Kim Kardashian váratlanul otthagyta a jogi kart, hogy valóra váltsa egy új álmát

Nem sikerült elvégeznie a jogi egyetemet Kim Kardashiannek. A valóságshow-sztár korábban azzal büszkélkedett, hogy évek óta egyetemi tanulmányokat folytat és hamarosan ügyvéd lesz belőle. Ez az álom azonban darabjaira hullott, amikor a megbukott a záróvizsgákon. A csalódás egy időre elvette Kim motivációját, ezért most úgy döntött, hogy felfüggeszti a tanulmányait és inkább kipróbálja magát egy új szakmában.

Kim Kardashian felfüggesztette a tanulmányait, hogy kipróbálja magát a filmezés világában

Kim Kardashian tanulmányai Tavaly ősszel derült ki, hogy a valóságshow-sztár titokban évek óta egyetemre jár.

Jogi tanulmányokat folytatott és arra készült, hogy válóperes ügyvéd válljon belőle.

Az utolsó vizsgái tavaly novemberben voltak, ezekre pedig olyan kőkeményen készült, hogy még a gyerekeit is elküldte a rokonokkal nyaralni, amíg ő otthon tanult 4 héten át.

Később azonban egy szomorú videóban bevallotta, hogy így is megbukott a teszteken.

Bár akkor arról beszélt, hogy nem adja fel az álmát, hogy ügyvéd lehessen, most kiderült, hogy felfüggesztette a tanulmányait és helyette visszatért dolgozni.

Kim Kardashian producerként tér vissza a munka világába

A Page Six információi alapján a híresség passziváltatta magát az egyetemen és visszament dolgozni. A legújabb projektje pedig nem más, mint egy készülő Netflix-sorozat, a Calabasas, amelynek Kim Kardashian lesz az executive producere. A sorozat showrunnere Chris Van Dusen, aki a Bridgerton első két évadát készítette és korábban már dolgozott együtt a reality-sztárral. Rajtuk kívül a csapat tagja lesz Eric Roberts lánya, Emma Roberts is, aki a széria főszereplője lesz. Bár Kim Kardashian nyilvánosan nem erősítette meg és nem is cáfolta a róla szóló híreket, szerdán több olyan posztot is megosztott az Instagram-oldalán, amikben a készülő sorozatot reklámozta.

Kim Kardashiannek a munka mellett egyébként se lenne ideje az egyetemi tanulmányaira, ugyanis nemrég kiderült, hogy komoly kapcsolatban van Lewis Hamiltonnal, akivel egyre több időt töltenek együtt és a világ minden szegletébe elkísérik egymást.

