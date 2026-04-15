Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 15., szerda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
optikai trükk

Csapd be a világot! − Így viselj övet, ha rövid a felsőtested

Jónás Ágnes
2026.04.15.
Ne aggódj, hiszen nagyon kevesen születnek Palvin Barbi féle méretekkel és alkattal. Ha rövid felsőtesttel rendelkezel, egy kis tudatossággal, néhány bombabiztos divatpraktikával, na és egy övvel optikailag megnyújthatod az alakodat, így harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb összhatást érhetsz el. Mutatjuk azokat a titkos trükköket, amelyeket a stílustanácsadók csak a klienseiknek árulnak el.

Aranyszabály, hogy ha a tökéletes megjelenés a célod, mindig azt emeld ki magadon, ami a legelőnyösebb, a kevésbé érdekes vonásaidat pedig közömbösítsd. Végezhetsz gyakorlatokat a felsőtested nyújtása és tónusosabbá tétele érdekében, de a legkényelmesebb mégiscsak az, ha rövid felsőtest esetén az övek helyével, színével és anyagával játszol − mutatjuk a legjobb divattrükköket. 

rövid felsőtest optikai nyújtására, illusztráció öv közelről
Olvass tovább és mentsd el a legjobb divattippeket a rövid felsőtest optikai nyújtására.
Forrás: Getty Images Europe

Öv viselése rövid felsőtesttel rendelkezőknek

  • A hangsúlyok tudatos átrendezésével könnyedén elterelheted a figyelmet a törzsed hosszáról. 
  • A megfelelő derékvonal kiválasztása kulcsfontosságú.
  • A finom részletek – mint a színek és az anyagok összehangolása – meglepően sokat számítanak az arányok optikai alakításában. 

Mutatunk néhány zseniális trükköt, olyat, amelyeket csak stílustanácsadók árulnak el a klienseiknek. Meglátod, többé nem kell aggódnod, hogy a felsőtested tömzsinek hat. Szép arányos megjelenésed lesz, amit bárhol, bármilyen eseményen büszkén vállalhatsz.

Így viseld az övet, ha rövid a felsőtested

1. Ha nincs darázsderekad, és teljesen megmutatod az övedet, akkor az optikailag „tömbösíteni fog”, vagyis még rövidebbnek mutatja a felső tested. A megoldás: az övednek csak a középső, azaz a csatos részét láttasd, a széleire lezseren engedd rá a pólód vagy a pulóvered. A Z-generáció szerint a betűrés már ciki, de neked ezzel nem kell foglalkoznod. Nyugodtan betűrheted, jól fog állni. 

PARIS, FRANCE - MARCH 06: Chloe Lecareux wears wavy blonde hair, gold necklace, a cream satin longline open-front shirt with matching scarf, a dark brown leather pencil knees skirt, a black shiny leather belt, a black leather Kelly handbag from Hermes, cream leather pumps shoes with black leather toe caps, outside Nina Ricci, during Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027, on March 06, 2026 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Forrás: Getty Images Europe

2. Ha szívesen viseled a felsőidet betűrve, akkor az öved színe egyezzen meg a felső színével. 

3. Bár léteznek csodaszép, extra méretű övek, te inkább kerüld a széles, hangsúlyos darabokat, mert azok kitöltik a mellek és a derék közötti kevés helyet, ezzel még rövidebbnek mutatva a törzset. Helyettük viselj keskeny öveket, amelyek finoman definiálják a derekat, de nem uralják a megjelenést.

4. Ruhák esetében ügyelj arra, hogy az öv a ruha anyagából készüljön, szolid csattal, mert így megszüntetheted a kontrasztot a derékvonalon, egybefüggőnek tűnik a felsőtest, ami nyújtó hatású.

PARIS, FRANCE - MARCH 07: Ameera Khan wears black hair in a bun, a black leather fitted sleeveless dress, a black leather mini Kelly handbag from Hermes, black leather mary jane shoes with silver Kelly buckle belt, outside Hermes, during Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027, on March 07, 2026 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Forrás: Getty Images Europe

5. Semmiképp ne a természetes derékvonalra helyezd az öved, hanem kicsit lejjebb, a csípőre ejtve, különösen ruhákon, tunikán vagy hosszabb pulóvereken. Ez egy remek csalómódszer arra, hogy optikailag lejjebb vidd a derékvonalat, növelve ezzel a felsőtest hosszát.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 01: Elle Ferguson wears long blonde wavy hair with a center part, gold rings, a dark burgundy leather clutch bag, a grey turtleneck sweatshirt, a grey pleated mini skirt, a black and tan leather belt with an oversized gold-tone heart-shaped metal buckle, dark burgundy leather over-the-knee boots shoes with pointed toes and high stiletto heels, outside Acne Studios, during Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026, on October 01, 2025 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Forrás: Getty Images Europe

Nem övtéma, mégis hasznosak lehetnek az alábbi trükkök is, ha rövidebb felsőtesttel rendelkezel

Talán te is hajlamos vagy azt gondolni, hogy a csípőnadrág lehet a jolly joker a tested arányainak optikai átrendezésére. Egy csípőnadrágot viselve a felsőtested valóban nyújtottabbnak tűnhet, a lábaid viszont rövidebbnek. Az sem jó, ha magas derekú nadrág mellett teszed le a voksod, például, ha egy fehér nadrágot egy fekete felsővel párosítsz úgy, hogy a felsőt betűröd a nadrágba. A felsőtested rövidebbnek tűnik, a lábad pedig hosszabbnak. Nem rossz, de ez sem az igazi. 

A legjobb, ha középmagas derekú nadrágot keresel – így a derékvonaladnál végződik a nadrág és minden a helyére kerül.

 

PARIS, FRANCE - MAY 12: Segolene Hyppolite wears sunglasses, red lipstick / make-up, a dark navy blue / black and white tank top from Tara Jarmon, a black Chanel bag with floral textures / details, a Chanel watch, a black and white polka dots printed knot / scarf belt, a white floral shaped bracelet, white cropped pants from Tara Jarmon, white pumps / pointed shoes from Jonak, during a street style fashion photo session, on May 12, 2024 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Forrás: Getty Images Europe

Hasznos lehet, ha a rövidebb derékrészről eltereled a figyelmet egy trendi színes kendő, sál, figyelemfelkeltő fülbevaló vagy bross viselésével, és persze a V-kivágású felső is abszolút beválhat.

Ne feledd, hogy a rövidebb felsőtest nem korlátozó tényező, hanem egy olyan adottság, amelyhez könnyedén megtalálhatod a legelőnyösebb megoldásokat. Vesd be a fenti trükköket, amelyekkel nemcsak arányosabbnak fogsz tűnni, hanem magabiztosabbnak is érezheted magad minden helyzetben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
