Demi Moore sokkoló átalakuláson ment át: csontsoványan, parókában vonult a vörös szőnyegen

2026.05.22.
Hova tűnt a 63 éves Demi Moore hosszú haja?

Hamarosan lezárul a cannes-i filmfesztivál, de Demi Moore tíz nap után is tudott újat mutatni. Csütörtök este azonban nem a ruhája és nem is a hihetetlen fogyása vitte el a fókuszt. 

Demi Moore megszabadult a legendás hosszú hajától?
Forrás: Getty Images Europe
  • Az ikonikus színésznő volt az idei filmfesztivál egyik bizottsági tagja, így minden eseményen, premieren és sajtóeseményen ott volt.  
  • A 63 éves híresség nagyon lefogyott,de fenékig erő haját sokan irigylik. 
  • Mutatjuk a csütörtöki hajviseletét. 

Demi Moore beújított: a változás azonban csak egy estére szólt

Demi Moore neve évtizedek óta egyet jelent a védjegyévé vált, szó szerint csípőig érő, fényes, fekete hajzuhataggal. A színésznő azonban csütörtökön a La Bola Negra premierjén vállig érő, hullámos frizurával lépett a fotósok elé a 2026-os cannes-i filmfesztiválon.  

A drasztikus stílusváltáshoz egy lélegzetelállító, mélykék Self-Portrait estélyit választott, aminek merész, fodros dereka és pánt nélküli kialakítása tökéletesen ráirányította a tekintetet az új frizurára, és arra a nem mindennapi kiegészítőre, ami Moore nyakát ékesítette. A rövidebb hajnak köszönhetően ugyanis semmi sem takarta el azt a monumentális, szoborszerű Swarovski gyémántnyakéket, amit viselt. A luxusékszer értéke közel 100 millió forintmak megfelelő összeg. És ha ez nem lett volna elég, Demi Moore a kollekcióhoz passzoló gyűrűvel és fülbevalóval tette teljessé az impozáns szettet. 

Demi Moore új rövid frizurával.
Forrás:  Getty Image

Trükk vagy valóság? Megszólalt a színésznő 

A divatrajongók persze azonnal találgatni kezdtek: vajon tényleg ollót ragadott a díva, azaz a fodrásza? Nos, fellélegezhetünk, a szakértők szerint a frizura titka egy zseniális paróka. Demi Moore ugyanis korábban nyíltan beszélt arról, hogy esze ágában sincs megválni a fürtjeitől. „Ragaszkodom a hosszú hajhoz. Imádom, amikor a nap végén kiengedem, és a derekam alá omlik. Olyan érzés, mintha hazatérnék” – nyilatkozta idén januárban a People magazinnak. 

