Kim Kardashian váratlanul otthagyta a jogi kart, hogy valóra váltsa egy új álmát

Komáromi Bence
2026.05.14.
A híresség korábban azzal került a címlapokra, hogy megbukott a jogi végzettséghez szükséges záróvizsgákon. Kim Kardashian ezért most úgy döntött, hogy felfüggeszti a tanulmányait és kipróbálja magát egy új szakmában.

Nem sikerült elvégeznie a jogi egyetemet Kim Kardashiannek. A valóságshow-sztár korábban azzal büszkélkedett, hogy évek óta egyetemi tanulmányokat folytat és hamarosan ügyvéd lesz belőle. Ez az álom azonban darabjaira hullott, amikor a megbukott a záróvizsgákon. A csalódás egy időre elvette Kim motivációját, ezért most úgy döntött, hogy felfüggeszti a tanulmányait és inkább kipróbálja magát egy új szakmában.

Kim Kardashian felfüggesztette a tanulmányait, hogy kipróbálja magát a filmezés világában
Forrás: Getty Images North America

Kim Kardashian tanulmányai

  • Tavaly ősszel derült ki, hogy a valóságshow-sztár titokban évek óta egyetemre jár.
  • Jogi tanulmányokat folytatott és arra készült, hogy válóperes ügyvéd válljon belőle.
  • Az utolsó vizsgái tavaly novemberben voltak, ezekre pedig olyan kőkeményen készült, hogy még a gyerekeit is elküldte a rokonokkal nyaralni, amíg ő otthon tanult 4 héten át.
  • Később azonban egy szomorú videóban bevallotta, hogy így is megbukott a teszteken.
  • Bár akkor arról beszélt, hogy nem adja fel az álmát, hogy ügyvéd lehessen, most kiderült, hogy felfüggesztette a tanulmányait és helyette visszatért dolgozni.

Kim Kardashian producerként tér vissza a munka világába

A Page Six információi alapján a híresség passziváltatta magát az egyetemen és visszament dolgozni. A legújabb projektje pedig nem más, mint egy készülő Netflix-sorozat, a Calabasas, amelynek Kim Kardashian lesz az executive producere. A sorozat showrunnere Chris Van Dusen, aki a Bridgerton első két évadát készítette és korábban már dolgozott együtt a reality-sztárral. Rajtuk kívül a csapat tagja lesz Eric Roberts lánya, Emma Roberts is, aki a széria főszereplője lesz. Bár Kim Kardashian nyilvánosan nem erősítette meg és nem is cáfolta a róla szóló híreket, szerdán több olyan posztot is megosztott az Instagram-oldalán, amikben a készülő sorozatot reklámozta.

Kim Kardashiannek a munka mellett egyébként se lenne ideje az egyetemi tanulmányaira, ugyanis nemrég kiderült, hogy komoly kapcsolatban van Lewis Hamiltonnal, akivel egyre több időt töltenek együtt és a világ minden szegletébe elkísérik egymást.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
