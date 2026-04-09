Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 9., csütörtök Erhard

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nagy család

Terhesség 46 évesen: csoda vagy felelőtlenség? Egy 14 gyermekes anya története

Nagy Kata
2026.04.09.
Natalie Jackson története valósággal felrobbantotta az internetet. A terhesség 46 évesen ugyanis nem mindennapi és a közvélemény azonnal reagált a ritka élethelyzetre. Natalie azonban nem hagyja, hogy a kritikák befolyásolják és teljes nyugalommal éli mindennapjait.

Natalie, aki már 13 gyermek anyja, nemrég bejelentette, hogy újabb gyermeket vár. A terhesség 46 évesen komoly reakciókat váltott ki a közösségi médiában: sokan kritizálták, míg mások kifejezetten inspirálónak találták. Natalie története rámutat, hogy a gyermekvállalás nem minden esetben egyetlen sablon szerint zajlik és ezzel semmi baj nincs! 

Forrás: TikTok

Terhesség 46 évesen: sokak szerint túlzás, mások szerint inspiráló történet

  • Heves vitákat váltott ki a közösségi médiában Natalie Jackson terhessége. 
  • A már 13 gyermeknek életet adó nő 46 évesen vár babát. 
  • Többek szerint azonban ez felelőtlenség és önzőség, ám a nőt nem érdeklik a negatív kritikák. 

Manapság már egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás kora nemcsak a hollywoodi sztároknál, hanem az átlag embereknél is. Éppen ezért már senki nem néz furcsán, ha 40 fölötti kismamát lát – legalábbis ezt gondolnánk, de a világban mindig akadnak kirívó esetek. Ilyen például a mai történetünk főszereplője is, Natalie Jackson, aki jelenleg a 14. gyermekével várandós. A hír önmagában is figyelemfelkeltő, ám ami igazán beszédtémává tette, az az életkora és a család mérete.

A nő ugyanis több mint két évtizede szinte folyamatosan várandós: első gyermekét 2006-ban szülte, azóta pedig szinte minden évben pozitív terhességi tesztet tartott a kezében.

Jelenleg a második trimeszterben jár és míg sokan tiszteletüket fejezték ki az elhivatottsága miatt, mások szerint a gyermekvállalás 40 felett önzőség és őrült gondolat, pláne a 14. utód esetében. 

Tudom, hogy nem mindenkinek tetszik az életem, de őrültségnek nevezni talán egy kicsit túlzás. 

– mondta Natalie a The Sunnak. Bár időről időre kap olyan kommenteket, amik kritizálják az életmódját, igyekszik nem törődni velük. Szerinte a gyerekek isten ajándékai és bármennyit is kap, ő örömmel fogadja őket. 

Főleg, hogy igazi csoda, hogy eljutottak a 14. gyerekig: Natalie férjét ugyanis nem sokkal az esküvőjük után hererákkal diagnosztizálták és az orvosok azt mondták, talán soha nem lehet gyermeke a párnak, akik így nem is foglalkoztak a fogamzásgátlással. 

Nos, a doktorok nyilvánvalóan tévedtek, a 10. gyermek születése után pedig az édesapa úgy döntött, vazektómiát végeztet el magán. Bár a beavatkozás megtörtént, még további négy gyermeke fogant a szuper termékeny párnak, akik ma már senkivel sem cserélnének. 

Attól a pillanattól kezdve, hogy azt gondoltuk, soha nem lesznek gyerekeink, eljutottunk odáig, hogy hamarosan már tizennégy gyermekünk lesz. Annyira szerencsésnek érzem magam. Szeretem a családomat és imádom, hogy ennyien vagyunk. 

– mesélte Natalie. 

@ecrstfmjdkqki The best way to spend time, is with your family. #largefamily #militaryfamily #nationaltrust #sunday #schoolholidays ♬ Sunset In Summer (Instrumental) - Tupiniquin

Ha szívesen olvasnál még igaz történeteket, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szerelem első kattintásra: egy fiatal nő egy kommentnek köszönhetően 24 órán belül menyasszony lett

Egy fiatal pár bebizonyította, hogy a szerelem nem ismer határokat, távolságot vagy kort, és még az idő fogalma is idegen neki.

Meztelenül sodródott egy házaspár a nyílt óceánon − Közel 4 hónap után találtak rájuk

Egy brit pár az új élet ígéretével szállt hajóra, de álmaiknak egy bálna véget vetett.

Maugli nem csak a mesében létezik: igaz történetek gyerekekről, akiket állatok neveltek fel

Néha az élet írja a legvadabb történeteket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
