Szerelem első kattintásra: egy fiatal nő egy kommentnek köszönhetően 24 órán belül menyasszony lett

Amíg egy komment el nem választ! A brit influenszer, Dani Scott és amerikai párja, Jake kapcsolata több mint különleges. A fiatalokat ugyanis 6400 kilométer választotta el egymástól, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy 24 óra leforgása alatt egymásba szeressenek, majd eljegyezzék egymást. Mutatjuk a rekordsebességű lánykérés kulisszatitkait és a friss menyasszonyt.

Dani és Jake kapcsolata pillanatok alatt szintet lépett: a lányból 24 óra alatt lett menyasszony

Egy Youtube-komment miatt lett menyasszony Daniból

Jól olvastad! A brit influenszer nemrég büszkén osztotta meg a közösségi médiában, hogy eljegyezte őt a párja. A fejlemény eléggé meglepte a követőit, ugyanis néhány hónappal korábban már egyszer gyűrű került Dani ujjára. A 22 éves lányt ugyanis félévvel korábban már eljegyezte az akkori barátja, ám néhány héttel az esküvőjük előtt meggondolta magát és szakított vele. A szerelmi csalódás után nemsokkal azonban a tartalomgyártó egyik videója alá érdekes hozzászólás érkezett. A Dél-Kaliforniában élő Jake egy olyan kommentárt fűzött Dani videójához, amely hatására beszélgetésbe elegyedtek. A néhány napos online ismerkedésük alatt annyira egy hullámhosszra kerültek, hogy megbeszélték, hogy személyesen is találkoznak. Ekkor azonban még nem sejtették, hogy a találkozójukon annyira erős lesz a vonzalom, hogy többet nem akarják elengedni egymás kezét.

„Jake-kel a Youtube-on ismerkedtük meg egy hónappal a szakításomat követően. Kiderült, hogy mind a ketten nagy rajongói vagyunk a dumbphone-oknak (nem okos telefonok), és elkezdtük kivesézni a témát. Néhány telefonhívás és online randi után úgy döntöttünk, hogy szeretnénk megismerni a másikat személyesen is" – árulta el videójában Dani.

Jake Angliába repült az első találkozójukra, amely során megbizonyosodtak arról, hogy a köztük lévő kémia nem csak a neten van meg. A férfiban ezután fogalmazódott meg a gondolat, hogy mi lenne, ha nem sietne haza, inkább gondolna egy merészet és maradna még pár napot. Titokban gyűrűt vásárolt, majd a 24 órás randevújuk végén letérdelt Dani elé és feltette a nagy kérdést. És lássanak csodát, a partnere igent mondott!