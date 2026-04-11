28 kilótól szabadult meg a háromgyerekes anya – Rita elárulta a fogyás titkát

Ritára gyakorlatilag észrevétlenül szaladtak fel a plusz kilók az utóbbi években. Sokáig annyira nem akart szembesülni a helyzettel, hogy be sem ismerte, hogy mennyire túlsúlyos, hisz a fejében egy teljesen más kép élt magáról. A 38 éves, háromgyerekes anya a diéta előtt 99 kg volt, jelenleg 71 kg a testsúlya. Elárulta, mi a fogyás titka.
- Rita szerint a fogyás titka a megfelelő motiváció
- Akkor határozta el magát az életmóváltás, amikor kiderült, nincs a méretében álmai esküvői ruhája
- Rita szerint sem az átmeneti stagnálás, sem az időhiány nem lehet kifogás
Mi a fogyás titka?
Az anyuka szerint a fogyás legfőbb titka az, hogy kell egy olyan motiváció, amiért bármire képesek vagyunk.
„Közölték, hogy 44-es méretben esélytelen ez a darab”
„Az első házasságomból van egy 16 éves nagylányom. A párommal 11 éve vagyunk együtt, van egy 9 éves lányunk és egy másfél éves fiunk. Idén nyáron lesz az esküvőnk. Tavaly júliusban tűztük ki a dátumot. Felhívtam egy esküvőruha szalont, de közölték, hogy az, amit kinéztem, 44-es méretben esélytelen. Konkrétan azt mondta a hölgy, hogy nem mindig a ruhát kell a menyasszonyhoz állítani, hanem a menyasszonynak is kéne egy kicsit az alakot a ruhához formálni” –mondta el a háromgyerekes anya, akinek ez akkora pofon volt ez a mondat, hogy elhatározta: most le fog fogyni! Úgy indult a diétának, hogy már tíz kiló mínusz is tökéletes lesz számára. „Két hónapig kértem egy személyi edző segítségét, mert korábban soha nem voltam konditeremben. Bevallom, hogy megterhelő volt anyagilag, ezért, amikor már úgy éreztem, hogy ismerem a gépeket, egyedül folytattam” – mesélt Rita a motivációjáról a Fanny magazinnak.
„Mégis mit csináltam rosszul?!”
A legnagyobb gondot az időhiány okozta neki: három gyerek mellett időt találni a másfél órás edzésekre.
„Mindent a szűk családban oldottunk meg, hatalmas szerencsém van a párommal” – meséli, és hozzáteszi: „Nehéz volt, de úgy voltam vele, hogy az időhiány nem lehet kifogás az életmódváltásnál. Ha a gyerek alszik egy órát napközben, az idő alatt meg lehet váltani a világot”.
Rita sokszor otthon is tornázott, amikor csak tehette, felüléseket, fekvőtámaszokat végzett. Volt hogy vendégek voltak náluk, és miközben beszélgettek, az asztal alatt emelgette a lábait. „Az első négy kiló hamar lement rólam. Az edzőteremben rátettek ennyi súlyt a lábamra, hogy lássam mennyit számít, iszonyatosan nehéz volt. A későbbiekben viszont sokszor stagnáltam. Borzasztó dolog, amikor nem mozdul a mérleg. Ilyenkor megállás nélkül pörögnek a kérdések: miért nem, mit csináltam rosszul?! Nagyon fontos, hogy ne adjuk fel ilyenkor sem, mert ez mindenkinél máshogy működik”.
Az anya azt is megtanulta, hogy sokszor nem a mérleg mutatja meg a változást, hanem a centik vagy a ruhák, és azt is elárulta, hogy rossz belegondolnia abba, hogy mekkora terhet cipelt. „Ha most rám tennék azt a súlyt, amit leadtam, a 28 kilót, talán el sem bírnám” – mondta.
„Azt mondta a párom: bombanő lettem!”
Olyan látványos és gyors volt a fogyása, hogy rengetegen megállítják, üzennek neki, segítséget kérnek tőle. Ritának nagyon jól esik minden visszajelzés. „Sokan kérdezik azt is, hogy meddig akarom ezt folytatni, de nincs ilyen, ez nem egy átmeneti kúra, én úgy tervezem, hogy ezt már soha nem hagyom abba. Jól érzem magam így, szeretem ezeket az ételeket, nem vágyom más ízekre. Régen azért nem kezdtem bele, mert szörnyű volt belegondolni, hogy életem végéig nem ehetek mondjuk birka pörköltet főtt krumplival, ecetes almapaprikával. A múltkor kaptunk egy kis birkapörkölt kóstolót a szomszédtól, ugyanúgy ettem a húsosabb részből, de nem ettem hozzá kenyeret, cukrozott savanyúság helyett pedig kígyóuborkát szeleteltem magamnak”.
Rita már így is nagyon boldog, de a célja, hogy hatossal kezdődjön a súlya, amitől már csak egy-két kiló választja el.
