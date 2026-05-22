Berobban a nyár a pünkösdi hosszú hétvégén: 30 fok is lehet, igazi strandidő közeleg

Végre megérkezik az a hétvége, amire már hetek óta várunk: a pünkösdi hosszú hétvégén igazi nyárias idő köszönt be Magyarországon. A következő napokban egyre melegebb levegő áramlik fölénk, így nemcsak napközben, hanem hajnalban is kellemesen enyhe lesz az idő. A meteorológiai előrejelzések szerint sok napsütésre, száraz időre és fokozódó melegre készülhetünk, így tökéletes alkalom lehet kirándulásra, grillezésre vagy akár az első strandolásra is.

Forrás: iStockphoto

Végre itt a nyár: pünkösdkor már 30 fok is lehet

Pénteken már érezhető lesz a változás: napközben többórás napsütés várható, az égen inkább csak fátyol- és gomolyfelhők jelenhetnek meg. Csapadékra egyelőre nem kell számítani, az ország nagy részén száraz marad az idő. A délutáni csúcshőmérséklet 25 és 27 fok között alakulhat, miközben hajnalban sem hűl le jelentősen a levegő, sok helyen 13 fok körül maradnak a minimumok.

A hétvége további részében tovább fokozódik a nyárias hangulat. Szombaton és vasárnap is sok napsütés várható, a hőmérséklet országszerte 25 fok fölé emelkedhet, ráadásul továbbra is kevés helyen lehet csak zápor vagy zivatar.

A pünkösdhétfő pedig már szinte igazi kánikulát idézhet: több helyen 30 fok közelébe vagy akár fölé is melegedhet a levegő.

Úgy tűnik, a természet most bepótolja az elmúlt időszak hűvösebb napjait, így aki szabadtéri programot tervezett a hosszú hétvégére, annak kedvez majd az időjárás. A HungaroMet előrejelzése szerint nyárias fordulat azonban nem tart örökké: a jelenlegi számítások szerint jövő hét közepén kisebb változás érkezhet, amely némi lehűlést és több felhőt is hozhat magával.

