2026. ápr. 19., vasárnap

Ez a 6 munkakör a legveszélyesebb a nők mentális egészségére – Sokan csak későn veszik észre

burnout kiégési szindróma munkakör munka mentális egészség
Tóth Hédi
2026.04.19.
A kiégés sok dolgozó nőt érint világszerte. A veszélyes munkák között több olyan is van, amely hosszú távon komoly egészségkárosodást okozhat.

A modern nők mindennapjai gyakran túlterheltek, ami hosszú távon komoly következményekkel járhat. Ezek nem klasszikus értelemben vett veszélyes munkák: a kockázat inkább mentális, hiszen az állandó érzelmi nyomás és a regeneráció hiánya fokozatosan emészti fel a szervezetet. 

A veszélyes munkák hosszú távon a nők mentális és fizikai egészségét is rombolhatják.
A veszélyes munkák hosszú távon a nők mentális és fizikai egészségét is rombolhatják.
Mely veszélyes munkák érintik leginkább a nők mentális egészségét?

Egy friss, az Egyesült Királyságban készült kutatás – amelyet a Westfield Health elemzett – riasztó képet fest a dolgozó nők mentális egészségéről. Az eredmények szerint a nők közel kétszer olyan gyakran élnek meg kiégést, mint a férfiak, és bizonyos szakmákban ez az arány még ennél is magasabb.

A kiégés nem egyszerű fáradtság: krónikus fizikai és érzelmi kimerültség, amely a munkaképességet, a kapcsolatok minőségét és a testi egészséget is súlyosan rombolhatja. 

Íme az a 6 szakma, ahol a legmagasabb a kiégés kockázata a nők körében, és ahol érdemes kétszer is átgondolni a folytatást.

1. Egészségügy és szociális ellátás – 49% kiégési arány

Az abszolút csúcstartó a veszélyességi listán az egészségügy és a szociális szféra.
Ápolók, gondozók, szociális munkások – ezek a hivatások hatalmas érzelmi és fizikai terheléssel járnak. A dolgozók nap mint nap betegséggel, szenvedéssel, krízishelyzetekkel találkoznak, miközben sokszor kevés a támogatás és a pihenési lehetőség.
A legnagyobb probléma:

  • állandó érzelmi túlterhelés 
  • kevés regenerációs idő 
  • magas felelősség, gyakran alulértékelve 

Nem véletlen, hogy ebben a szektorban a legmagasabb a kiégés aránya.

2. Vendéglátás és kereskedelem – 48% kiégés

A második helyen a vendéglátás és a kiskereskedelem áll.
A pult mögött, kasszánál, éttermekben, boltokban vagy szállodákban dolgozó nők gyakran:

  • folyamatos ügyfélkontaktusban vannak 
  • gyors tempóban, kevés szünettel dolgoznak 
  • érzelmileg akkor is helyt kell állniuk, ha fáradtak vagy túlterheltek 

Ehhez jön a kiszámíthatatlan beosztás és a hétvégi, ünnepnapi munka, ami tovább nehezíti a regenerációt.

3. Oktatás és közigazgatás – 43% kiégés

A harmadik legveszélyeztetettebb két terület az oktatás és a közigazgatás.
A tanárok és köztisztviselők munkája gyakran láthatatlanul is óriási mentális terhelést jelent:

  • folyamatos felelősség másokért (gyerekek, ügyfelek, állampolgárok) 
  • adminisztratív túlterheltség 
  • gyakran még a rövid, feltöltődést adó szünetek lehetősége is hiányzik 

A szakértők szerint ezekben a munkakörökben különösen problémás, hogy a regeneráció ideje minimális, miközben az érzelmi és szellemi igénybevétel folyamatos.

Miért pont a nők vannak nagyobb veszélyben?

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a nők nemcsak a munkahelyen, hanem azon kívül is több terhet viselnek. A láthatatlan munka – háztartás, gyermeknevelés, családi érzelmi támogatás – terhe a fizetett munka mellett is ugyanúgy a nők vállát nyomja. 

Ez a kettős terhelés azt eredményezi, hogy kevesebb idő jut pihenésre, nehezebbé válik a valódi regeneráció, és gyorsabban kialakul a tartós stressz.

A kiégés jelei, amiket sokan figyelmen kívül hagynak

A legnagyobb veszély, hogy a tünetek lassan, alattomosan jelentkeznek:

  • állandó fáradtság 
  • ingerlékenység 
  • motivációvesztés 
  • fejfájás, izomfeszültség 
  • gyakori megbetegedések 

Sokan csak akkor veszik észre, hogy baj van, amikor már fizikai szinten is megjelenik a kimerültség.

Mit lehet tenni, mielőtt túl késő?

A szakértők három alaplépést emelnek ki:

A legfontosabb üzenet 

A kiégés nem gyengeség és nem is egyszerű fáradtság. Egy lassan kialakuló, de súlyos állapot, amely idővel az egész életminőséget befolyásolja.
És bár ezek a szakmák sokszor hivatásként is működnek, a kutatás egyértelműen figyelmeztet: nem mindegy, milyen árat fizet érte a tested és a lelked.

Olvass tovább!

Kiégés? Ezek a jelek mutatják, ha sok volt a munkahelyi stressz

A kiégést a munkahelyi stressz okozza, ami kezelés híján számos fizikai és mentális problémához vezethet.

Mi lenne számodra az ideális munka? Töltsd ki a tesztet és kiderül!

Sokan küszködnek azzal, hogy megtalálják a hivatásukat, nem véletlenül, hiszen nem könnyű feladat kitalálni azt, hogy mivel akarsz foglalkozni egész életedben. Ha még mindig nem tudod, mi lenne számodra az ideális munka, segítünk!

Állásinterjú kérdések és válaszok: ne pánikolj, ezekkel a trükkökkel simán lenyűgözöd őket

Az interjúztatók mindig meghatározott kérdésekkel igyekeznek megismerni minket. Az alábbi állásinterjú kérdéseket és válaszokat mindenképpen ismerned kell, ha szeretnéd, hogy tuti felvegyenek!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu