Bródy Sándor a századforduló szívtiprója volt: a nők órákig lesték, mikor lép be a kávéház ajtaján

A 19. század kávéházi világában Bródy Sándor neve egyet jelentett a szenvedéllyel, az irodalmi újítással és a társasági botrányokkal. Ő volt a pesti elit ünnepelt szívtiprója, aki köré legendák szövődtek, nemcsak művei, hanem szerelmei, rajongói miatt is.

Bródy Sándor a századforduló egyik legvonzóbb magyar írója és legendás alakja.

Forrás: Wikipédia-közkincs

1863-ban Egerben született, zsidó polgári gyermekeként; apja gabonakereskedő volt. Apja halála miatt néptanítói tanulmányait nem fejezte be, fiatalon újságíróként kezdett dolgozni.

Hunyady Margittal (színésznő) tartós viszonyt folytatott; közös fiuk Hunyady Sándor, aki anyja nevén lett anyakönyvezve, apját csak 12 évesen ismerte meg, később maga is író lett.

Felesége Rosenfeld Izabella, írói nevén Fehér Judit, akivel 1891-ben kötött házasságot. Tíz év alatt öt gyermekük született.

Írói munkássága: realista novellák, regények és drámák; a századforduló magyar prózájának meghatározó alakja. Stílusa a naturalizmus és szecesszió határán mozgott, társadalmi kritikáiról is ismert volt.

Bródy Sándor nemcsak író volt, hanem jelenség

A századforduló Budapestjén, amikor a kávéházakban még füst, pletyka és irodalom kavargott egyetlen levegővételben, volt egy férfi, aki nemcsak a mondataival, hanem a puszta megjelenésével is képes volt megállítani a nőket.

Bródy Sándort kortársai egyszerűen úgy emlegették: a legvonzóbb magyar író.

Nem csupán udvarias túlzás volt mindez, a korabeli visszaemlékezések szerint magas, elegáns, fekete szemű férfi volt, akinek egyszerre volt arisztokratikus tartása és veszélyesen bohém kisugárzása.

Móricz Zsigmond állítólag egyszer azt mondta róla:

Téged az Isten jókedvében teremtett.

És ebben minden benne volt.

Nem az a férfi volt, aki hangosan belépett valahová. Inkább az, aki csendben levette a kalapját, meggyújtott egy cigarettát, és mire a nők újra felnéztek, már csak őt figyelték.

A nők szó szerint lesték, mikor érkezik a New York kávéházba

Bródy Sándor a pesti irodalmi élet ünnepelt csillaga volt, de legalább ugyanennyire társasági szenzáció. A legenda szerint akadtak asszonyok, akik pusztán azért ültek órákon át a New York vagy a Centrál kávéházban, hogy láthassák belépni. A korabeli színésznők és úriasszonyok között szinte verseny folyt azért, ki ülhet mellé egy estére. Klasszikus szépség volt, olyan férfi, akinek jelenléte szinte fizikailag hatott a nőkre.

Szerelmei mindig viharosak voltak

Bródy rajongott a nőkért, és a nők is rajongtak érte. Szerelmi élete legalább olyan intenzív volt, mint az írásai.

Egyik legismertebb kapcsolata Hunyady Margit színésznőhöz fűzte. A szenvedélyes viszonyból fiú született: Hunyady Sándor, aki később maga is elismert író lett. Anyja egyedül nevelte, Bródyt 12 éves korában ismerte meg, viszonyuk rendkívül rapszódikus volt.

Bródy nem volt a hűség mintaképe. Megnősült ugyan – Rosenfeld Bellát vette feleségül –, de közben újabb és újabb szerelmek bukkantak fel az életében. A pesti társaság félhangosan mesélte, hogy egyszerre több nő szívét is magánál tartotta, és egyik sem tudott igazán szabadulni tőle.