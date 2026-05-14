David Hasselhoff fia volt a Baywatchban: ma elmennél Jeremy Jackson mellett az utcán

A Baywatch egykori gyereksztárja, Jeremy Jackson hosszú éveken át David Hasselhoff fiát alakította a legendás sorozatban, így a kilencvenes években már milliók ismerhették az arcát. Bár akkoriban igazi tinibálványnak számított, az élete később drámai fordulatokat vett: botrányok, függőségek és rendőrségi ügyek árnyékolták be a karrierjét. Ma már rá sem ismernél az utcán az egykori gyereksztárra!

David Hasselhoff és Jeremy Jackson a Baywatch forgatásán.

Rá sem ismerni Jeremy Jacksonra, a Baywatch sztárjára

Jeremy Jackson mindössze tízéves volt, amikor feltűnt a Baywatch szereplői között, mint Hobie Buchannon. A karakter David Hasselhoff sorozatbeli fiaként gyorsan a nézők kedvence lett, a fiatal színész pedig egyik napról a másikra világhírűvé vált. A sikerrel azonban nehezen tudott megbirkózni gyerekszínészként. Nem tudott mit kezdeni a hirtelen jött hírnévvel és éveken át kicsapongó életet élt. Sokáig küzdött drog- és alkoholproblémákkal, később pedig több botrányba is belekeveredett. Jeremy Jackson nyíltan beszélt arról, hogy a korai hírnév és Hollywood világa milyen negatív hatással volt rá. Bár időnként próbált visszatérni a reflektorfénybe, az egykori Baywatch-sztár ma már teljesen másképp fest, mint fénykorában. Íme egy fotó a ma már 45 éves színészről:

Jeremy Jackson ma személyi edzőként dolgozik, és mentális trénerként előadásokat tart, amelyeken igyekszik átadni tapasztalatait és hogy a legsötétebb helyzetekből is van kiút.

