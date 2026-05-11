„Egyszerűen nem tudok ellenállni neki” – Egy 37 éves férfi főnöke lányával kezdett viszonyt

Egy internetes fórumon osztotta meg történetét egy 37 éves üzletvezető arról, hogyan tette majdnem tönkre a főnöke 24 éves lánya a családi vállalkozását, ahol dolgozott. Elmondása szerint a lányt inkább szeretetből, mintsem szakmai hozzáértése miatt alkalmazta édesapja, naivitása azonban már több bajt is okozott a cégnél, amit rendszerint neki kellett kijavítania. Ami azonban ártatlan segítségnyújtásnak indult, az percek alatt egy olyan visszafordíthatatlan döntésbe csúszott át, amivel nem csak munkahelyét, hanem a magánéletét is súlyosan kockára tette, titkuk ugyanis bármelyik pillanatban rommá dönthetné a férfi világát.

Több munkahelyi problémáját is megoldotta már a lánynak az üzletvezető, gyakran a számlát is korrigálnia kellett, amit a vendégeknek kiadott.

Egy nehéz helyzetből húzta ki az üzletvezető a főnök lányát.

A 24 éves nő hálája jeléül egy közös italozásra invitálta.

A szakmai beszélgetés percek alatt flörtöléssé vált...

Munakhelyi viszony lett a segítségből

„Pár hete sírva jött hozzám. Kapott egy számlát, amelyből kiderült, hogy annyi üveg drága vörösbort rendelt, amivel egy úszómedencét is meg lehetne tölteni” – kezdte a férfi, aki annyira megsajnálta a lányt, hogy megpróbálta korrigálni a baklövést, így felhívta a beszállítót, akik épp akkor pakolták a teherautót, és sikerült elérnie, hogy módosítsák a megrendelést.

Annyira hálás volt, hogy hatalmas, szívből jövő öleléssel köszönte meg, és ragaszkodott hozzá, hogy a műszak után meghívjon egy italra

– írta a férfi, aki akkor még nem is sejtette, hogy a kedves gesztus pillanatok alatt átfordulhat köztük. Bódult állapotuk miatt a szakmai beszélgetés – a 13 év korkülönbség ellenére is – rövid időn belül magánéleti kommunikációra váltott, a dolgok pedig teljesen összekuszálódtak, és flörtölni kezdtek egymással.

Végül teljesen megbabonázta

„Az este végére teljesen természetesnek tűnt, hogy megcsókoljam” – emlékezett vissza a férfi, aki ekkor már tudta, hogy innen nincs visszaút, a lavina mostmár elindult.

Miután kiürültek a poharak, a férfi végül felajánlotta, hogy hazakíséri a lányt, annak ellenére, hogy pontosan tudta, a nő egyedül él, gesztusa pedig messze túlmutat egy egyszerű udvariasságon.

A küszöböt átlépve minden köztük lévő gát átszakadt: „Behívott és lefeküdtünk egymással. Hihetetlen volt, és nem hasonlított semmihez, amit valaha a barátnőmmel éltem át” – vallotta be a férfi, akit teljesen megbabonázott a lány.

Tudom, hogy helytelen, de egyszerűen nem tudok ellenállni neki

– írta a férfi, akinek azóta a titkos viszony a mindennapjai részévé vált, és bár tisztában van vele, hogy minden egyes együtt töltött perccel a karrierjét és a párkapcsolatát teszi kockára, képtelen szabadulni a titkos vonzalomból.

A történetre végül a pszichológus is reagált, aki arra bíztatta a férfit, hogy terelje vissza szakmai medrekbe a viszonyát. A szakértő szerint az a mindent elsöprő szikra, amit a férfi a 24 éves lányban talált meg, valójában a saját párkapcsolatából hiányzik, a megcsalás tehát csak egy tünet, ezen pedig őszinteséggel sikeresen lehet változtatni.

