Felismerted? Ez a magyar színész is szerepelt Az ördög Pradát visel-filmekben

színész Az Ördög Pradát visel magyar származású
Már az első rész is hatalmas siker volt, a második pedig hetek óta lázban tartja a világot. Azonban Az ördög Pradát visel-filmeknek magyar vonatkozása is van, hiszen az egyik színészben magyar vér csörgedezik.

Hatalmasat robbant 2006-ban az Anna Wintour ihlette film. Az ördög Pradát visel egy fiktív divatmagazin titkaiba kalauzolja el a nézőket, akinek fejét bizony egy magyar színész alakította, ráadásul mind a két alkotásban.

Az Ördög Pradát visel 2 premierjén a magyar származású színész is feltűnt.
 Ő Az ördög Pradát visel magyar származású színésze

  • A Runway magazin igazgatóját játszotta.
  • Tibor Feldmant más hollywoodi filmben is láthattuk már.
  • Irv Ravitz megformálása egyértelműen karrierjének egyik csúcspontja.

Bár most minden a második részről szól, repüljünk kicsit vissza az időben. Az elképesztő ruháiról is elhíresült Az ördög Pradát visel első felvonásában volt egy izgalmas karakter, aki bár kevés játékidőt kapott, mégis meghatározó szereplőként volt jelen. Ő nem más, mint a Runway elnöke, Irv Ravitz, akit nem más játszott, mint a magyar származású színész, Tibor Feldman. Ő az, aki a film egy pontján az Andreát alakító Anne Hathaway-hez fordul, és azt mondja neki, hogy sokan ölnének a munkájáért.

Irv Ravitz Az ördög Pradát visel 2-ben is feltűnik, akit szintén Tibor Feldman alakít. Az 1947-ben, a mai Szlovákia területén, Nagymihályon született színész gyerekként költözött az Egyesült Államokba. Családja a második világháború utáni bizonytalan helyzet miatt döntött az emigráció mellett. Tibor végül New Yorkban talált új otthonra, és kemény munkával dolgozta be magát a hollywoodi filmvilágba. Elsőként színházban dolgozott, majd sorozatokban, tévé- és nagyjátékfilmekben is kapott szerepeket. Láthattuk A hitetlen című filmben, amelynek főszereplője Ryan Gosling volt, szerepelt a Richard Gere fémjelezte Végzetes hazugságokban, de olyan nagyszerű sorozatokban is feltűnt, mint a Maffiózók, az Esküdt ellenségek vagy A férjem védelmében. Filmográfiája azonban ennél sokkal hosszabb.

Nem a magyar származású színész az egyetlen, akinek szereplése meglepett minket. Az ördög Pradát visel második részében például egy igazi légiutas-kísérő is szerepet kapott, méghozzá véletlenül

Anne Hathaway elárulta, mit tart a karrierje legnagyobb hibájának

Az Oscar-díjas színésznő nemrég bevallotta, hogy büszke a hosszú és sikeres pályafutására, azonban van egy dolog, amit biztos, hogy máshogy csinálna, ha újrakezdhetné.

Milliókat kaszált Meryl Streep: brutális gázsit kaptak Az ördög Pradát visel 2 sztárjai

Külföldi értesülések szerint Az ördög Pradát visel 2 sztárjai, köztük Meryl Streep, mesés gázsit kaptak a folytatásért, miközben a film már most az év egyik legnagyobb mozis sikerének számít.

Mi lett vele? Így él most Az ördög Pradát visel jóképű Nate-je

Adrien Grenier, az Az ördög Pradát visel egykori sztárja hátat fordított Hollywoodnak. A színész egy texasi farmon él és meg sem fontolta, hogy visszatérjen a film második részben.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
