töltsenek. Szoboszlai Dominik és felesége között elképesztő a harmónia.

A Liverpool középpályása és felesége édes kettesben romantikáznak. Szoboszlai Dominik Buzsik Borka társaságában utazott feltehetően a csodás Közép-Olaszország egyik elbűvölő városába. Mutatjuk a képeket!

Szoboszlai Dominik Buzsik Borka
Szoboszlai Dominik Buzsik Borka oldalán tűnik csak igazán boldognak.
Forrás:  MEDIAWORKS
  • A magyar sztárfocista tavaly tavasszal vette el Buzsik Borkát.
  • A pár irigylésre méltó életénél, csak a köztük érezhető szerelem édesebb.
  • A házaspár feltehetően kislányuk nélkül, kettesben utazott el a mediterrán országba.

Szoboszlai Dominik utazása

Pár napja Szoboszlai Dominik még elképesztően megosztó szettjével keltett visszhangot az interneten, amikor Magyarországra érkezett, hogy az itthon megrendezett BL-döntőn szakértőként és vendégként vegyen részt. Csodás felesége, a mindig elképesztően stílusos Buzsik Borka is elkísérte a focistát, ám ezután szinte egyből újra el is hagyták az országot.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka meseszép pár, ez nem kétséges.
Forrás: instagram.com/szoboszlaidominik, instagram.com/borkabuzsik

Úgy tűnik, most közel egyéves kislányuk nem kísérte el a házaspárt arra az útra, amiről mindketten igazán hangulatos képeket osztottak meg a közösségi oldalaikon. Bár pontosan nem tudni, merre járnak, a toszkán környezetből mi Olaszországra tippelünk. A kiruccanás során még egy robogóra is felpattantak, fagyiztak és sétáltak is. 

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik utazás
Buzsik Borka csodás képeket készített férjével közös kiruccanásukról.
Forrás: instagram.com/borkabuzsik

Szoboszlai Dominik tavaly márciusban vette feleségül gyerekkori szerelmét, Buzsik Borka pedig pár hónappal később életet adott első gyermeküknek, egy tündéri kislánynak.

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