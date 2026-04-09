Vakrandira ment, 4 óra múlva megnősült – nem sokkal később mindene odalett a férfinak

Egy 40 éves kínai férfi története járta be a közösségi médiát, aki egy vakrandi után mindössze négy órával feleségül vett egy nőt. A házasélet végül nem olyan lett, mint várta: a nő egy hónapon belül elköltötte a teljes megtakarítását.

Forrás: Getty Images

Vakrandi után házasodott, majd elvesztette a teljes vagyonát egy kínai férfi

Megdöbbentő eset került nyilvánosságra a kínai közösségi médiában: egy 40 éves férfi mindössze négy órával egy vakrandit követően házasságot kötött egy ismeretlen nővel, aki egyetlen hónap alatt elköltötte újdonsült férje teljes megtakarítását. A férfi több mint 240 ezer jüan (körülbelül 11 millió forint) megtakarítással bírt, amit kedves neje alig egy hónap alatt elköltött.

Így kezdődött a párkapcsolatuk

A vakrandi jelentése általában csak annyi, hogy ismeretlenül találkozik két ember, de ritkán alakul ki belőle mindössze néhány órán belül házasság is. Huang Csongcseng augusztus 21-én reggel ment el egy vakrandira, miután egy szépségszalonban dolgozó nőt kilenc különböző házasságközvetítő is potenciális partnerként ajánlott neki. A férfi elmondása szerint a hölgy már az első találkozáskor sürgette a házasságkötést, így még aznap délután hivatalosan is összekötötték az életüket – ám kapcsolatuk szinte azonnal megromlott.

„Ragaszkodott hozzá, hogy még aznap mindent tegyünk meg a házasságkötéshez. Ezért délután öt órakor elmentünk bejegyezni a frigyet. Minden olyan gyorsan történt. Egész nap furcsán éreztem magam, még mondtam is neki: a mai nap olyan, mintha csak egy álom lenne” − emlékezett vissza Huang.

Nagyon gyorsan megromlott a házasságuk

Bár a vakrandi és a furcsa házasságkötés utáni első éjszakát együtt töltötték, ezt követően a nő elutasítóvá vált, majd rövid idő után arra kérte a férfit, hogy menjen el dolgozni egy másik tartományba, majd elkezdődött a lejmolás is.