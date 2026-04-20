Sokkolja a nézőket az Eufória legutóbbi része: "Sydney Sweeney meztelenkedése túl sok, túl felesleges"

Az HBO sorozata sokaknál kiverte a biztosítékot. Az Eufória harmadik évadának második epizódja Sydney Sweeney karakterére, Cassie-re épül, aki egy olyan jelenetben tűnik fel, amely a nézők szerint minden eddiginél merészebb, ráadásul öncélú is. A színésznő ezt másképp látja.

Még csak két epizódot láthattunk a 4 év után visszatért Eufória 3. évadából, de a sorozat már most nagyon megosztó. Sokan úgy vélik, se Zendaya, se Jacob Elordi nem tudja megmenteni a sorozatot, de a legkínosabbnak talán a legtöbben Sydney Sweeney szerepét látják benne. Többen feltették a kérdést, meddig megy még el a színésznő. 

Az Eufória új epizódja Sydney Sweeney karaktere, Cassie OnlyFans-sztorijára épít.
  • Az Eufória új epizódja Cassie OnlyFans-sztorijára épít.
  • Sydney Sweeney karaktere gyakorlatilag teljesen meztelenül jelenik meg.
  • A nézők egy része megdöbbent a jeleneten.
  • A színésznő korábban hangsúlyozta: tudatosan dönt a meztelen jelenetekről.
  • Sweeney a női test ábrázolásával kapcsolatos kettős mércét is kritizálta.

Az Eufória nézői meglepődtek Sydney Sweeney meztelenkedésén 

Az Eufória  harmadik évadának második epizódja új szintre emeli Cassie karakterének történetét, aki felnőtt-, sőt, fétistartalmakon keresztül próbál minél több pénzt gyűjteni, hogy finanszírozza Nate-tel (Jacob Elordi) tervezett féynűző esküvőjét. A jelenet azonban sok nézőt sokkolt, többen úgy reagáltak, hogy nem számítottak arra, hogy Sydney Sweeney ilyen sokat fog mutatni, arra pedig pláne nem, hogy így.

Amíg a sorozat nézői megalázónak tartják Sweeney történetszálát, a színésznő korábban arról beszélt, hogy szerepe komoly személyes fejlődést hozott számára, és hogy önbizalomra és önismeretre tett szert Cassie megformálása során. Hangsúlyozta, mindent megtesz a történet minél hitelesebb elmesélése érdekében. 

Az Eufóriáról a kritikánkat itt olvashatod el.

Sweeney azt mondja, ő maga dönt, mit vállal és mit nem 

Sweeney egy interjúban arról is beszélt, hogy a forgatások során mindig volt beleszólása a jelenetekbe. „Voltak olyan pillanatok, amikor Cassie-nek félmeztelenül kellett volna lennie, és én azt mondtam Samnek (Sam Levinson rendező): »Szerintem erre itt nincs szükség.« Ő csak annyit mondott: »Oké, nincs rá szükségünk.«” Hozzátette: „Soha nem éreztem úgy, hogy Sam rám erőltette volna. Amikor nem akartam, ő nem kényszerített rá” − nyilatkozta. 

A színésznő a női meztelenség megítélésében tapasztalható kettős mércére is felhívta a figyelmet. „Van rengeteg férfiszínész, akik meztelen jelenetekkel Oscar-díjat nyernek, és senkinek nincs baja ezzel. De abban a pillanatban, hogy egy nő ezt teszi, az a közvélemény szemében lealacsonyítja őt.”

A családját is érinti a szereplése

2023-ban Sweeney arról számolt be, hogy a nézők online trollkodása már a családját is érintette: „Odáig fajult a dolog, hogy már a családomat is megbélyegezték. Az unokatestvéreimnek erre nincs szükségük. Ez teljesen undorító és igazságtalan.”

Sydney Sweeney a kritikák ellenére kitartálláspontja mellett.
Nem foglalkozik a negatív kritikával 

A kritikák és a közösségi médiában megjelenő reakciók – például „valaki mentse meg Sydney Sweeney-t”, „ez már kellemetlen, nem provokatív” vagy „miért kell ezt minden részben egyre jobban túltolni?” – ellenére a megosztó színésznő kitart álláspontja mellett. „Nem idegeskedem. Úgy gondolom, hogy a női test kiválóan alkalmas az önkifejezésre. Én a karakterem történetét mesélem el, és tartozom nekik azzal, hogy hiteles legyen” − nyilatkozta.

