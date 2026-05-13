Több tonna mérgező epret foglaltak le a magyar városban - Gyomorforgató látvány fogadta a hatóságokat

A hatósági szakemberek a rendőrség munkatársaival közösen tartottak átfogó ellenőrzést egy soroksári áruház parkolójában, ahol illegálisan tevékenykedő kereskedőket értek tetten. A helyszíni szemle során döbbenetes higiéniai körülmények fogadták az ellenőröket, akik összesen kilenc árus kínálatát vizsgálták át: több tonna mérgező eper került lefoglalásra.

Mérgező eper Soroksáron: a háromtonnányi árukészlet döntő többségét, több mint 2,6 tonna gyümölcsöt haladéktalanul ki kellett tiltani

Eperrazzia: több tonna mérgező eper A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a rendőrség közös erővel lépett fel az illegális árusokkal szemben.

A tavaszi szezonban rendkívül népszerűnek számító gyümölcs a vizsgálatok alapján komoly egészségügyi kockázatot jelenthetett volna a gyanútlan vásárlókra.

A tűző napon, illegálisan árulták a mérgező epret

A razzián górcső alá vett háromtonnányi árukészlet döntő többségét, több mint 2,6 tonna gyümölcsöt haladéktalanul ki kellett tiltani a piacról. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai a helyszínen azt tapasztalták, hogy a romlott és penészes eperszemeket közvetlenül a tűző napon, az út menti porban tárolták.

A helyzetet tovább fokozta, hogy a kereskedők semmilyen hivatalos dokumentációval vagy nyomonkövetési igazolással nem rendelkeztek az áru eredetét illetően.

A papírmunka nélküli működés azt jelenti, hogy egy esetleges tömeges megbetegedés vagy ételmérgezés esetén teljesen kivitelezhetetlen lett volna a fertőzés forrásának felkutatása és a felelősségre vonás.

Alacsony árak, komoly egészségügyi veszélyek

Az eset kapcsán a szervek nyomatékosan felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a gyanúsan alacsony árak mögött szinte mindig komoly veszélyek húzódnak meg.

Az út menti, ellenőrizetlen forrásból származó élelmiszerek megvásárlása nemcsak közvetlen egészségügyi kockázattal jár, hanem súlyosan károsítja a gazdaságot is.

Ezzel a feketekereskedelemmel ugyanis azoktól a tisztességes hazai őstermelőktől vonják el a bevételt, akik a szigorú szabályokat betartva, tiszta környezetben termelnek és fizetnek adót.

Az út szélén, bizonytalan körülmények között, engedély nélküli árusoktól történő vásárlás számos egészségügyi kockázatot rejtenek. Bár az ilyen eper olcsóbb, a lehetséges következmények súlyosak lehetnek. A hűtés hiánya miatt a romlandó gyümölcsben gyorsan elszaporodhatnak a kórokozók, mint például a Salmonella vagy E. coli, ráadásul túladagolt növényvédő szereket, permetezőszereket tartalmazhatnak, amelyek komoly ételmérgezést okozhatnak.

