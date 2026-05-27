A korábbi sussexi hercegné egy igazán édes videót osztott meg nemrég a közösségi média oldalán. Ebben Meghan Markle lánya, a csöpp Lilibet hercegnő lekvárkóstolóként tűnik fel.

Meghan Markle és lánya, Lilibet hercegnő, akinek hangja épp olyan, mint egy kis tündér.

Forrás: Instagram

Lilibet hercegnő cuki hangjától olvad most az internet Meghan Markle lánya ritkán szerepel édesanyja videóiban.

Az egykori hercegné lekvárfőzés közben kérte a kis Lilibet segítségét.

A kislány nemcsak cuki hangon szólal meg, de az is édes, amit mond.

A 4 éves Lilibet hercegnő, nem először szerepel édesanyja videójában. Meghan Markle lánya akkor a 7 éves Archie herceggel közösen reklámozták az amerikai színésznő egyik márkáját. A mostani azonban más, sokkal meghittebb és őszintébb.

A 43 éves Meghan Markle bepillantást engedett abba, hogy miként készíti az eperlekvárt. Bár tavaly Lilibet az eperszedésben segített, idén egy sokkal fontosabb és bizalmasabb feladatt bízott rá az anyukája. Az Instagram-sztorijaiban megosztott videósorozatban Harry és Meghan Markle lánya a kóstolószerepet öltötte magára. Az egyik videóban Meghan azt mutatja, hogyan fő az ínycsiklandó gyümölcslekvár a fazékban, míg egy másikban apró kóstolót tesz egy tálba.

Ebben megkérdezi a kis Lilibet hercegnőt, hogy mit gondol róla, ő pedig, miközben kis kezében egy fakanállal vizsgálgatja az eperlekvárt, tündéri hangon azt mondja: „Szerintem gyönyörű.”

Ennél cukibbat el se tudnánk képzelni, és bár a kis hercegnőnek csupán a kezét látjuk, hangja mindenért kárpótol minket. Meghan Markle tudatosan nem mutatja gyermekei arcát, mivel nagyon védi családja magánéletét, időnként azért megajándékozza a rajongókat egy-egy cuki családi fotóval vagy videóval.

