Rettegnek az ismert író gyerekei, hogy kiszabadul a börtönből – „Rossz dolgokat tenne velünk"

Egy 35 éves utahi írónő, Kouri Richins már jó ideje börtönben van, és a gyerekei hallani sem akarnak a szabadulásáról. A nő korábban egy gyerekkönyvet is kiadott a gyász feldolgozásáról férje halála után, később azonban sokkoló dolog derült ki róla.

A gyerekei azt szeretnék, ha örökre börtönben maradna az ismert írónő.

Börtönben ül a férje meggyilkolásáért a népszerű írónő

Az ismert írónőt, Kouri Richins-t nem sokkal azután gyanúsították meg a férje, Eric Richins meggyilkolásával, hogy kiadott egy gyerekkönyvet a gyász feldolgozásáról, miután a férfi elhunyt. Miután kiderült, hogy ő követhette el a gyilkosságot a hatóságok letartóztatták, és azóta is börtönbüntetését tölti, azonban az ügye még nincs lezárva.

Az ügyészség szerint Kouri Richins 2022-ben halálos mennyiségű fentanilt kevert férje koktéljába az otthonukban, Utah államban. A vád szerint az asszony súlyos anyagi gondokkal küzdött, több millió dolláros adóssága volt, és arra számított, hogy férje halála után jelentős örökséghez juthat. A nyomozók szerint egy másik férfival is kapcsolatot tervezett.

A gyerekek rettegnek, nem akarják, hogy kiszabaduljon az anyjuk

A legmegdöbbentőbb része a történetnek, hogy a házaspár három fia a bíróságnak küldött nyilatkozatokban azt írta: félnek az édesanyjuktól, és azt szeretnék, ha életfogytiglani börtönbüntetést kapna. A legidősebb fiú kijelentette, hogy nem hiányzik neki az anyja, és attól tart, hogy a nő árthatna nekik, ha valaha kiszabadulna.

„Félek attól, hogy ha kijut, utánam jönne, a testvéreim után és az egész családom után. Azt gondolom, eljönne értünk, és rossz dolgokat tenne velünk, például bántana minket” – mondta a legidősebb gyermek, aki most 13 éves. Az ügyészek szerint a legidősebb fiú érzelmi és fizikai bántalmazásnak volt kitéve Richins részéről apja halála után, amit az Utah állami gyermek- és családvédelmi hivatal megállapításai is alátámasztanak.

A gyerekek arról is beszéltek, hogy édesapjuk szerető és gondoskodó ember volt, akinek elvesztése teljesen összetörte őket. Az ügyészség szerint az anya nemcsak a férjét ölte meg, hanem súlyos lelki traumát is okozott a gyerekeinek. A most 11 éves középső fiú azt is mondta a bírónak, hogy szomorú, amiért az apja már nem lehet az edzője.

„Ha börtönben marad képes leszek továbbra is biztonságban érezni magam, és boldog, sikeres életet élni anélkül, hogy félnék attól, hogy bántani fog engem vagy bárkit, akit szeretek” – áll a nyilatkozatában.