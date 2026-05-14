Összeállították a világ legjobb konyháit: a magyar nem fért bele az első 10-be – Íme, a helyezésünk

Hajdu Viktória
2026.05.14.
A világ gasztroelitje megvan, de Magyarország neve most sem került be a TOP 10-be. Mutatjuk, kik előztek meg minket a világ legjobb konyhái versenyben!

A gasztronómia világa ismét megkapta a maga „rangsoros reality show-ját”, hiszen a TasteAtlas közzétette a világ legjobb konyháinak friss listáját. És bár mi magyarok általában biztosak vagyunk benne, hogy nincs olyan étel, ami ellenfel lehetne a paprikás csirkének vagy a gulyásnak, a nemzetközi mezőny most finoman szólva sem tett minket az élvonalba.

A világ legjobb konyhái versenyében, nem meglepő módon az olaszok lettek az elsők. 
Megérkezett a gasztrorangsor: íme 10 a világ legjobb konyhái közül

  • A TasteAtlas friss listája rangsorolta a világ legjobb konyháit.
  • Magyarország nem került be a TOP 10-be.
  • A lista élén a mediterrán és latin-amerikai konyhák dominálnak.

Mi magyarok kimondottan büszkék vagyunk a hazai ételeinkre sőt, gyakran minden külföldivel meg is kóstoltatjuk őket, ha szeretnék, ha nem. A „na, ilyet még nem kóstoltál, ugye?” mondat szinte nemzeti sport. Mégis, a világ legjobb konyhái közé így sem kerültünk be a TOP 10-be.

Hogyan néz ki a rangsor? 

A rangsor élén az olasz konyha áll, amely továbbra is verhetetlennek tűnik a pizza, a pasta és a parmesan hármasával. Őt követi Görögország, majd Peru, Portugália és Spanyolország – vagyis a mediterrán és latin-amerikai ízek dominálnak, nem is kicsit.

A TOP 10 további szereplői között ott van többek között Törökország, Indonézia, Franciaország, Japán és Kína is. A lista alapján úgy tűnik, a világ ízlését jelenleg a friss alapanyagok, a fűszerek és a generációkon át csiszolt hagyományok uralják. 

És most jön a magyar valóság

Bár a TOP 10-be nem fértünk be, azért nem kell a paprikát hamuba szórni. Magyarország a 22. helyen végzett a világ 100-as listáján, ami azt jelenti, hogy igenis ott vagyunk a nemzetközi mezőnyben, csak épp nem az első sorban ülünk.

A lista egyik nagy „vesztese”  a TOP100 listán egyébként a ciprusi konyha lett, amely a vártnál hátrébb csúszott a rangsorban. Ez is jól mutatja, hogy a gasztronómiai ízlés szubjektív.

Szóval miközben Olaszország már ünnepel, és Görögország olívát locsol a győzelemre, mi magyarok maradunk a klasszikusnál: egy jó pörkölt mindig TOP 1 – legalábbis otthon.

