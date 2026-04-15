2026. ápr. 15., szerda

Elképzelhető, hogy Daphne Bridgerton karakterét soha nem látjuk viszont. A Bridgerton család első évadának főszereplője azt is elmondta, miért.

A színésznő a Collider Ladies Nigh podcastjében beszélt arról, miért tűnt el A Bridgerton családból.  Hangsúlyozta, ez nem az ő elhatározása volt és szívesen szerepelt volna tovább és még mindig menne, ha felkérnék rá.

Phoebe Dynevor A Bridgerton család első évadának szereplője volt.
  • Phoebe Dynevort nem hívták vissza A Bridgerton családba.
  • Nem saját döntéséből nem szerepel,  ha hívnák, visszatérne.
  • A sorozat első évadában Daphne Bridgertont alakította.
  • Karrierje azóta jelentősen felívelt.
  • Sorozatbeli partnere, Regé-Jean Page egy évadra szerződött.

A Bridgerton család: „Nem hívtak” – jelentette ki Phoebe Dynevor

A 30 éves színésznő a podcastban elmondta, hogy nem ő döntött A Bridgerton családból való távozás mellett. „Nem hívtak. Ha azt szeretnék, hogy szerepeljek, boldogan megyek” – fogalmazott Phoebe Dynevor. A színésznő felidézte a sorozat kezdeti időszakát is, és elmondta, hogy akkor az alkotók sem látták még pontosan a hosszú távú irányt: „Amikor az első évad megjelent, nem tudták, mit kellene megvalósítaniuk, hogyan kapcsolódnak pontosan egymáshoz az évadok” – tette hozzá. 

A Bridgerton család első évada Daphne szerelmi szálára fókuszált.
Dapne Bridgerton és Simon Basset történetét lezárták 

Phoebe Dynevor a 2020 decemberében bemutatott első évadban Daphne Bridgertont alakította és az ő szerelmi szálát láthattuk Simon Bassettel, akit Regé-Jean Page formált meg. A későbbi évadok azonban már a család más tagjaira fókuszáltak és az ötödik évadban majd új szereplőket is megismerhetünk. A színésznő röviden még feltűnt a második évadban, de azóta nem tért vissza, a rajongók pedig többször hangot adtak csalódottságuknak

Regé-Jean Page pedig már korábban megerősítette, hogy nem tér vissza, ő csak egy évadra szerződött és ezt követően más szerepeket vállalt. A döntését állítólag az alkotók is támogatták. Shonda Rhimes executive producer egy 2021-es interjúban így nyilatkozott: „Igaza volt, amikor ezt mondta: »Erre az egyetlen szép történetre, erre a zárt történetszálra vállalkoztam« Nem hibáztatom ezért. Szerintem nagyon okos, hogy a csúcson hagyta abba.” Ahogy Page, eközben Dynevor is több szerepet kapott más alkotásokban, és elmondta, fontos számára a változatosság: „Hirtelen rájöttem, hogy lehetőségem van sokféle nőt eljátszani. És mindig is erre vágytam” − idézi a Page Six

