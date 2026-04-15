Csapd be a világot! − Így viselj övet, ha rövid a felsőtested

Aranyszabály, hogy ha a tökéletes megjelenés a célod, mindig azt emeld ki magadon, ami a legelőnyösebb, a kevésbé érdekes vonásaidat pedig közömbösítsd. Végezhetsz gyakorlatokat a felsőtested nyújtása és tónusosabbá tétele érdekében, de a legkényelmesebb mégiscsak az, ha rövid felsőtest esetén az övek helyével, színével és anyagával játszol − mutatjuk a legjobb divattrükköket.
Öv viselése rövid felsőtesttel rendelkezőknek
- A hangsúlyok tudatos átrendezésével könnyedén elterelheted a figyelmet a törzsed hosszáról.
- A megfelelő derékvonal kiválasztása kulcsfontosságú.
- A finom részletek – mint a színek és az anyagok összehangolása – meglepően sokat számítanak az arányok optikai alakításában.
Mutatunk néhány zseniális trükköt, olyat, amelyeket csak stílustanácsadók árulnak el a klienseiknek. Meglátod, többé nem kell aggódnod, hogy a felsőtested tömzsinek hat. Szép arányos megjelenésed lesz, amit bárhol, bármilyen eseményen büszkén vállalhatsz.
Így viseld az övet, ha rövid a felsőtested
1. Ha nincs darázsderekad, és teljesen megmutatod az övedet, akkor az optikailag „tömbösíteni fog”, vagyis még rövidebbnek mutatja a felső tested. A megoldás: az övednek csak a középső, azaz a csatos részét láttasd, a széleire lezseren engedd rá a pólód vagy a pulóvered. A Z-generáció szerint a betűrés már ciki, de neked ezzel nem kell foglalkoznod. Nyugodtan betűrheted, jól fog állni.
2. Ha szívesen viseled a felsőidet betűrve, akkor az öved színe egyezzen meg a felső színével.
3. Bár léteznek csodaszép, extra méretű övek, te inkább kerüld a széles, hangsúlyos darabokat, mert azok kitöltik a mellek és a derék közötti kevés helyet, ezzel még rövidebbnek mutatva a törzset. Helyettük viselj keskeny öveket, amelyek finoman definiálják a derekat, de nem uralják a megjelenést.
4. Ruhák esetében ügyelj arra, hogy az öv a ruha anyagából készüljön, szolid csattal, mert így megszüntetheted a kontrasztot a derékvonalon, egybefüggőnek tűnik a felsőtest, ami nyújtó hatású.
5. Semmiképp ne a természetes derékvonalra helyezd az öved, hanem kicsit lejjebb, a csípőre ejtve, különösen ruhákon, tunikán vagy hosszabb pulóvereken. Ez egy remek csalómódszer arra, hogy optikailag lejjebb vidd a derékvonalat, növelve ezzel a felsőtest hosszát.
Nem övtéma, mégis hasznosak lehetnek az alábbi trükkök is, ha rövidebb felsőtesttel rendelkezel
Talán te is hajlamos vagy azt gondolni, hogy a csípőnadrág lehet a jolly joker a tested arányainak optikai átrendezésére. Egy csípőnadrágot viselve a felsőtested valóban nyújtottabbnak tűnhet, a lábaid viszont rövidebbnek. Az sem jó, ha magas derekú nadrág mellett teszed le a voksod, például, ha egy fehér nadrágot egy fekete felsővel párosítsz úgy, hogy a felsőt betűröd a nadrágba. A felsőtested rövidebbnek tűnik, a lábad pedig hosszabbnak. Nem rossz, de ez sem az igazi.
A legjobb, ha középmagas derekú nadrágot keresel – így a derékvonaladnál végződik a nadrág és minden a helyére kerül.
Hasznos lehet, ha a rövidebb derékrészről eltereled a figyelmet egy trendi színes kendő, sál, figyelemfelkeltő fülbevaló vagy bross viselésével, és persze a V-kivágású felső is abszolút beválhat.
Ne feledd, hogy a rövidebb felsőtest nem korlátozó tényező, hanem egy olyan adottság, amelyhez könnyedén megtalálhatod a legelőnyösebb megoldásokat. Vesd be a fenti trükköket, amelyekkel nemcsak arányosabbnak fogsz tűnni, hanem magabiztosabbnak is érezheted magad minden helyzetben.
