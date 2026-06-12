A 2026-os El Niño az 1950-es évek óta az egyik legerősebb lehet. A szakértők szerint a jelenség világszerte növeli a szélsőséges időjárási események kialakulását.

Az El Niño soha nem tapasztalt hőhullámot és szélsőséges időjárást hozhat.

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Az El Niño megérkezett: súlyos következményekkel járhat

A kutatók megerősítették, hogy az El Niño megérkezett és a klímaváltozás súlyosbíthatja a következményeit. Az El Niño amúgy egy természetes éghajlati jelenség, amely egy két részből álló folyamat egyik fázisa, a másik a La Niña. A két jelenség az óceán felszíni hőmérsékletének változásához kapcsolódik: míg az El Niño a tengerfelszín felmelegedését hozza magával, addig a La Niña lehűlést okoz.

Az El Niño jelentős mértékben képes átalakítani a globális időjárási mintázatokat és növeli a szélsőséges időjárási események gyakoriságát. Ennek következménye lehet többek között súlyos aszály, kiterjedt erdőtűz, áradás vagy akár intenzívebb hurrikánszezon is. Bár maga a jelenség nem a klímaváltozás következménye, azzal összeadódva erősebb lehet.

Különösen erős szuper El Niñóvá válhat

A szuper El Niño nem hivatalos tudományos kategória, hanem egy különösen erős El Niño-esemény megnevezése. A szakértők szerint a most kialakult jelenség jó eséllyel ez lehet. „Az elmúlt hónapban El Niño-jelenség alakult ki, amint azt az átlag feletti tengerfelszíni hőmérsékletek (SST-k) is mutatják a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részén” −fogalmazott közleményében a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). A NOAA Klímaelőrejelző Központja szerint jelenleg 63 százalék az esélye annak, hogy ez az El Niño nagyon erős lesz, ráadásul fennáll annak lehetősége is, hogy 1950 óta a legerősebb és 100 százalék, hogy a jelenség ősszel is fennmarad.

A klímaváltozás tovább ronthat a helyzeten

Adam Scaife professzor szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy az El Niño okozta felmelegedés hozzáadódik a globális felmelegedéshez. „Ez azt jelenti, hogy az érintett régiókban a tényleges hőmérsékletek példátlanok lehetnek, mivel az El Niño okozta felmelegedést a klímaváltozás is fokozza” − fogalmazott.