Személyiségteszt: melyik költemény illik a lelkedhez?

Gyermekként mondókákkal kezdtük, aztán az iskolában egyre közelebbről ismerkedhettünk meg a költészet világával. Ha pedig nem irtóztál az irodalomtól, akkor magadtól is továbbkutathattál a költemények zegzugos világában. Imádod a versesköteteket? Fejből szavalod A walesi bárdokat? Akkor ez a személyiségteszt neked szól!

A személyiségteszt elárulja, hogy melyik költemény passzol a lelki világodhoz.

Személyiségteszt versimádóknak

Ha azt gondolnád, hogy csak az absztrakt tintapacákat tartalmazó Rorschach-teszt tud a lelked legmélyére ásni, akkor tévedsz! A vérbeli versimádók pontosan tudják, hogy egy-egy költeménnyel mennyire pontosan tud rezonálni a legféltettebb éned, vagy hogy milyen váratlan érzéseket és emlékeket vethet fel-egy-egy költői kép, melytől felszínre kerül a sebezhető éned. A költészet az ember lelkéig hatol.

Ha imádod Ady Endrét, Radnóti Miklóst vagy éppen József Attilát (és ez milyen kis szeglete csupán a világirodalomnak), akkor ez az önismereti teszt neked szól! Az összes magyar irodalmi kvízt kitöltötted már? Ne aggódj, most nem csak magyar költők tollából hoztunk költeményeket!

Ideje kiderítened, hogy melyik vers illik a rejtett énedhez, vagyis, hogy melyik költemény írja le a legpontosabban a lelked harmóniáját!

1. Hogyan éled meg a csendet?

A) gondolkodva, elemezve, figyelve

B) súlyos, szinte tapintható jelenléttel

C) belső vívódással

D) érzelmekkel eltelve

2. Mit jelent számodra a szerelem?

A) egy intellektuális és mély kapcsolat

B) egy fájdalmas és törékeny tapasztalat

C) egy spirituális és bonyolult út

D) egy szenvedélyes és gyönyörű érzés

3. Hogyan reagálsz a világ zűrzavarára?

A) Megpróbálom megérteni.

B) Visszahúzódom, és csendben figyelek.

C) Jelentést keresek benne, még ha nehéz is.

D) Az érzelmeimen keresztül keresek kiutat.

4. Melyik kép áll hozzád a legközelebb?

A) egy dolgozószoba könyvekkel

B) egy üres templom félhomályban

C) egy gyertya fénye sötétben

D) egy napfényes tengerpart

5. Hogyan tekintesz önmagadra?

A) egy gondolkodó, válaszokat kereső emberként

B) egy sebezhető, csendes lélekként

C) egy küzdő és fejlődő személyként

D) egy érző és szenvedélyes egyénként

Személyiségteszt eredménye Ha a legtöbb válasz A: József Attila – Thomas Mann üdvözlése A te lelkedhez József Attila Thomas Mann üdvözlése áll a legközelebb. Intellektuális és reflektív alkat vagy, aki a gondolatokban és az elemzésben talál otthonra. Épp ezért a racionális éned sokkal erősebb, mint az érzelmi éned. Ha a legtöbb válasz B: Pilinszky János – Azt hiszem A te versed Pilinszky János Azt hiszem című költeménye. Csendes, mély és érzékeny lélek vagy, aki a tettekben és a kimondatlan dolgokban érzi az igazságot és az igaz érzelmeket. Ha a legtöbb válasz C: T. S. Eliot – Hamvazószerda Hozzád T. S. Eliot Hamazószerdája (Ash Wednesday) illik. A lelked mindig válaszokat keres, leginkább a hit, a kétely és az élet nagy kérdéseivel kapcsolatban. Nem félsz attól sem, hogy magadnak ellentmondj. Ha a legtöbb válasz D: Szapphó – Úgy tűnik nékem A te világod az ógörög költőnőhöz, Szapphóhoz, és azon belül is az Úgy tűnik nékem (Phainetai moi) című költeményéhez passzol. Felettébb szenvedélyes és érzelmes vagy, aki nagyon mélyen tudja megélni a szépséget és a vágyat.

Ezt tanulhattad a személyiségtesztből Végre megtudhattad, hogy melyik költemény illik a lelki világodhoz. Ha eddig nem ismerted az eredményben kijelölt verset, akkor olvasd el, és egyből megérted a párhuzamot. Sőt, az is lehet, hogy a kedvenc versed lesz!

