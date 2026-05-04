Szinetár Dóra mindhárom gyermeke egyetlen képen: anyák napja alkalmából mutatta meg családját a színésznő

2026.05.04.
Szinetár Dóra megható bejegyzéssel jelentkezett anyák napja alkalmából. A poszthoz egy fotót is csatolt, amelyen mindhárom gyermeke szerepel, bár a lányának volt egy különleges kérése.

Szinetár Dóra mozaikcsaládban él. A színésznőnek három házasságából három gyermeke született. Dóra anyák napján ritka családi fotót mutatott: mindhárom gyereke szerepel a képen, ami anyák napja alkalmából készült.

Szinetár Dóra három gyermek édesanyja, és ettől nincs fontosabb számára

Szinetár Dóra legidősebb gyermeke, Lőcsei Márton Lőcsei Jenő balettművésszel kötött házasságából született, és idén már 30 éves lesz. Márton már nős, és igyekszik távol maradni a nylvánosságtól. Szinetár Dóra második gyermekének, Zorkának Bereczki Zoltán az édesapja. A színésznő lánya 2007. december 7-én született, tavaly töltötte be a 18. életévét. Zorkát egyszer mutatták csak meg a szülei, azóta nem szerepelt a médiában. A színésznő legkisebb fia, Makranczi Benjámin nyolc éves, édesapja Makranczi Zalán színművész.

Szinetár Dóra anyák napja alkalmából megható bejegyzést is írt a családi fotóhoz: „18 évesen egyáltalán nem gondoltam, hogy valaha lesznek gyerekeim. Aztán 19 évesen azt éreztem, Anya akarok lenni! Aztán 30 évesen, aztán 40 évesen. És szép lassan ez lett a legfontosabb. A mindenek előtt való. A legértékesebb. Sokszor a legnehezebb. De tőlük kaptam mindig is a legtöbbet. Hárman háromfélék, és nem csak mert különböző édesapjuk van. Mert igen, így hozta az élet. De mindhárman pont így lettek tökéletesek. Mindenkitől elhozták, ami szép és jó. Végtelen boldogság , hogy egymás mellett élünk mind. Hogy része vagyok a mindennapjaiknak. Még ha ez sok kompromisszummal, nagy vitákkal, bölcs békülésekkel, és folyamatos önneveléssel is jár. Ha megkérdezi egy idegen, ki vagyok, azt szoktam mondani, hogy anyuka, feleség, színésznő. Ebben a sorrendben. A Marci, a Zorka és a Benji Anyukája. És ezért is hálát adok a Jóistennek minden nap” áll a Facebookján, ahol a képet is meg nézheted.

Szinetár Dóra lánya, Zorka csak hátulról látszik, és egy a fiatal hölgy saját döntése volt.

„A lányom nagykorú. Megkérdeztem, szeretne-e szemből szerepelni a képen. De mivel ebben a világban él, és tudja, mit jelent a 'kommentszekció', és egyáltalán, látja, mit jelent ez az arccal történő kiszolgáltatottság, azt mondta: 'köszi, inkább nem!'” – fogalmazott Dóra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
