Dzsungelek és vízesések: 3 repülőtér, ami olyan, mintha nem is a valóságban lenne

utazás design repülőtér
Klusovszki Kíra
2026.05.31.
Egy repülőtérnek koránt sem kell unalmasnak vagy egyhangúnak lennie. Éppen ezért most mutatunk 3 olyan lenyűgöző designnal rendelkező termnált, ahol az utazás közbeni átszállások alatt is kényelmesen eltöltheted az időt.

Miközben a legtöbb repülőtéren az unalmas várakozás és a tömeg jelenti a legnagyobb kihívást, a világ néhány pontján egészen elképesztő luxus várja az érkezőket. Bár sokan csak kötelező rosszként tekintenek a terminálokon eltöltött órákra vagy a kimerítő, többszörös átszállásokra, ha a megfelelő csomópontokon keresztül tervezi meg az ember az utazását, a kényszerű várakozás akár a nyaralás legnagyobb élményévé is válhat. 

Egy nő az utazás alatt egy exkluzív, reptéri váróteremben forró italt szürcsöl.
Utazás során a hazai repülőtereken az exkluzív várótermek kényelmét többnyire csak a prémium vagy privát szolgáltatást igénybe vevők élvezhetik. 
  • A leggazdagabb városokban már egy egészen új szintre emelték a reptéri várakozás fogalmát. 
  • A terminálokban olyan szokatlan, de lenyűgöző dizájnelemeket is beépítettek, ami valóságos nyaralássá teszik az átszállást.
  • Mutatjuk azt a 3 repülőteret, ahol el sem hiszed majd, hogy valóságos minden, amit látsz.

Vége az unalmas utazások közbeni várakozásnak

Felejtsd el az egysíkú falakat és a kényelmetlen fém székeket, a világ legmodernebb tevezői már rájöttek, hogy az utasoknak nem az unalmas várótermekre van szükségük egy átszállás vagy hosszabb várakozás alatt. 

Éppen ezért a világ számos pontján olyan futurisztikus és példátlan hangulatú repülőtereket alakítottak ki, ahol sokszor a természet mellett, teljes nyugalomba élvezhetjük az eltöltendő óráinkat.

Legyen szó esőerdőről, vízesésről, föld alatti vibráló neonalagutakról vagy az utascsarnokban úszkáló tengeri élőlényekről, ezek a helyek mind-mind olyan érzést keltenek, mintha egy kicsit a jövőbe csöppennénk, emellett rendkívül pihentetőek és ámulatosan szépek. Most elhoztuk azt a néhány ikonikus terminált, amik a kényszerű várakozást is a legemlékezetesebb élménnyé tehetik. 

Ez a 3 repülőtér olyan, mintha nem is a valóságban lennénk: 

  • Jewel Changi Airport, Szingapúr

A szingapúri repülőtér több, mint egy egyszerű terminál, ez a világ egyik legmeghökkentőbb építészeti remekműve, amely egyszerre hozza az esőerdő és a és a futurisztikus közlekedés érzését. Ez nem csupán egy hagyományos utascsarnok, sokkal inkább egy hatalmas üvegbúrával fedett komplexum, ami sajátos stílusával vált ismertté. 

Itt található nem mellesleg a világ legmagasabb beltéri vízesése is, amit a szingapúri viharok okozta esővízzel működtetnek. 

Ha ez még nem lenne elég, az olykor látványos fényekkel megvilágított vízzuhatagot ráadásul egy hatalmas, 5 emelet magas esőerdő vesz körül, amibe számtalan különféle pálmafát és virágfajt telepítettek.

A szingapúri repülőtér termináljában egy hatalmas esőerdő került kialakítására, amely közepében a világ legnagyobb beltéri vízesése, valamint égbe emelt vonathíd is található.
A szingapúri Jewel Changi Airport üvegkupolája alatt található gigantikus beltéri esőerdőt egy teljesen automata párásító rendszerrel szerelték fel, amely észrevétlenül olyan mesterséges ködöt generál a növények törzse körül, ami a trópusi hegyvidéki völgyek valódi hangulatát és hűvösét idézi meg.
  • King Abdulaziz International Airport, Dzsidda, Szaud-Arábia

Dzsidda repülőtere sem maradhat ki a sorból, ugyanis egy elképesztő látványossággal büszkélkedhet: magát a Vörös-tengert hozták be a terminál közepére. 

A terminál közepében ugyanis egy hatalmas, 14 méter magas akvárium áll, amiben 2000 tengeri élőlény úszkál, így telis-tele van  cápákkal és halakkal.

Az akváriumot ráadásul egy profi búvárcsapat heti több alkalommal is nyitvatartási időben, belülről takarítja, ami már önmagában is egy hatalmas látványosság az utasoknak. 

Dzsidai repülőtér monumentális építészete és hatalmas akváriuma.
A dzsiddai repülőtér monumentális akváriuma feletti tetőszerkezetet úgy tervezték meg, hogy a mennyezeti bevilágító ablakokon keresztül érkező természetes napfény pontosan úgy törjön meg a hatalmas víztömegen, mintha az utasok valóban a Vörös-tenger felszíne alól néznének fel a napra.
  • Doha International Airport, Katar

A dohai repülőtér a világi egyik legmodernebb terminálja, ami nem csupán egy egyszerű átszállóhely, inkább egyfajta művészeti galéria egy hatalmas, luxusoázissal. Beltéri dzsungelét a szingapúri repülőtér mintájára alakították ki, amiben egy mesterséges tó is helyet kapott. 

A partján pedig kanyargós sétányok és fa burkolatú hidak találhatók, ahol az utasok bátran megpihenhetnek 2 járat között.

Az esőerdő mellett, közvetlenül a legexkluzívabb luxusmárkák kétemeletes üzletei találhatóak, emellett kávézók, és bárok is fellelhetőek. A terminál felett ráadásul egy hullámzó üvegtető is húzódik, amit úgy terveztek meg, hogy a benti fényviszonyokat a kinti napszakokhoz igazítsák. 

Dohai reptéren kialakított luxusdzsungel.
A dohai repülőtér dzsungelét egy olyan intelligens akusztikai mennyezettel vették körül, amely szinte teljesen elnyeli a hajtóművek és a hangosbemondók zaját, így a fák között sétálva a trópusi madarak mesterségesen generált csicsergései is tisztán halhatóak.