„Korábban mindig azzal viccelődtek a haverok, hogy ki visz majd át kit a küszöbön, mert a párom vékonyabb volt, mint én. Olyan aranyos volt a múltkor, azt mondta, hogy bombanő lettem, nem akar rosszul kinézni mellettem az esküvőn, úgyhogy elkezdett súlyzózni. Annyit fogytam, hogy már a harmadik esküvői ruhát foglaltam le nemrég, ez már egy igazi hercegnős ruha, álmomban sem gondoltam, hogy majd ilyet viselhetek…” – mondja az anya, akinek egyszerű étrendje van.
Rita szerint sokan ott rontják el, hogy olyan ételeket erőltetnek magukra, amit nem szeretnek.
„Én nem eszek olyat, ami nem ízlik nekem, hiába diétás vagy egészséges. Nekem például nem jön be a puffasztott rizs vagy abonett, arról nem is beszélve, hogy ezek is sok szénhidrátot tartalmaznak. Kezdetben mindent mértem, nyersen, kalória számláló programot használtam, de körülbelül egy hónap után már nem volt rá szükség. Mi alapból zöldség- és gyümölcskedvelő család vagyunk, nálunk, nálam inkább a cukor és szénhidrát volt a gond. Vizet soha nem ittam napi egy liternél többet, de érdekes módon, cukros üdítőből lecsúszott 3 liter is. Szerencsére erről az egész család leszokott. Megkedveltem a chia magot, a zab palacsintát, rengeteg túrót eszek, bogyós gyümölcsöt, tavaly nagy sláger volt a meggyfánk. Négyfelé főzök, és túlzás nélkül mondhatom, hogy az én étrendem a legegyszerűbb. A nagylányom nem nagyon eszik húst, a párom nem eszik csak sovány húst, a kisfiúnk pedig még csak másfél éves, de ez így van jól, mindenkinek szívesen elkészítem, amit szeretne”.
Lökős Rita azt is elárulta, hogy számtalan pozitív hozadékát élvezi a fogyásának, például jók rá a 16 éves tinilánya ruhái, de a legnagyobb öröme az, hogy már nem okoz gondot a mozgás.
„Iszonyatosan fájtak a térdeim. Hat évvel ezelőtt elmentem a traumatológiára, mert úgy éreztem, hogy már nem bírom tovább, szétrobban a térdem. Az orvos annyit mondott, hogy le kell fogyni. Nagyon rosszul esett és nem értettem, hogy egy egészségügyi dolgozó, hogy mondhat ilyet. Szívesen visszamennék és elmondanám, hogy igaza volt! Amióta lefogytam, semmi baja a térdemnek. Régen nem tudtam úgy felmenni a negyedik emeletre, hogy ne álljak meg közben kétszer pihenni. Minden nap mozgok, kertészkedek, ha nem esik az eső, gyalog megyünk a lányomért az iskolába. A múltkor, séta közben a kicsi fiam sírni kezdett, ki akart szállni a babakocsiból. Másfél kilométer volt még hátra, az ölemben hoztam haza a 11 kilós gyereket. Nem lihegtem, nem fújtattam, nem voltam hónaljközépig leizzadva. Rájöttem, hogy korábban, ezt mind a túlsúly okozta” – hívta fel a figyelmet a túlsúly veszélyeire a boldog menyasszony.
Rita kedvenc fogyókúrás receptjei
A háromgyerekes anya megosztotta a magazin olvasóival kedvenc cukkinis receptjeit is. Ha te is diétázol, próbáld ki te is az alábbi ételeket.
Cukkini saslik
Hozzávalók: 50 dkg filézett csirkemell, 2 db cukkini, 2 db paradicsom, 2 db színes pritamin paprika, 3 db lila hagyma, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, ízlés szerint zöldfűszerek, citromlé
Elkészítés: a csirkemellet feldaraboljuk, sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük, és belenyomunk egy gerezd fokhagymát. A zöldségeket hasonló nagyságúra vágjuk, mint a húst, majd saslik pálcára húzgáljuk. A végén, ha szeretnénk szórjuk meg zöld fűszerekkel, például majorannával, bazsalikommal, és öntsünk rá egy fél citrom levét. Nyáron, lávaköves grillen is el lehet készíteni, de sütőben is finom, 180 fokon, előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a hús és a zöldségek megpuhulnak.
Cukkinis fasírt
Hozzávalók: 20 dkg darált hús (sertés vagy csirke), 2 db zsenge cukkini, 2 db tojás, egy evőkanál őrölt piros paprika, ízlés szerint só, bors, fokhagyma
Elkészítés: összekeverjük a hozzávalókat, hagyjuk állni 20 percet a hűtőben. Mini golyókat formázunk, és air fryerben kisütjük 155 fokon, körülbelül 20 percig. Salátával, bulgurral vagy tökfőzelékkel tálaljuk.
Zabpalacsinta
Hozzávalók: 2 db tojás, 20 dkg zab, egy kis kanál sütőpor, 2 evőkanál natúr joghurt, csipet fahéj, egy evőkanál liszt, ízlés szerint túró és / vagy bogyós gyümölcs
