Segélykérő halk nyávogásra figyeltek fel: elárvult vadmacskakölyköt mentettek a Börzsönyben

A Börzsönyben kirándulók jelezték a nemzeti park dolgozóinak, hogy egy kismacska keserves nyávogását hallották az erdőben. Ilyen esetben azonban nem szabad azonnal cselekedni, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a vadmacska anya épp vadászni ment, és csak erre az időre hagyta magára a kicsinyét. Ez az eset azonban más volt.

A vadmacskakölyök nem éli túl anyja nélkül a természetben. (A kép illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Május közepén kirándulók jelentették a magányos kölyköt.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársai először kamerákkal kezdték figyelni.

Miután megbizonyosodtak arról, hogy az anya nem tér vissza, magukhoz vették.

Elárvult vadmacskakölyköt mentettek

Most nem oroszlánok bénították meg a forgalmat egy nemzeti parkban, de a történetünk főszereplője is macskaféle. A május 18-i héten, a Börzsönyben kirándulók egy halk nyávogásra lettek figyelmesek, amit az erdőből hallottak. Szerencsére nem vették félvállról a dolgot, és jelentették a Duna–Ipoly Nemzeti Park dolgozóinak. Ők azonnal a helyszínre siettek, de nem léptek közbe azonnal. Bíztak abban, hogy a vadmacskakölyök anyja visszatér kicsinyéhez − hiszen a vadon élő állatok esetén gyakori, hogy a szülő a közelben van, bár mi nem látjuk.. Vadkamerákat helyeztek ki, és közel két napig figyelték, de az anya macskát egyszer sem látták. Miután megbizonyosodtak arról, hogy a kicsi valóban egyedül maradt, azonnal a segítségére siettek.

Egy öreg tölgy mély odújában lapult mozdulatlanul a kis vadmacska. Hosszú és nem könnyű mentés után sikerült kiemelni, és szerencsére ahogy telt az idő, egyre élénkebb lett. A kölyköt a Budakeszi Vadaspark szakembereinek adtuk át, ahol a Felícia nevet kapta

− írta a nemzeti park.

A kisméretű ragadozónak akár 4 utódja is lehet, de nem ritka az sem, hogy az alomban csak egy születik. Azt nem tudni, hogy a Börzsönyben talált vadmacskakölyök is egyedüli utód volt-e, ahogy arról sincs információ, anyja miért hagyta magára. Az azonban, hogy a pár éve cuki vadmalackölyköket gondozó vadaspark fogadta be Felíciát, nagyon jó hír. Azt egyelőre még nem tudni, miként alakul a vadmacskakölyök története, de annyi biztos, hogy a segítség időben érkezett.