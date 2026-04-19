Ez a 6 munkakör a legveszélyesebb a nők mentális egészségére – Sokan csak későn veszik észre

A modern nők mindennapjai gyakran túlterheltek, ami hosszú távon komoly következményekkel járhat. Ezek nem klasszikus értelemben vett veszélyes munkák: a kockázat inkább mentális, hiszen az állandó érzelmi nyomás és a regeneráció hiánya fokozatosan emészti fel a szervezetet.

A veszélyes munkák hosszú távon a nők mentális és fizikai egészségét is rombolhatják.

Mely veszélyes munkák érintik leginkább a nők mentális egészségét?

Egy friss, az Egyesült Királyságban készült kutatás – amelyet a Westfield Health elemzett – riasztó képet fest a dolgozó nők mentális egészségéről. Az eredmények szerint a nők közel kétszer olyan gyakran élnek meg kiégést, mint a férfiak, és bizonyos szakmákban ez az arány még ennél is magasabb.

A kiégés nem egyszerű fáradtság: krónikus fizikai és érzelmi kimerültség, amely a munkaképességet, a kapcsolatok minőségét és a testi egészséget is súlyosan rombolhatja.

Íme az a 6 szakma, ahol a legmagasabb a kiégés kockázata a nők körében, és ahol érdemes kétszer is átgondolni a folytatást.

1. Egészségügy és szociális ellátás – 49% kiégési arány

Az abszolút csúcstartó a veszélyességi listán az egészségügy és a szociális szféra.

Ápolók, gondozók, szociális munkások – ezek a hivatások hatalmas érzelmi és fizikai terheléssel járnak. A dolgozók nap mint nap betegséggel, szenvedéssel, krízishelyzetekkel találkoznak, miközben sokszor kevés a támogatás és a pihenési lehetőség.

A legnagyobb probléma:

állandó érzelmi túlterhelés

kevés regenerációs idő

magas felelősség, gyakran alulértékelve

Nem véletlen, hogy ebben a szektorban a legmagasabb a kiégés aránya.

2. Vendéglátás és kereskedelem – 48% kiégés

A második helyen a vendéglátás és a kiskereskedelem áll.

A pult mögött, kasszánál, éttermekben, boltokban vagy szállodákban dolgozó nők gyakran:

folyamatos ügyfélkontaktusban vannak

gyors tempóban, kevés szünettel dolgoznak

érzelmileg akkor is helyt kell állniuk, ha fáradtak vagy túlterheltek

Ehhez jön a kiszámíthatatlan beosztás és a hétvégi, ünnepnapi munka, ami tovább nehezíti a regenerációt.

3. Oktatás és közigazgatás – 43% kiégés

A harmadik legveszélyeztetettebb két terület az oktatás és a közigazgatás.

A tanárok és köztisztviselők munkája gyakran láthatatlanul is óriási mentális terhelést jelent:

folyamatos felelősség másokért (gyerekek, ügyfelek, állampolgárok)

adminisztratív túlterheltség

gyakran még a rövid, feltöltődést adó szünetek lehetősége is hiányzik

A szakértők szerint ezekben a munkakörökben különösen problémás, hogy a regeneráció ideje minimális, miközben az érzelmi és szellemi igénybevétel folyamatos.