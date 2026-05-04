Szinetár Dóra mindhárom gyermeke egyetlen képen: anyák napja alkalmából mutatta meg családját a színésznő

Szinetár Dóra mozaikcsaládban él. A színésznőnek három házasságából három gyermeke született. Dóra anyák napján ritka családi fotót mutatott: mindhárom gyereke szerepel a képen, ami anyák napja alkalmából készült.

Szinetár Dóra legidősebb gyermeke, Lőcsei Márton Lőcsei Jenő balettművésszel kötött házasságából született, és idén már 30 éves lesz. Márton már nős, és igyekszik távol maradni a nylvánosságtól. Szinetár Dóra második gyermekének, Zorkának Bereczki Zoltán az édesapja. A színésznő lánya 2007. december 7-én született, tavaly töltötte be a 18. életévét. Zorkát egyszer mutatták csak meg a szülei, azóta nem szerepelt a médiában. A színésznő legkisebb fia, Makranczi Benjámin nyolc éves, édesapja Makranczi Zalán színművész.

Szinetár Dóra anyák napja alkalmából megható bejegyzést is írt a családi fotóhoz: „18 évesen egyáltalán nem gondoltam, hogy valaha lesznek gyerekeim. Aztán 19 évesen azt éreztem, Anya akarok lenni! Aztán 30 évesen, aztán 40 évesen. És szép lassan ez lett a legfontosabb. A mindenek előtt való. A legértékesebb. Sokszor a legnehezebb. De tőlük kaptam mindig is a legtöbbet. Hárman háromfélék, és nem csak mert különböző édesapjuk van. Mert igen, így hozta az élet. De mindhárman pont így lettek tökéletesek. Mindenkitől elhozták, ami szép és jó. Végtelen boldogság , hogy egymás mellett élünk mind. Hogy része vagyok a mindennapjaiknak. Még ha ez sok kompromisszummal, nagy vitákkal, bölcs békülésekkel, és folyamatos önneveléssel is jár. Ha megkérdezi egy idegen, ki vagyok, azt szoktam mondani, hogy anyuka, feleség, színésznő. Ebben a sorrendben. A Marci, a Zorka és a Benji Anyukája. És ezért is hálát adok a Jóistennek minden nap” – áll a Facebookján, ahol a képet is meg nézheted.

Szinetár Dóra lánya, Zorka csak hátulról látszik, és egy a fiatal hölgy saját döntése volt.

„A lányom nagykorú. Megkérdeztem, szeretne-e szemből szerepelni a képen. De mivel ebben a világban él, és tudja, mit jelent a 'kommentszekció', és egyáltalán, látja, mit jelent ez az arccal történő kiszolgáltatottság, azt mondta: 'köszi, inkább nem!'” – fogalmazott Dóra.