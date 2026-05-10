2026. máj. 10., vasárnap

Bródy Sándor a századforduló szívtiprója volt: a nők órákig lesték, mikor lép be a kávéház ajtaján

MKVM-Europeana.eu -
Tóth Hédi
2026.05.10.
A századforduló Budapestjén egy író úgy hódította meg a női szíveket, mint senki más. Bródy Sándor a kor legvonzóbb irodalmi legendája volt.

A 19. század kávéházi világában Bródy Sándor neve egyet jelentett a szenvedéllyel, az irodalmi újítással és a társasági botrányokkal. Ő volt a pesti elit ünnepelt szívtiprója, aki köré legendák szövődtek, nemcsak művei, hanem szerelmei, rajongói miatt is.

Bródy Sándor a századforduló egyik legvonzóbb magyar írója és legendás alakja.
Forrás: Wikipédia-közkincs
  • 1863-ban Egerben született, zsidó polgári gyermekeként; apja gabonakereskedő volt. Apja halála miatt néptanítói tanulmányait nem fejezte be, fiatalon újságíróként kezdett dolgozni. 
  • Hunyady Margittal (színésznő) tartós viszonyt folytatott; közös fiuk Hunyady Sándor, aki anyja nevén lett anyakönyvezve, apját csak 12 évesen ismerte meg, később maga is író lett. 
  • Felesége Rosenfeld Izabella, írói nevén Fehér Judit, akivel 1891-ben kötött házasságot. Tíz év alatt öt gyermekük született. 
  • Írói munkássága: realista novellák, regények és drámák; a századforduló magyar prózájának meghatározó alakja. Stílusa a naturalizmus és szecesszió határán mozgott, társadalmi kritikáiról is ismert volt.

Bródy Sándor nemcsak író volt, hanem jelenség

A századforduló Budapestjén, amikor a kávéházakban még füst, pletyka és irodalom kavargott egyetlen levegővételben, volt egy férfi, aki nemcsak a mondataival, hanem a puszta megjelenésével is képes volt megállítani a nőket. 

Bródy Sándort kortársai egyszerűen úgy emlegették: a legvonzóbb magyar író. 

Nem csupán udvarias túlzás volt mindez, a korabeli visszaemlékezések szerint magas, elegáns, fekete szemű férfi volt, akinek egyszerre volt arisztokratikus tartása és veszélyesen bohém kisugárzása.
Móricz Zsigmond állítólag egyszer azt mondta róla: 

Téged az Isten jókedvében teremtett.

És ebben minden benne volt.
Nem az a férfi volt, aki hangosan belépett valahová. Inkább az, aki csendben levette a kalapját, meggyújtott egy cigarettát, és mire a nők újra felnéztek, már csak őt figyelték.

A nők szó szerint lesték, mikor érkezik a New York kávéházba

Bródy Sándor a pesti irodalmi élet ünnepelt csillaga volt, de legalább ugyanennyire társasági szenzáció. A legenda szerint akadtak asszonyok, akik pusztán azért ültek órákon át a New York vagy a Centrál kávéházban, hogy láthassák belépni. A korabeli színésznők és úriasszonyok között szinte verseny folyt azért, ki ülhet mellé egy estére. Klasszikus szépség volt, olyan férfi, akinek jelenléte szinte fizikailag hatott a nőkre.

Szerelmei mindig viharosak voltak

Bródy rajongott a nőkért, és a nők is rajongtak érte. Szerelmi élete legalább olyan intenzív volt, mint az írásai.

Egyik legismertebb kapcsolata Hunyady Margit színésznőhöz fűzte. A szenvedélyes viszonyból fiú született: Hunyady Sándor, aki később maga is elismert író lett. Anyja egyedül nevelte, Bródyt 12 éves korában ismerte meg, viszonyuk rendkívül rapszódikus volt. 

Bródy nem volt a hűség mintaképe. Megnősült ugyan – Rosenfeld Bellát vette feleségül –, de közben újabb és újabb szerelmek bukkantak fel az életében. A pesti társaság félhangosan mesélte, hogy egyszerre több nő szívét is magánál tartotta, és egyik sem tudott igazán szabadulni tőle.

Levelek, könnyek, megszállottság

A korabeli feljegyzések szerint Bródy levelek tucatjait kapta nőktől. Volt, aki parfümös papíron vallott szerelmet, mások évekkel később is emlegették egyetlen közös estéjüket.

Nem ritkán előfordult, hogy egy-egy kapcsolat után a nő sokkal mélyebben sérült, mint amennyire Bródy valaha sejtette.
Mert ő nem egyszerűen jóképű férfi volt. Ő azok közé tartozott, akik mellett a nők úgy érezték: velük most valami különleges történik. És történt is. 

Kik tartoznak a híres Bródy családba?

A Bródy név ma is ismerősen cseng, és sokakat foglalkoztat, ki tartozik ugyanahhoz a családhoz. Hunyadi Sándor íróról már tettünk említést, házasságából született gyermekei közül Bródy András újságíró vitte tovább az apai örökséget. A családi leszármazásban fontos szereplő Bródy Zsigmond is, Sándor unokatestvére, akinek unokája Bródy András közgazdász, dédunokája pedig Bródy János zenész, dalszövegíró.

Alexander Brody, a világhírű reklámszakember és mecénás szintén Bródy Sándor unokája volt, aki sokat tett a nagyapa irodalmi örökségének megőrzéséért.

Adrien Brody, az Oscar-díjas hollywoodi színész neve sokakban felveti a kérdést, ám vele kapcsolatban nincs bizonyított közeli családi kapcsolat Bródy Sándor családjával. Magyar kötődése ugyanakkor valóban van: édesanyja, Sylvia Plachy világhírű fotóművész, Budapesten született, és az arisztokrata gyökerekkel rendelkező Plachy családból származik. Adrien Brody magyar származása tehát anyai ágon kétségtelen, még ha a Bródy névvel való rokonság inkább izgalmas feltételezés maradt is. 

Adrien Brody, az Oscar-díjas színész neve sokakban felveti a kérdést, ám vele kapcsolatban nincs bizonyított közeli családi kapcsolat Bródy Sándor családjával. Magyar kötődése ugyanakkor valóban van: édesanyja, Sylvia Plachy Budapesten született.
Forrás: Shutterstock

A férfi, akire még ma is kíváncsiak lennénk

Bródy Sándor több volt egyszerű írónál.
Ő a századforduló egyik legnagyobb szívtiprója volt: intelligens, veszélyes, érzékeny és ellenállhatatlan. Az a férfi, akire több mint száz évvel később is ugyanazzal a kíváncsi sóhajjal gondolunk: vajon milyen lehetett, amikor egy nőre először ránézett?

