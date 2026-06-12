Motorra pattanva romantikázik Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka − FOTÓKON a szerelmesek

A Liverpool középpályása és felesége édes kettesben romantikáznak. Szoboszlai Dominik Buzsik Borka társaságában utazott feltehetően a csodás Közép-Olaszország egyik elbűvölő városába. Mutatjuk a képeket!
- A magyar sztárfocista tavaly tavasszal vette el Buzsik Borkát.
- A pár irigylésre méltó életénél, csak a köztük érezhető szerelem édesebb.
- A házaspár feltehetően kislányuk nélkül, kettesben utazott el a mediterrán országba.
Szoboszlai Dominik utazása
Pár napja Szoboszlai Dominik még elképesztően megosztó szettjével keltett visszhangot az interneten, amikor Magyarországra érkezett, hogy az itthon megrendezett BL-döntőn szakértőként és vendégként vegyen részt. Csodás felesége, a mindig elképesztően stílusos Buzsik Borka is elkísérte a focistát, ám ezután szinte egyből újra el is hagyták az országot.
Úgy tűnik, most közel egyéves kislányuk nem kísérte el a házaspárt arra az útra, amiről mindketten igazán hangulatos képeket osztottak meg a közösségi oldalaikon. Bár pontosan nem tudni, merre járnak, a toszkán környezetből mi Olaszországra tippelünk. A kiruccanás során még egy robogóra is felpattantak, fagyiztak és sétáltak is.
Szoboszlai Dominik tavaly márciusban vette feleségül gyerekkori szerelmét, Buzsik Borka pedig pár hónappal később életet adott első gyermeküknek, egy tündéri kislánynak.
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