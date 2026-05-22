Demi Moore sokkoló átalakuláson ment át: csontsoványan, parókában vonult a vörös szőnyegen

Hamarosan lezárul a cannes-i filmfesztivál, de Demi Moore tíz nap után is tudott újat mutatni. Csütörtök este azonban nem a ruhája és nem is a hihetetlen fogyása vitte el a fókuszt.

Demi Moore megszabadult a legendás hosszú hajától?

Forrás: Getty Images Europe

Az ikonikus színésznő volt az idei filmfesztivál egyik bizottsági tagja, így minden eseményen, premieren és sajtóeseményen ott volt.

A 63 éves híresség nagyon lefogyott,de fenékig erő haját sokan irigylik.

Demi Moore beújított: a változás azonban csak egy estére szólt

Demi Moore neve évtizedek óta egyet jelent a védjegyévé vált, szó szerint csípőig érő, fényes, fekete hajzuhataggal. A színésznő azonban csütörtökön a La Bola Negra premierjén vállig érő, hullámos frizurával lépett a fotósok elé a 2026-os cannes-i filmfesztiválon.

A drasztikus stílusváltáshoz egy lélegzetelállító, mélykék Self-Portrait estélyit választott, aminek merész, fodros dereka és pánt nélküli kialakítása tökéletesen ráirányította a tekintetet az új frizurára, és arra a nem mindennapi kiegészítőre, ami Moore nyakát ékesítette. A rövidebb hajnak köszönhetően ugyanis semmi sem takarta el azt a monumentális, szoborszerű Swarovski gyémántnyakéket, amit viselt. A luxusékszer értéke közel 100 millió forintmak megfelelő összeg. És ha ez nem lett volna elég, Demi Moore a kollekcióhoz passzoló gyűrűvel és fülbevalóval tette teljessé az impozáns szettet.

Demi Moore új rövid frizurával.

Forrás: Getty Image

Trükk vagy valóság? Megszólalt a színésznő

A divatrajongók persze azonnal találgatni kezdtek: vajon tényleg ollót ragadott a díva, azaz a fodrásza? Nos, fellélegezhetünk, a szakértők szerint a frizura titka egy zseniális paróka. Demi Moore ugyanis korábban nyíltan beszélt arról, hogy esze ágában sincs megválni a fürtjeitől. „Ragaszkodom a hosszú hajhoz. Imádom, amikor a nap végén kiengedem, és a derekam alá omlik. Olyan érzés, mintha hazatérnék” – nyilatkozta idén januárban a People magazinnak.

