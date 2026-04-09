Terhesség 46 évesen: csoda vagy felelőtlenség? Egy 14 gyermekes anya története

Natalie, aki már 13 gyermek anyja, nemrég bejelentette, hogy újabb gyermeket vár. A terhesség 46 évesen komoly reakciókat váltott ki a közösségi médiában: sokan kritizálták, míg mások kifejezetten inspirálónak találták. Natalie története rámutat, hogy a gyermekvállalás nem minden esetben egyetlen sablon szerint zajlik és ezzel semmi baj nincs!

Manapság már egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás kora nemcsak a hollywoodi sztároknál, hanem az átlag embereknél is. Éppen ezért már senki nem néz furcsán, ha 40 fölötti kismamát lát – legalábbis ezt gondolnánk, de a világban mindig akadnak kirívó esetek. Ilyen például a mai történetünk főszereplője is, Natalie Jackson, aki jelenleg a 14. gyermekével várandós. A hír önmagában is figyelemfelkeltő, ám ami igazán beszédtémává tette, az az életkora és a család mérete.

A nő ugyanis több mint két évtizede szinte folyamatosan várandós: első gyermekét 2006-ban szülte, azóta pedig szinte minden évben pozitív terhességi tesztet tartott a kezében.

Jelenleg a második trimeszterben jár és míg sokan tiszteletüket fejezték ki az elhivatottsága miatt, mások szerint a gyermekvállalás 40 felett önzőség és őrült gondolat, pláne a 14. utód esetében.

Tudom, hogy nem mindenkinek tetszik az életem, de őrültségnek nevezni talán egy kicsit túlzás.

– mondta Natalie a The Sunnak. Bár időről időre kap olyan kommenteket, amik kritizálják az életmódját, igyekszik nem törődni velük. Szerinte a gyerekek isten ajándékai és bármennyit is kap, ő örömmel fogadja őket.

Főleg, hogy igazi csoda, hogy eljutottak a 14. gyerekig: Natalie férjét ugyanis nem sokkal az esküvőjük után hererákkal diagnosztizálták és az orvosok azt mondták, talán soha nem lehet gyermeke a párnak, akik így nem is foglalkoztak a fogamzásgátlással.

Nos, a doktorok nyilvánvalóan tévedtek, a 10. gyermek születése után pedig az édesapa úgy döntött, vazektómiát végeztet el magán. Bár a beavatkozás megtörtént, még további négy gyermeke fogant a szuper termékeny párnak, akik ma már senkivel sem cserélnének.

Attól a pillanattól kezdve, hogy azt gondoltuk, soha nem lesznek gyerekeink, eljutottunk odáig, hogy hamarosan már tizennégy gyermekünk lesz. Annyira szerencsésnek érzem magam. Szeretem a családomat és imádom, hogy ennyien vagyunk.

– mesélte Natalie.