28 kilótól szabadult meg a háromgyerekes anya – Rita elárulta a fogyás titkát

Ritára gyakorlatilag észrevétlenül szaladtak fel a plusz kilók az utóbbi években. Sokáig annyira nem akart szembesülni a helyzettel, hogy be sem ismerte, hogy mennyire túlsúlyos, hisz a fejében egy teljesen más kép élt magáról. A 38 éves, háromgyerekes anya a diéta előtt 99 kg volt, jelenleg 71 kg a testsúlya. Elárulta, mi a fogyás titka.

Rita szerint a fogyás titka a megfelelő motiváció

Akkor határozta el magát az életmóváltás, amikor kiderült, nincs a méretében álmai esküvői ruhája

Rita szerint sem az átmeneti stagnálás, sem az időhiány nem lehet kifogás

Ismerd meg Rita kedvenc cukkinis receptjeit!

Mi a fogyás titka? Egy háromgyerekes anya elárulja

Mi a fogyás titka?

Az anyuka szerint a fogyás legfőbb titka az, hogy kell egy olyan motiváció, amiért bármire képesek vagyunk.

„Közölték, hogy 44-es méretben esélytelen ez a darab”

„Az első házasságomból van egy 16 éves nagylányom. A párommal 11 éve vagyunk együtt, van egy 9 éves lányunk és egy másfél éves fiunk. Idén nyáron lesz az esküvőnk. Tavaly júliusban tűztük ki a dátumot. Felhívtam egy esküvőruha szalont, de közölték, hogy az, amit kinéztem, 44-es méretben esélytelen. Konkrétan azt mondta a hölgy, hogy nem mindig a ruhát kell a menyasszonyhoz állítani, hanem a menyasszonynak is kéne egy kicsit az alakot a ruhához formálni” –mondta el a háromgyerekes anya, akinek ez akkora pofon volt ez a mondat, hogy elhatározta: most le fog fogyni! Úgy indult a diétának, hogy már tíz kiló mínusz is tökéletes lesz számára. „Két hónapig kértem egy személyi edző segítségét, mert korábban soha nem voltam konditeremben. Bevallom, hogy megterhelő volt anyagilag, ezért, amikor már úgy éreztem, hogy ismerem a gépeket, egyedül folytattam” – mesélt Rita a motivációjáról a Fanny magazinnak.

Gyerekek mellett időt találni a másfél órás edzésekre nem könnyű

„Mégis mit csináltam rosszul?!”

A legnagyobb gondot az időhiány okozta neki: három gyerek mellett időt találni a másfél órás edzésekre.

„Mindent a szűk családban oldottunk meg, hatalmas szerencsém van a párommal” – meséli, és hozzáteszi: „Nehéz volt, de úgy voltam vele, hogy az időhiány nem lehet kifogás az életmódváltásnál. Ha a gyerek alszik egy órát napközben, az idő alatt meg lehet váltani a világot”.