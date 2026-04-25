A brit királyi család új portréja mindent elárul: egy szakértő szerint a monarchiát a legnagyobb veszély fenyegeti

A friss portrét II. Erzsébet centenáriumán tették közzé, ám az ünnepi kép váratlanul rávilágított a monarchia egyik legégetőbb problémájára. A BBC egykori királyi tudósítója szerint a brit királyi család válságban van.

Új portréval tisztelgett a brit királyi család a néhai II. Erzsébet születésének 100. évfordulója előtt, ám a fotó nemcsak az ünneplésről szólt: sokak szerint inkább rávilágított a monarchia egyik legnagyobb problémájára.

A dolgozó brit királyi család tagjairól készült családi portrét II. Erzsébet királynő centenáriumának alkalmából készítették.
Forrás: PA Images

A Buckingham-palotában készült képen III. Károly és Kamilla királyné látható a dolgozó királyi család tagjaival, köztük Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint Edward herceg és Zsófia hercegné, Anna hercegnő, továbbá Gloucester és Kent hercegi családjának tagjai. 

A képen szereplők többsége azonban már 70 év feletti: Károly és Kamilla 77 és 78 évesek, Anna hercegnő 75, míg Eduárd és Zsófia 62 és 61 évesek. A legidősebbek között van a 90 éves Kent hercege és a 89 éves Alexandra hercegnő.

A fotó nyomán egyre többen teszik fel a kérdést: mennyire tudja megszólítani a monarchia a fiatalabb generációkat? Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója szerint a kép tovább mélyíti a szakadékot a királyi család és a fiatalok között. „Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a dolgozó királyi család ma nagyrészt idősebb emberekből áll – és ez csak fokozza a távolságot”mondta.

A szakértő szerint korábban nagyobb esély volt a fiatalok bevonására, amikor Harry herceg és Meghan Markle még aktív szerepet vállaltak a királyi életben. „Amikor Vilmos és Harry voltak a középpontban, majd Katalin és Meghan csatlakozott, a fiatalok sokkal lelkesebbek voltak” – fogalmazott, hozzátéve: a közöny, különösen a fiatalok körében, a monarchia egyik legnagyobb veszélye.

LONDON, ENGLAND - APRIL 21: Catherine, Princess of Wales and Prince William, Prince of Wales attend a reception at Buckingham Palace, on the 100th anniversary of the birth of Queen Elizabeth II on April 21, 2026 in London, England. (Photo by Aaron Chown - Pool/Getty Images)
Vilmos herceg és Katalin hercegné a királyi család fiatalabb generációját képviselik.
Forrás: Getty Images Europe

Az egykori brit királyi tudósító szerint imázsproblémákkal küzd a palota

Bár korábban felmerült a karcsúsított monarchia terve, Jennie Bond szerint ez egyben korlátozza is a fiatalabb családtagok szerepvállalását. Úgy véli, a palotának érdemes lenne jobban kihasználni a nem dolgozó, de népszerű tagok – például Zara Tindall és Mike Tindall – vonzerejét, valamint nagyobb teret adni a következő generációnak is.

„Akár a fiatalabbak, köztük György, Sarolta és Lajos is megjelenhettek volna a képen. Nem értem, miért döntöttek úgy, hogy csak a dolgozó királyi családot mutatják” – jegyezte meg. Szerinte a palotának sürgősen újra kell gondolnia stratégiáját, mert imázsproblémákkal küzd, és meg kell találnia a módját, hogyan tudja megszólítani a mai fiatalokat.

