Az X-akták 57 éves színésznője vadóc külsővel hódított Cannes-ban: mindenki a hajáról beszél

Gillian Anderson 57 évesen is igazi bombázó. Bebizonyította, hogy az extravagáns megjelenésnek nincs korhatára, és az 50 feletti nők is megérdemlik a hollywoodi figyelmet. A színésznő elképesztő kisugárzással hódította meg a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegét, és ezt neked is újra kell alkotnod!

Gillian Anderson cannes-i filmfesztivál megjelenése mindenkit sokkolt.

Gillian Anderson igazi dívaként vonult fel A Cannes-i Filmfesztiválon az új szupersztárok mellett igazi legendás is felvonulnak, akik gyakran teljesen ellopják a show-t.

Demi Moore és Jane Fonda mellett, Gillian Anderson is tiszteletét tette a filmipar ünnepségen.

A színésznő szettjéről és új hajáról beszél most mindenki!

A 79. Cannes-i Filmfesztivál második napja nem a megszokott eleganciáról, hanem Gillian Anderson drámai stílusváltásáról maradt emlékezetes. Az 57 éves színésznő búcsút intett védjegyévé vált egyenes tincseinek, és egy vad, hatalmas göndör hajkoronával jelent meg a Teenage Sex And Death At Camp Miasma fotózásán. A sztár egy arany hímzésű, virágmintás ruhában és exkluzív Chaumet ékszerekben tündökölt, miközben sugárzott a boldogságtól az esti premier előtt.

Gillian Anderson a cannes-i filmfesztivál sajtóeseményén.

A göndör loknikat az esti premierre is meghagyta, csak laza lófarokba rendezte. A kissé kócos frizura fiatalos, üde és szuper nőies aurát kölcsönzött neki, amely tovább fokozta híresen vonzó kisugárzását. Estére egy Miu Miu fehér estélyi ruhát viselt, tökéletesen teljesítve az idei dress code-ot. Gillian Anderson öltözködési stílusa példaértékű lehet a Z-generációs fiataloknak, de a korosztályának is.

Gillian Anderson a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén.

