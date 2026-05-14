Látogatási tilalmat rendeltek el több magyar kórházban is – Mutatjuk az okát

Váratlan bejelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya. A tisztviselők csütörtökön látogatási tilalmat rendeltek el a Vármegyei Központi Kórházban és az Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A járóbeteg-ellátást és a szakrendelők működését azonban nem érinti a most bevezetett tiltás, viszont a betegeknek és hozzátartozóiknak be kell tartaniuk a kötelező maszkviselést és a rendszeres kézfertőtlenítést. Mutatjuk a látogatási tilalom okát és részleteit.

Látogatási tilalom van érvényben több magyar kórházban is a légúti járványra való tekintettel

Látogatási tilalom a magyar kórházakban

Csütörtök napközben a népegészségügyi főosztály arról tájékoztatta a betegeket és hozzátartózóikat a Facebookon, hogy a jelenleg is terjedő akut légúti tünetekkel járó megbetegedések miatt szigorú szabályokat kellett bevezetniük az egészségügyi intézményekben. A vármegye kórházaiban látogatási tilalmat rendeltek el, a járóbeteg-ellátásban és a szakrendelőkben pedig a Covid-járvány alatt megszokott szabályokat kell betartania a látogatóknak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szent Ferenc Tagkórház I. Ápolási Osztály és II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységét érintően a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a Tagkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél látogatási tilalmat rendelt el. 2026. május 13-tól. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.

– olvasható a központi kórház hivatalos Facebook-oldalán. Az intézmény ugyanakkor kijelentette, hogy a látogatási tilalom időszakában is biztosítanak lehetőséget a kapcsolattartásra.

A súlyos állapotú betegek esetében rendkívüli látogatási kérelemmel - az alábbi email címre - fordulhatnak: [email protected] A járóbeteg-ellátást, a szakrendelők működését a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik – olvasható a bejelentésben.

Járványhelyzet a nagy világban Korábbi cikkeinkben beszámoltunk róla, hogy az elmúlt napokban több fertőző betegség is felütötte a fejét világszerte.

Elsőként hantavírus-járvány tört ki egy óceánjárón, nem sokkal később pedig egy repülőgép légiutas-kísérője lett rosszul megfertőzödött a vírussal.

Pár nappal később egy másik óceánjáró került nehéz helyzetben, miután legalább 100 utas kapta el a gyomorbántalmakkal járó norovírust.

Az első hajó utasait evakuálták és karanténba tették, a kontaktszemélyek felkutatása pedig jelenleg is zajlik.

A második hajó utasait elszeparálták és az óceánjáró teljes fedélzetét lefertőtlenítették.

