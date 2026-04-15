Alternatív módszerekkel próbálja feldolgozni traumáit York volt hercegnéje, Sarah Ferguson.

Holisztikus gyógyító segítségével próbálja visszanyerni lelki egyensúlyát Sarah Ferguson. York volt hercegnéje hónapok óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, állítólag a barátainál húzza meg magát. 

  • Sarah Ferguson december 12. óta nem jelent meg nyilvánosan.
  • Holisztikus gyógyítóhoz, Anamika Neitlich-hez fordult segítségért.
  • Célja a „csakrái újrahangolása” és az érzelmi stabilitás visszaállítása.
  • Korábban is alkalmazott alternatív terápiákat.

Lapinformációk szerint a 66 éves Sarah Ferguson, aki azt állította, Erzsébet corgijain keresztül kommunikált a néhai királynővel, holisztikus gyógyító támogatását veszi igénybe, így igyekszik feldolgozni a vele történteket. 

„Sarah kétségbeesett, de hisz benne, hogy a csakratisztítás, a meditáció és a spiritualitás segít neki” − nyilatkozta egy bennfentes. 

A RadarOnline úgy tudja, Ferguson régi bizalmasára, Anamika Neitlich-re támaszkodik, aki már korábban is segítette őt és a montecitói otthonában is vendégül látta a hercegnét. 

„Sarah mindig alternatív és holisztikus terápiákhoz fordul, amikor érzelmileg túlterheltnek érzi magát, vagy mélyponton van. Nincs ez másképp most se: keresi a nyugalom, a mentális tisztaság és az érzelmi stabilitás érzését” – fogalmazott a forrás.

 

Volt szerelme otthona lehet a bázisa

Bennfentesek szerint a volt yorki hercegnét Paddy McNally, a 88 éves egykori autóversenyző és motorsport-vezető fogadta be, akivel Ferguson éveken át kapcsolatban állt. 

„Úgy véli, McNally otthonában menedékre lelt, ráadásul teljesen megbízik a férfiban” − nyilatkozta egy jólértesült.

 „Sarah és Paddy kapcsolata sok évre nyúlik vissza. Amikor minden más bizonytalannak tűnik, a férfi ott van számára” − tette hozzá.

 Korábban pedig arról lehetett olvasni, hogy Priscilla Presleynél lakik, aki még partiképes agglegényekkel is igyekszik összehozni. 

