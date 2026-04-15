Nem egyedül költözött új otthonába a bukott András herceg

Forrás: Getty Images Europe

András szigorú szabályok között él Sandringhamben

András 2025 novemberében elvesztette királyi címeit és kitüntetéseit, valamint kiköltöztették a windsori Royal Lodge-ból. Eddig a sandringhami birtokon található Wood Farmon élt, ám úgy tudni, már be is költözött végleges, felújított otthonába a Marsh Farmra. A 66 éves egykori herceg azonban nincs egyedül: hét kutyával osztja meg mindennapjait, köztük a néhai II. Erzsébet királynő corgijaival, Muickkal és Sandyvel, amelyeket a királynő 2022-es halála után ő és volt felesége, Sarah Ferguson fogadott be. Egy bennfentes szerint András nagyon magányos, és a kutyák az érzelmi támaszai − írja a RadarOnline.

A birtokon azonban komoly szabályok vannak, macskát senki nem tarthat. Ez a birtokon évtizedek óta érvényben lévő vadvédelmi intézkedések része, amely a helyi madárpopulációk védelmét szolgálja. A kutyák jelenléte is csak ellenőrzött körülmények között engedélyezett. „Nem számít, mit szeretne András, ez egyszerűen nem alku tárgya. Az életkörülményei mostantól szigorúan ellenőrzöttek, olyan módon, mint korábban soha” − nyilatkozta egy jólértesült.

Erzsébet királynő corgijai mindent megkapnak

A kutyák ellátása ugyanakkor továbbra is magas színvonalú. Darren McGrady, a királyi család egykori séfje így emlékezett vissza: „Az étkező közvetlenül a konyha mellett volt, és tudtuk, mikor jön át a királynő ebédelni, mert a kutyái megelőzték és kuncsorogtak egy-egy falatért. Nem lehetett elzavarni őket, a királynő ragaszkodott hozzájuk.”

Muick és Sandy jóléte András száműzetése mellett is prioritást élvez. „A kutyákat mindig is többnek tekintették, puszta házikedvenceknél – a háztartás részei, családtagok voltak, és ez nem változott. András is lelkiismeretesen gndoskodik róluk, annak ellenére, hogy a saját helyzete jelentősen megváltozott” – hangsúlyozta egy forrás.

