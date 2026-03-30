Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 30., hétfő Zalán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
online ismerkedés

Szerelem első kattintásra: egy fiatal nő egy kommentnek köszönhetően 24 órán belül menyasszony lett

online ismerkedés eljegyzés párkapcsolat
Komáromi Bence
2026.03.30.
Egy fiatal pár bebizonyította, hogy a szerelem nem ismer határokat, távolságot vagy kort, és még az idő fogalma is idegen neki. Következzen egy igaz történet arról, hogyan lesz valakiből menyasszony 24 órával azután, hogy először találkozott a partnerével.

Amíg egy komment el nem választ! A brit influenszer, Dani Scott és amerikai párja, Jake kapcsolata több mint különleges. A fiatalokat ugyanis 6400 kilométer választotta el egymástól, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy 24 óra leforgása alatt egymásba szeressenek, majd eljegyezzék egymást. Mutatjuk a rekordsebességű lánykérés kulisszatitkait és a friss menyasszonyt.

Dani és Jake kapcsolata pillanatok alatt szintet lépett: a lányból 24 óra alatt lett menyasszony
Dani és Jake kapcsolata pillanatok alatt szintet lépett: a lányból 24 óra alatt lett menyasszony
Forrás: DaniScott/facebook

Egy Youtube-komment miatt lett menyasszony Daniból

Jól olvastad! A brit influenszer nemrég büszkén osztotta meg a közösségi médiában, hogy eljegyezte őt a párja. A fejlemény eléggé meglepte a követőit, ugyanis néhány hónappal korábban már egyszer gyűrű került Dani ujjára. A 22 éves lányt ugyanis félévvel korábban már eljegyezte az akkori barátja, ám néhány héttel az esküvőjük előtt meggondolta magát és szakított vele. A szerelmi csalódás után nemsokkal azonban a tartalomgyártó egyik videója alá érdekes hozzászólás érkezett. A Dél-Kaliforniában élő Jake egy olyan kommentárt fűzött Dani videójához, amely hatására beszélgetésbe elegyedtek. A néhány napos online ismerkedésük alatt annyira egy hullámhosszra kerültek, hogy megbeszélték, hogy személyesen is találkoznak. Ekkor azonban még nem sejtették, hogy a találkozójukon annyira erős lesz a vonzalom, hogy többet nem akarják elengedni egymás kezét.

„Jake-kel a Youtube-on ismerkedtük meg egy hónappal a szakításomat követően. Kiderült, hogy mind a ketten nagy rajongói vagyunk a dumbphone-oknak (nem okos telefonok), és elkezdtük kivesézni a témát. Néhány telefonhívás és online randi után úgy döntöttünk, hogy szeretnénk megismerni a másikat személyesen is" – árulta el videójában Dani.

Jake Angliába repült az első találkozójukra, amely során megbizonyosodtak arról, hogy a köztük lévő kémia nem csak a neten van meg. A férfiban ezután fogalmazódott meg a gondolat, hogy mi lenne, ha nem sietne haza, inkább gondolna egy merészet és maradna még pár napot. Titokban gyűrűt vásárolt, majd a 24 órás randevújuk végén letérdelt Dani elé és feltette a nagy kérdést. És lássanak csodát, a partnere igent mondott! 

„2026 februárjában összesen 12 napot töltöttünk együtt, és az első nap végén megkérte a kezemet. Nem számítottam rá, hogy ez fog történni, de nagyon izgalmas volt. A családomnak és a barátaimnak már nehezebb volt feldolgoznia a történteket, ugyanis sokan még azt sem tudták, hogy az exemmel szakítottunk. De biztos vagyok benne, hogy idővel mindenki örülni fog, ha látják, hogy mennyire boldoggá tesz engem Jake" – mesélte el a történetüket az influenszer. Dani szerint Jake-nek vissza kellett utaznia Amerikába elintézni az ügyes-bajos dolgait, azonban azt tervezik, hogy összeköltöznek, és közösen építik fel a jövőjüket.

A jegyespár többi fotóját itt tudjátok megtekinteni:

További real life cikkeinket itt tudod elolvasni:

Már csak a DNS-tesztre várunk: 35 év után találhatott rá eltűnt gyermekére egy édesanya

Csodák márpedig léteznek! 35 évnyi bizonytalanság és keresés után egy édesanya végre visszakaphatja a fiát. Már csak a DNS-tesztnek kell bizonyítania az igazságot.

Nem mi sírunk, te sírsz: egy nagymama évekig gyűjtögette az aprót, hogy valóra válthassa az unokája álmát - Videó

Virálissá vált az a TikTok-videó, amelyben egy 18 éves tinédzser megmutatta, hogy milyen szívmelengető ajándékkal lepte meg őt a nagymamája.

Teljes sokk az esküvői előkészületeknél: az újdonsült anyós módosított meghívókat küldött ki

Egy esküvő megszervezése roppant nehéz dolog és rengeteg elfoglaltsággal jár. Mi történik azonban, ha a menyasszonyt kihagyják és nélküle változtatnak a részleteken?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu