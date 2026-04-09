Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 9., csütörtök

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
igaz történet

Vakrandira ment, 4 óra múlva megnősült – nem sokkal később mindene odalett a férfinak

igaz történet ballépés házasság vakrandi
Simon Benedek
2026.04.09.
Te voltál már vakrandin? És házasodtál már mindössze négy óra együttlét után? Egy kínai férfi kipróbálta, de valószínűleg nem ajánlaná másnak. Mutajtuk, mi történt a vakrandi után!

Egy 40 éves kínai férfi története járta be a közösségi médiát, aki egy vakrandi után mindössze négy órával feleségül vett egy nőt. A házasélet végül nem olyan lett, mint várta: a nő egy hónapon belül elköltötte a teljes megtakarítását. 

Vakrandi: egy nő gyűrűt húz egy férfi ujjára.
Egyetlen vakrandi után megházasodott egy férfi és egy nő. A java csak ezután jött!
Forrás:  Getty Images

 

  • Egy kínai férfi négy órával a vakrandi után házasságot kötött egy nővel.
  • A kapcsolat szinte azonnal megromlott az esküvő után.
  • A nő folyamatosan pénzt kért különböző indokokra hivatkozva.
  • Kevesebb mint egy hónap alatt eltűnt a férfi teljes megtakarítása.
  • Az eset hatalmas vitát indított a közösségi médiában.

Vakrandi után házasodott, majd elvesztette a teljes vagyonát egy kínai férfi

Megdöbbentő eset került nyilvánosságra a kínai közösségi médiában: egy 40 éves férfi mindössze négy órával egy vakrandit követően házasságot kötött egy ismeretlen nővel, aki egyetlen hónap alatt elköltötte újdonsült férje teljes megtakarítását. A férfi több mint 240 ezer jüan (körülbelül 11 millió forint) megtakarítással bírt, amit kedves neje alig egy hónap alatt elköltött. 

Így kezdődött a párkapcsolatuk

A vakrandi jelentése általában csak annyi, hogy ismeretlenül találkozik két ember, de ritkán alakul ki belőle mindössze néhány órán belül házasság is. Huang Csongcseng augusztus 21-én reggel ment el egy vakrandira, miután egy szépségszalonban dolgozó nőt kilenc különböző házasságközvetítő is potenciális partnerként ajánlott neki. A férfi elmondása szerint a hölgy már az első találkozáskor sürgette a házasságkötést, így még aznap délután hivatalosan is összekötötték az életüket – ám kapcsolatuk szinte azonnal megromlott. 

„Ragaszkodott hozzá, hogy még aznap mindent tegyünk meg a házasságkötéshez. Ezért délután öt órakor elmentünk bejegyezni a frigyet. Minden olyan gyorsan történt. Egész nap furcsán éreztem magam, még mondtam is neki: a mai nap olyan, mintha csak egy álom lenne” − emlékezett vissza Huang. 

Nagyon gyorsan megromlott a házasságuk

Bár a vakrandi és a furcsa házasságkötés utáni első éjszakát együtt töltötték, ezt követően a nő elutasítóvá vált, majd rövid idő után arra kérte a férfit, hogy menjen el dolgozni egy másik tartományba, majd elkezdődött a lejmolás is. 

„Az első éjszakát egy szállodában töltöttük − ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor lefeküdtünk egymással. Ezután, ha megpróbáltam átölelni, ellökött magától” − fogalmazott a 40 éves férfi, aki azt állította, hogy mindössze két napot töltöttek együtt, majd egy idő után a nő folyamatosan pénzt kért tőle. A kapcsolat ezt követően már gyakorlatilag csak a pénzkérésekre korlátozódott. A nő rendszeresen különböző indokokra hivatkozva kért pénzt, például ünnepi ajándékokra vagy gyermeke szükségleteire. A férfi beszámolója szerint a felesége csak akkor válaszolt az üzeneteire, amikor pénzről volt szó. Kevesebb mint egy hónap alatt a férfi teljes, mintegy 240 ezer jüanos (körülbelül 11 millió forintos) megtakarítása kámforrá vált. A vakranditól számítva szeptember 8-ig a nő Huang Csongcseng minden pénzét elköltötte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
