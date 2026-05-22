Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
Felícia

Segélykérő halk nyávogásra figyeltek fel: elárvult vadmacskakölyköt mentettek a Börzsönyben

Felícia állatmentés Börzsöny vadmacska
Kirándulók lettek figyelmesek a kicsire. A vadmacskakölyök magányosan kuporgott egy fa odújában, a Duna–Ipoly Nemzeti Parkban. A szakemberek azonban nem siettek azonnal a megmentésére.

A Börzsönyben kirándulók jelezték a nemzeti park dolgozóinak, hogy egy kismacska keserves nyávogását hallották az erdőben. Ilyen esetben azonban nem szabad azonnal cselekedni, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a vadmacska anya épp vadászni ment, és csak erre az időre hagyta magára a kicsinyét. Ez az eset azonban más volt.

vadmacskakölyök
A vadmacskakölyök nem éli túl anyja nélkül a természetben. (A kép illusztráció)
Forrás: Shutterstock
  • Május közepén kirándulók jelentették a magányos kölyköt.
  • A Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársai először kamerákkal kezdték figyelni.
  • Miután megbizonyosodtak arról, hogy az anya nem tér vissza, magukhoz vették.

Elárvult vadmacskakölyköt mentettek

Most nem oroszlánok bénították meg a forgalmat egy nemzeti parkban, de a történetünk főszereplője is macskaféle. A május 18-i héten, a Börzsönyben kirándulók egy halk nyávogásra lettek figyelmesek, amit az erdőből hallottak. Szerencsére nem vették félvállról a dolgot, és jelentették a Duna–Ipoly Nemzeti Park dolgozóinak. Ők azonnal a helyszínre siettek, de nem léptek közbe azonnal. Bíztak abban, hogy a vadmacskakölyök anyja visszatér kicsinyéhez − hiszen a vadon élő állatok esetén gyakori, hogy a szülő a közelben van, bár mi nem látjuk.. Vadkamerákat helyeztek ki, és közel két napig figyelték, de az anya macskát egyszer sem látták. Miután megbizonyosodtak arról, hogy a kicsi valóban egyedül maradt, azonnal a segítségére siettek. 

Egy öreg tölgy mély odújában lapult mozdulatlanul a kis vadmacska. Hosszú és nem könnyű mentés után sikerült kiemelni, és szerencsére ahogy telt az idő, egyre élénkebb lett. A kölyköt a Budakeszi Vadaspark szakembereinek adtuk át, ahol a Felícia nevet kapta 

− írta a nemzeti park.

A kisméretű ragadozónak akár 4 utódja is lehet, de nem ritka az sem, hogy az alomban csak egy születik. Azt nem tudni, hogy a Börzsönyben talált vadmacskakölyök is egyedüli utód volt-e, ahogy arról sincs információ, anyja miért hagyta magára. Az azonban, hogy a pár éve cuki vadmalackölyköket gondozó vadaspark fogadta be Felíciát, nagyon jó hír. Azt egyelőre még nem tudni, miként alakul a vadmacskakölyök története, de annyi biztos, hogy a segítség időben érkezett.

Ezek is érdekelhetnek:

A medvetámadásban elhunyt túrázó szívszorító utolsó szavai megrázták a világot

Bár medveriasztó spray is volt nála, a szakemberek szerint valószínűleg nem maradt ideje annak használatára.

Véletlenül kizárták a macskát éjszakára, videón a reggeli reakciója - Mindenki a cicán nevet

Azt hitte, övé a lakás, de egyetlen kattanás mindent megváltoztatott. Moustache Winnie-t véletlenül kizárták a sötét éjszakába, a reggeli számonkérés pedig olyan durvára sikerült, hogy azon már az egész internet nevet. Mutatjuk a mérges macska videóját!

Nem véletlen, milyen színű a macskád: ezt árulja el rólad és az életedről

Gondoltad volna, hogy a cicád színe nem csupán esztétikai kérdés? Mutatjuk, milyen jelentéssel bír a macska színe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu