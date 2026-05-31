Százezreket is fizetnek ezért a 20 forintosért – Lehet, hogy a te pénztárcádban is ott lapul

Bába Dorottya
2026.05.31.
Nem is gondolnánk, hogy mekkora üzlet a régi pénzek felvásárlása. Érdemes feltúrni pénztárcánkat, mert százezreket érő 20 forintos is lapulhat benne.

Ami nekünk lom, az másnak vagyonokat érő kincset jelenthet. A régi magyar pénzek évek óta keresettek a gyűjtők körében, melyek állapotuk, régiségük és ritkaságuk függvényében akár súlyos százezreket is érhetnek. Ha sok régi forgalmi pénz van a birtokunkban, most megéri leltárt tartani, mivel egy ritka 20 forintosért 800 000 forintot is megadnak a gyűjtők.

Sokat ér egy ritka 20 forintos
Több százezret is kifizetnek egy ritka 20 forintosért.
Százezreket érő régi 20 forintos

  • Az 1947-es, ritka 20 forintost a hiperinfláció után adták ki.
  • A bankjegy elején Dózsa György képe, hátoldalán Hegedűs Csaba olimpikon díszeleg.
  • Egy-egy jó állapotú példányért 800 000 Ft-ot is megadnak a gyűjtők.

Ezeket figyeld: ismerd fel a ritka 20 forintost!

A második világháborút követő hiperinfláció után, 1947-ben új forint sorozatot vezettek be, melynek egyik eleme az említett, értékes 20 forintos.

A ritka 20 forintos elején Dózsa György portréja, hátoldalán pedig Hegedűs Csaba olimpikon allegorikus képe látható, ahogy gabonát és kalapácsot tart a kezében.

Nemrég egy numizmatikai szempontból kiemelkedő értékű bankjegy került piacra, ami kora ellenére kiváló állapotban van. Megőrizte vastag papírminőségét, mindössze egyetlen enyhe, középen futó függőleges hajtás található rajta. Ennél is fontosabb, hogy sarkai teljesen ép állapotban vannak, nem szamárfülesek, mely gyűjtői szemmel nézve kiemelkedően fontos. A papír 20 forintos eladója megerősítette, hogy a pénz nem esett át restauráláson, így eredeti állapotában küldi árverezésre.

Jelenleg 800 000 forintért hirdetik a bankjegyet az egyik magyar aukciós oldalon, ezért érdemes átrámolni fiókjainkat, aktáinkat, régi tárcáinkat, mivel nálunk is ott lapulhat a kincset érő húszas.

Ez a széria több szempontból is érdekes: Horváth Endre grafikusművész tervezte akadémiai stílusban, a bankjegyeket pedig nem a korszakban megszokott kommunista jelképek, hanem magyar történelmi személyek képe díszítette. Az eredetit tervezőtől később Nagy Zoltán és Vagyóczky Károly vette át a stafétát, egyedül a címer volt az, ami folyamatosan változott. Fejlettebb nyomdatechnikával, nívós formatervezéssel készültek, kisebb változtatásokkal öt évtizeden keresztül forgalomban voltak.

